Die Wände und Türen vor Beschädigungen schützen

Türstopper

Entdecken Sie die ideale Lösung, um Ihre Wände vor den unvermeidlichen Schlägen und Kratzern zu schützen, die Türen hinterlassen können. Mit unserem 12er-Set weißer Türstopper/Türpuffer erleben Sie eine einfache, aber effektive Möglichkeit, den Zustand Ihrer Wände und Türen langfristig zu bewahren.

Diese Türpuffer, mit einem Durchmesser von 4 cm, sind aus einem hochwertigen Gummi gefertigt, der eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Robustheit bietet, wodurch sie zu einem unverzichtbaren Accessoire in jedem Haushalt werden. Der selbstklebende Rücken ermöglicht eine schnelle und einfache Installation an jeder Wand, ohne dass Werkzeuge oder komplizierte Montageanleitungen erforderlich sind. Einfach die Schutzfolie abziehen und an der gewünschten Stelle festdrücken. Diese Flexibilität macht die Türstopper für verschiedene Anwendungen und Räume in Ihrem Zuhause oder Büro ideal.

Sie sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Das schlichte Weiß passt nahtlos zu jeder Einrichtung und unterstreicht den unaufdringlichen, aber wichtigen Zweck dieser kleinen Helfer. Der Gummi absorbiert Stöße effektiv und minimiert so Lärm, der durch das Zuschlagen von Türen entstehen kann. Dadurch tragen sie zu einer ruhigeren und angenehmeren Umgebung bei. Die robuste Konstruktion gewährleistet, dass die Türpuffer auch bei regelmäßigem Gebrauch nicht verformen oder abnutzen, was sie zu einer einmaligen Investition für langanhaltenden Schutz macht.

Ob in Ihrem Zuhause, im Büro oder in öffentlichen Einrichtungen, diese Türstopper bieten eine diskrete, aber wirkungsvolle Lösung, um Ihre Räume in tadellosem Zustand zu halten.

– 12er-Set: Mehrfachpackung für umfassenden Schutz in verschiedenen Räumen.

– Durchmesser: 4 cm: Ideal bemessene Größe für effektiven Schutz ohne aufdringlich zu wirken.

– Aus hochwertigem Gummi: Bietet Robustheit und Langlebigkeit, absorbiert Stöße und minimiert Lärm.

– Selbstklebend: Einfache, werkzeugfreie Installation, die fest an Wänden haftet.

– Weiß: Schlichtes Design, das sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt und gleichzeitig optimalen Schutz bietet.

Everhomely® 12 x Türstopper Türpuffer weiß – 4 cm – Wand Tür Toilettendeckel – Stopper als Wandschutz – Gummistopper —>> JETZT KAUFEN

Das 12er-Set weißer Türstopper/Türpuffer mit einem Durchmesser von 4 cm aus robustem Gummi ist die perfekte Wahl, um Ihre Wände und Türen vor Beschädigungen zu schützen. Dank der selbstklebenden Rückseite lassen sich die Puffer schnell und unkompliziert anbringen. Sie sind nicht nur praktisch und langlebig, sondern fügen sich auch ästhetisch in jede Umgebung ein. Ob zu Hause oder im Büro, diese Türpuffer bieten eine effektive Lösung, um Ihre Räume in bestem Zustand zu erhalten.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

