Die Wahrheit der Offenbarung: Shincheonji bringt kontinentale Wortseminare nach Europa

Die Shincheonji Kirche Jesu setzt ihre wegweisende Serie von kontinentalen Wortseminaren fort und lädt Gläubige weltweit ein, sich inspirieren und ermutigen zu lassen.

Die Shincheonji Kirche Jesu setzt ihre wegweisende Serie von kontinentalen Wortseminaren fort, die Gläubige weltweit inspirieren und ermutigen. Nach einem erfolgreichen Auftakt in Asien, wurden weitere bevorstehende Wortseminare in Europa angekündigt. Das Wortseminarprogramm folgt einem klaren Jahresplan, der in Asien beginnt, dann in Europa, Afrika, Amerika und Ozeanien fortgesetzt wird und erneut in Asien abgeschlossen wird. Diese weltumfassende Reise ermögliche es, die Botschaft der Erfüllung der Offenbarung und der Wirklichkeit des Glaubens an verschiedene Orte zu bringen und Menschen aus allen Ecken der Welt zu erreichen.

Dieses Mal liegt der thematische Schwerpunkt auf der bevorstehenden globalen Pastorenkonferenz in Europa. Diese Veranstaltung verspreche eine tiefgreifende Erfahrung des Glaubens und eine inspirierende Gemeinschaft von Gläubigen aus der ganzen Welt. Das Wortseminar in Europa wird von der Shincheonji Kirche Jesu und dem Zion Christlichen Missionscenter organisiert. Das Thema der Konferenz lautet „Zeugnis über die Erfüllung der Offenbarung und die Wirklichkeit“. Sie findet im Juni statt, der genaue Ort wird in Kürze bekannt gegeben. Die Konferenz bietet Pastoren und Gläubige die Gelegenheit, zusammenzukommen, um über die tiefsten Fragen des Glaubens zu diskutieren und die Verheißungen der Offenbarung zu erforschen. Es soll eine Zeit des Lernens, der Ermutigung und der Inspiration werden.

Bleiben Sie dran für weitere Informationen zum genauen Ort und zur genauen Zeit. Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam die Welt des Glaubens erkunden und die Realität der Offenbarung erleben. Wir freuen uns darauf, Sie bei dem Wortseminar in Europa zu begrüßen.

Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes

Kontakt

Andreas Stamm – Gemeinde Zentraldeutschland

Kirill Kupcov

Ehrenzeller Str. 32

45143 Essen

+49 15753196081



https://shincheonji.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.