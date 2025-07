Die Zukunft der ölfreien Druckluftversorgung Ultima live erleben

Simmern, Juli 2025 – Auf der diesjährigen drinktec 2025 in München stellt CompAir, einer der führenden Anbieter hochwertiger Druckluftlösungen, seine neuesten Innovationen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie vor. Im Fokus steht die nächste Generation der ölfreien Ultima-Kompressoren, die auf der Messe live in Aktion präsentiert wird.

Ultima – Kompakter. Smarter. Stärker.

Mit der neuen Ultima-Baureihe (55-110kW) setzt CompAir neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit. Die überarbeitete Serie überzeugt durch ein um bis zu 50% kleineres Gehäuse, modernste Steuerungstechnik und eine verbesserte Wärmerückgewinnung – ideal für Anwendungen in der sensiblen Lebensmittel- und Getränkeproduktion.

Weitere Messe-Highlights:

– Wärmerückgewinnung live erleben – Nutzung von bis zu 98% der Energie zur Warmwassererzeugung

– Ecoplant Druckluftmanagementsystem – intelligente Optimierung kompletter Druckluftstationen

– iConn-Fernüberwachung – volle Transparenz, vorausschauende Wartung, maximale Verfügbarkeit

– Komplettlösungen aus einer Hand – von der Aufbereitung bis zum Servicevertrag

„Unsere Kunden suchen nicht nur zuverlässige Druckluft, sie erwarten integrierte Systeme, die Betriebskosten senken, CO2-Emissionen reduzieren und die Produktion absichern. Die neue Ultima erfüllt genau diese Anforderungen“, erklärt Dirk Tenbrink Business Line Manager Ölfreie Kompressoren bei CompAir.

CompAir bietet Besuchern die Möglichkeit, sich vorab einen Beratungstermin am Stand zu sichern – inklusive kostenlosem Eintritt zur drinktec.

drinktec 2025 – München

[Datum 15. – 19. September]

Halle [C5], Stand [114]

Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter:

marketing.simmern@compair.com

-Ende- Download hier: www.pr-download.com/compair50.zip

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

Kontakt

CompAir Drucklufttechnik Denver Gardner Deutschland GmbH

Kirsten Waldmann

Argenthaler Straße 11

55469 Simmern

+ 49 (0)6761 832 308



http://www.compair.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.