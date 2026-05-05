Die Zukunft der Ergotherapie gestalten

Über 120 Nachwuchskräfte vernetzen sich beim Bundeslernendentreffen 2026 in Berlin

Berlin-Buch, 30. April 2026 – Unter dem Motto „Denk neu. Gestalte mit.“ versammelten sich vom 24. bis 26. April 2026 mehr als 120 Auszubildende und Studierende der Ergotherapie aus 14 Bundesländern an der Akademie der Gesundheit e.V. am Campus Berlin-Buch. Das Bundeslernendentreffen (BLT) 2026 bot dem therapeutischen Nachwuchs eine Plattform für fachlichen Austausch, politische Vernetzung und die Vision einer modernen Gesundheitsversorgung.

Das BLT 2026 wurde von Lernenden in Kooperation mit der Bundeslernendenvertretung (BLV) des Deutschen Verbandes Ergotherapie e.V. (DVE) organisiert. Über ein Jahr Vorbereitungszeit investierte das Organisationsteam, um ein Programm auf die Beine zu stellen, das weit über den klassischen Lehrplan hinausgeht.

Innovation und Haltung im Fokus

In drei Workshop-Blöcken setzten sich die Teilnehmenden mit zukunftsweisenden Themen auseinander:

-Zukunft der Profession: In Workshops wie „Tools for Change“ von Sara Mohr wurden Strategien entwickelt, um Veränderungsprozesse im Berufsalltag aktiv anzustoßen. Stephanie Knagge schlug die Brücke zwischen evidenzbasierter Theorie und täglicher Praxis.

-Spezialisierung und Tabuthemen: Anna E. Pape diskutierte neue Perspektiven in der Palliative Ergotherapie , während Katja Stolte die oft vernachlässigte Bedeutung von Sexualität und Intimität in der Therapie beleuchtete.

-Vielfalt und Selbstfürsorge: Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der mentalen Gesundheit der Lernenden selbst (Henrieke Litau) sowie auf dem Thema Diversität. Das Awareness Team des BLT lud zu einem offenen Austausch über Queerness in der Ergotherapie ein, um eine diskriminierungskritische Praxis zu fördern.

Starke Stimmen für die Ergotherapie

Prominente Unterstützung erhielt die Veranstaltung durch hochkarätige Referentinnen. Julia Schirmer (DVE-Vorstandsmitglied für Bildung und Wissenschaft) und Leoni Duske eröffneten den Samstag mit einer inspirierenden Keynote. Eva Denysiuk (DVE-Referentin für Bildung und Wissenschaft) gab zudem wertvolle Einblicke in europäische Netzwerke und internationale Karrieremöglichkeiten für angehende Ergotherapeut:innen.

Anne Morgenstern, Schulleitung der Schule für Ergotherapie an der Akademie der Gesundheit, zeigte sich tief beeindruckt vom Engagement des Nachwuchses:

„Es war eine unglaublich inspirierende und eindrucksvolle Veranstaltung, die mir gezeigt hat, dass es viele junge, mutige und engagierte angehende Ergotherapeut:innen gibt, die offen und neugierig sind und die Zukunft gestalten möchten. Diese Erfahrung lässt mich wieder hoffen und gibt mir neue Motivation.“

Vernetzung über die Fachbereiche hinaus

Neben dem fachlichen Input kam auch der soziale Austausch nicht zu kurz. Ein gemeinsames Abendprogramm mit Party und Spieleabend bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, bundesländerübergreifend Kontakte zu knüpfen und die „Community“ der Ergotherapie zu stärken.

Mit dem Abschluss am Sonntag reisten die Teilnehmenden mit neuen Impulsen und konkreten Werkzeugen – wie dem „Ideenkoffer für zukunftsorientierte Ergotherapie“ – zurück in ihre Schulen und Hochschulen. Das BLT 2026 hat einmal mehr verdeutlicht: Die junge Generation ist bereit, die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Ergotherapie in Deutschland zu übernehmen.

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Über den DVE: Der Deutsche Verband Ergotherapie e.V. (DVE) vertritt die Interessen von über 13.000 Mitgliedern und setzt sich für eine qualitativ hochwertige ergotherapeutische Versorgung sowie eine moderne Ausbildung in Deutschland ein.

Über die Akademie der Gesundheit e.V.: Die Akademie ist eines der führenden Bildungsunternehmen für Gesundheitsfachberufe in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. An den Standorten Eberswalde, Berlin, Wildau, Brieskow-Finkenheerd und Greifswald bietet die Akademie eine breite Palette an Aus- und Weiterbildungen an. Mit der gegründeten Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde (HGE) werden zudem akademische Studiengänge angeboten, um den sich wandelnden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Die Akademie der Gesundheit e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den fünf Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Greifswald, Campus Eberswalde, Campus Wildau und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die zwei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien und das Institut für soziales Lehren und Lernen.

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