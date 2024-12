Die Zukunft der SAP-Datenintegration

von Michael Bässler, Chief Technology Officer bei Theobald Software

Welche Rolle wird SAP im Jahr 2025 einnehmen? Eines ist sicher: SAP wird seine Strategie, den Fokus auf die Cloud zu legen, weiter vorantreiben, um Unternehmen eine skalierbare Basis für ihre Anwendungen zu bieten. Die Notwendigkeit, bestehende SAP-Systeme in den nächsten zwei bis drei Jahren in die entsprechende Cloud-Umgebung (S/4HANA) zu transformieren, führt zu einem hohen Planungs- und Umsetzungsdruck in den Unternehmen. Im Zuge dieser Entwicklungen wird auch der Bereich der Datenintegration immer wichtiger werden.

Für 2025 sollten Unternehmen daher die folgenden weiteren Trends im Auge behalten:

Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) als treibende Kraft: SAP-Daten bilden die Grundlage für innovative KI- und ML-Lösungen. Diese haben das Potenzial, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Daten arbeiten, grundlegend zu verändern. Im Bereich der Datenaufbereitung kann der Einsatz von Künstlicher Intelligenz beispielsweise dazu beitragen, große Datenmengen aus SAP-Systemen automatisiert zu bereinigen, zu transformieren und anzureichern. Durch Machine Learning-Modelle haben Unternehmen zudem die Möglichkeit, prädiktive Analysen durchzuführen, um zukünftige Marktveränderungen zu antizipieren und proaktiver darauf zu reagieren. Schließlich führt die Automatisierung von Prozessen und Routineaufgaben zu mehr Effizienz und Genauigkeit.

Cloud-native Datenintegration: Cloud-native Datenintegration bietet Unternehmen ein hohes Maß an Skalierbarkeit und Flexibilität. Durch die Vernetzung heterogener Systeme, einschließlich SaaS-Anwendungen und IoT-Geräten, sowie dem Einsatz von Serverless-Architekturen können Unternehmen ihre Datenlandschaft effizient verwalten und Kosten senken. Neue SaaS-Plattformen und Cloud-Destinationen ermöglichen zusätzlich eine nahtlose Integration von Daten aus verschiedenen Quellen.

Low-Code/No-Code-Plattformen für Citizen Data Scientists: Low-Code/No-Code- sowie SaaS-Plattformen ermöglichen eine Demokratisierung der Datenintegration. Auch Mitarbeitende ohne tiefgehende technische Kenntnisse können durch visuelle Programmierung Datenintegrationsprozesse gestalten und automatisieren. Dies führt zu einer schnelleren Entwicklung von Lösungen und ermöglicht es Citizen Data Scientists und Citizen Developers, sich aktiv an der Datenanalyse zu beteiligen.

Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien: Unternehmen setzen zunehmend auf hybride und Multi-Cloud-Strategien, um von den Vorteilen sowohl öffentlicher als auch privater Clouds zu profitieren. Durch die Kombination verschiedener Cloud-Umgebungen wird eine optimale Balance zwischen Kosten, Leistung und Sicherheit erreicht. Beispiele hierfür sind S/4HANA RISE (SAP Private Cloud) und S/4HANA GROW (SAP Public Cloud) sowie Lösungen, die sowohl On-Premises als auch in der Cloud verfügbar sind.

Datenqualität und Governance: Eine hohe Datenqualität und Governance sind unverzichtbar, damit Daten im Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden können. Betriebe müssen sicherstellen, dass ihre Nutzung den höchsten Standards entspricht und klare Richtlinien für deren Verwaltung definiert sind. Nur so können sie das Vertrauen in ihre Daten stärken. Technologien wie Change Data Capture (CDC) und Streaming ermöglichen die Replikation und Verarbeitung von Daten in Echtzeit und stellen so die Aktualität und Verfügbarkeit der Daten sicher.

Die Zukunft der SAP-Datenintegration ist vielversprechend. Durch den Einsatz neuer Technologien und innovativer Ansätze können Unternehmen ihre Daten noch besser nutzen und so ihren Wettbewerbsvorteil stärken. Für mittelständische und große Unternehmen ergibt sich daraus die Notwendigkeit, ihre digitale Transformation noch schneller voranzutreiben und die geeigneten Technologien für ihre Geschäftsmodelle zu identifizieren.

Über Theobald Software

Theobald Software, 2004 in Stuttgart gegründet, ist ein weltweit führender Experte für nahtlose SAP-Integration. Die Lösungen von Theobald ermöglichen die Nutzung von SAP-Daten in nahezu jedem Drittsystem – sei es On-Premises oder in der Cloud. Weltweit vertrauen über 4.000 Unternehmen aller Branchen und Größen auf die Expertise der Stuttgarter, um ihre SAP-Daten effizient und strategisch zu nutzen. Von Niederlassungen in Europa und den USA aus betreuen rund 60 hochqualifizierte Fachkräfte zahlreiche Mittelständler sowie in Deutschland eine große Mehrheit der DAX-Unternehmen. Gemeinsam mit starken Partnern wie SAP, Alteryx und weiteren globalen Unternehmen behält Theobald stets die Entwicklung optimaler Lösungen im Blick.

Firmenkontakt

Theobald Software

Benjamin Föll

Kernerstrasse 50

70182 Stuttgart

00497114605990



https://theobald-software.com/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jasmin Altmann

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

0894195990



https://theobald-software.com/