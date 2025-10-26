Die zertifizierte Weiterbildung zum Coach & Businesscoach der HELP Akademie

Sie wollen Menschen bewegen? Dann beginnen Sie jetzt!

Der neue Zertifikatslehrgang „Coaching & Businesscoaching mit sinnvoller KI Unterstützung“ der HELP Akademie ist mehr als eine Ausbildung – es ist eine Reise zu Ihrem wahren Potenzial.

Stellen Sie sich vor, Sie begleiten Menschen durch Veränderungsprozesse, öffnen neue Türen, schenken Klarheit und Kraft. Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht nur Zuhörer, sondern Impulsgeber, Mutmacher und Wegbereiter. Mit jeder Coaching-Session wachsen Sie – fachlich, menschlich und innerlich.

Diese Ausbildung gibt Ihnen alles, was Sie benötigen, um das Beste aus anderen herauszuholen – und auch aus sich selbst. Bei uns lernen Sie nicht nur Methoden. Sie entwickeln Haltung. Tiefgang. Präsenz. Sie lernen, mit Herz und Verstand zu coachen – authentisch, kompetent und auf Augenhöhe.

Begleitet werden Sie von außergewöhnlichen Dozentinnen, die nicht nur über fundierte Expertise verfügen, sondern auch über eine echte Leidenschaft für das Coaching.

Praxisnah, lebendig, transformierend – ein ganz neues Konzept mit sinnvoller KI Unterstützung.

Ob Businesscoaching, Persönlichkeitsentwicklung oder Führungskompetenz:

Sie werden vorbereitet auf das echte Leben in einer überschaubaren und nebenberuflich gut vereinbaren Lernzeit!

Was Sie erwartet:

– Ein intensives, lebendiges Lernumfeld

– Persönliche Entwicklung auf allen Ebenen

-Wertschätzung, Tiefe und Gemeinschaft

– Ein anerkanntes Zertifikat mit Strahlkraft

Starten Sie in ein neues, sinnstiftendes Kapitel mit der zertifizierten Weiterbildung zum Coach & Businesscoach der HELP Akademie

Werden Sie jetzt Coach – mit Tiefe und Verantwortung und melden Sie sich jetzt an

info@help-akademie.de und T 089-215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

