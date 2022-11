Die Vielfalt unserer Federkontakte

Kontaktlösungen speziell für anspruchsvolle Anwendungen

Die uwe electronic bietet eine große Anzahl verschiedener gefederter Kontaktstifte an, welche sich durch ihre besondere Qualität auszeichnen. Eine große Vielfalt an Kontaktstiften ermöglicht die Lösung der anspruchsvollsten Prüfaufgaben. Unser Sortiment umfasst z.B. Rotationskontakte, Batteriekontakte, Halbleiterkontakte, Hochstromkontakte, Koaxialkontakte – um einige zu nennen.

Ebenfalls stellen wir Kontaktlösungen speziell für anspruchsvolle Anwendungen der Strom sowie Signalübertragung im technischen Medizinbereich zur Verfügung.

Verschiedene Oberflächenveredelungsverfahren bieten einen optimalen Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Die Goldauflage sowie optional verfügbare Materialien gewährleisten zudem einen konstant niedrigen Übergangswiderstand von kleiner 10 mOhm über die gesamte Lebensdauer (bei bis zu 1mio Hübe).

Besonders hervorzuheben ist hier vor allem das revolutionäre Design der Titanium Pro ICT-Serie, die speziell für den In-Circuit Testbereich entwickelt wurde. Dieser Federkontaktstift mit der höchsten Treffergenauigkeit seiner Klasse wurde von Experten mit dem „Best in Test Award“ für Produktinnovation im Testbereich ausgezeichnet und ist in unserer Produktpalette enthalten.

Federkontakte werden hauptsächlich in der Prüftechnik eingesetzt. Die gefederten Kontaktstifte stellen die elektromechanische Verbindung zwischen dem Testsystem und dem Prüfling bzw. der Baugruppe her.

Die Federkontaktstifte sind in Einsteckhülsen montiert, welche in einem Testadapter eingearbeitet werden. Durch das Steckhülsensystem lassen sich die Kontakte schnell wechseln, ohne die Verdrahtung erneuern zu müssen. Federkontakte sind langlebige Bauteile, die mehrere hunderttausend Kontaktzyklen bei stabilem Übergangswiderstand durchführen können. Diese Langlebigkeit führt dazu, dass Federkontaktstifte in der Prüftechnik von Leiterplatten quasi konkurrenzlos sind.

Die wichtigsten Vorteile der Federkontakte sind die Langlebigkeit, konstanter Übergangswiderstand, leichte Auswechselbarkeit, einfache Montage im Prüfadapter durch Hülsensystem, hohe Treffergenauigkeit sowie die Übertragung hoher Ströme und Frequenzen.

Vor allem wegen Ihrer Beständigkeit werden Federkontakte seit mehr als 20 Jahren eingesetzt.

Detaillierte Produktinformationen erhalten Sie unter: https://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/federkontakte.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Kontakt

uwe electronic GmbH

Daniela Rauch

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119021

d.rauch@uweelectronic.de

http://www.uweelectronic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.