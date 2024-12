Die Corona-Pandemie verwischte die Grenzen von privatem und öffentlichem Raum, was besonders im Homeoffice als neuer Arbeitsform hervortrat. Das wirft Fragen über die Zulässigkeit der Arbeitnehmerüberwachung auf. Welche möglichen Formen gibt es und verschiebt das Homeoffice-Modell bestehende Zulässigkeitsgrenzen? Diesen Fragen geht die im September 2023 bei Academic Plus erschienene Publikation von Michelle Hasse „Ist die Überwachung von Arbeitnehmern im Homeoffice zulässig? Arten der Arbeitnehmerüberwachung und Rechtsgrundlagen“ nach.

Die zunehmende Digitalisierung unserer Arbeitswelt eröffnet neue Formen der Überwachung, wie sie bei LIDL oder H&M zu großen Skandalen führten. Da im Homeoffice ein hohes Maß an individueller Gestaltung herrscht, wird großes Vertrauen vorausgesetzt. Die Arbeitgeber:innen können jedoch auf technische Verhaltens- und Leistungsüberwachung der Arbeitnehmer:innen zurückgreifen. Ein Überblick über das neue Arbeitsmodell sowie Grundlagen des Arbeitsrechts und die Vielfalt der technischen Überwachungsarten zeichnen in der Publikation „Ist die Überwachung von Arbeitnehmern im Homeoffice zulässig? Arten der Arbeitnehmerüberwachung und Rechtsgrundlagen“ ein klares Bild, welche Arten der Überwachung gestattet sind.

Big Brother is watching you – Was darf der Arbeitgeber überwachen?

Versteckte Kameras, Sprachaufnahmegeräte, engagierte Detektive: dies sind nur einige der Möglichkeiten, mit denen Arbeitgeber:innen eine Überwachung ihrer Angestellten vornehmen können. Um den Blick sowohl seitens der Arbeitgeber:innen als auch der Arbeitnehmer:innen für rechtliche und ethische Fragen der Mitarbeiterüberwachung im neuen Kontext des Homeoffice zu schärfen, ist diese Publikation ein hervorragendes Medium. Die Aufschlüsselung der rechtlichen Zulassungsgrenzen ist besonders für Jurist:innen, Personalverantwortliche oder Betriebsräte von Bedeutung, welche sich für rechtliche Grenzen und Rahmenbedingungen interessieren. Ideale Recherchequelle ist das Werk für Wissenschaftler:innen, Studierende oder Interessierte im Bereich des Arbeitsrechts oder der Überwachungstechnologien.

Das Buch ist im September 2023 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-93611-0).

