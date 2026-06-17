Die Toxizität der Arena: Wie feindliche Verhaltensmuster Teams destabilisieren

Autor: Reinhard F. Leiter, Executive Coach München (Abdruck honorarfrei)

Menschliche Interaktionen innerhalb moderner Organisationen gleichen selten einem harmonischen Fließgleichgewicht. Viel häufiger ähneln sie einer Arena, in der subtile Machtkämpfe und psychologische Dynamiken ausgetragen werden. Manche Akteure neigen dazu, Konflikte nicht nur zu suchen, sondern sie gezielt zu eskalieren. Ob aus tiefer Verunsicherung, missgünstigem Neid, narzisstischer Egozentrik oder einem fundamentalen Mangel an Empathie – die Motive sind vielschichtig. Sobald aus alltäglichen Reibungen jedoch eine systematische Feindseligkeit erwächst, steht weit mehr auf dem Spiel als das Wohlbefinden Einzelner. Ein toxischer Kollege kann die Leistungsfähigkeit ganzer Abteilungen lähmen und das mühsam aufgebaute Fundament einer Organisation zertrümmern. Für das Management erwächst daraus die unnachgiebige Pflicht, diese destruktiven Muster frühzeitig zu dechiffrieren und mit unmissverständlicher Konsequenz zu intervenieren.

Subtile Sabotage im Verborgenen

Feindseligkeit im professionellen Kontext äußert sich in den seltensten Fällen durch offene Aggression oder lautstarke Konfrontation. Vielmehr operiert sie im Schutzraum des Subtilen und Indirekten. Ein klassisches Phänomen dieses Verhaltensrepertoires ist die gezielte Zurückhaltung von geschäftskritischen Informationen. Wichtiges Wissen wird wie eine Geheimwährung gehortet und bewusst nicht weitergegeben, um Kollegen im entscheidenden Moment scheitern zu lassen. Flankiert wird diese Strategie häufig von einer permanenten, destruktiven Kritik, die jeglicher Lösungsorientierung entbehrt. Dabei geht es nicht um die Optimierung von Prozessen, sondern um die psychologische Schwächung des Gegenübers.

Gleichzeitig werden im Hintergrund informelle Netzwerke geknüpft, um negative Narrative und Verleumdungen zu streuen, die den Ruf des Betroffenen schleichend unterminieren. Dieses passiv-aggressive Agieren feiert vor allem in Meetings seine Triumphe: Während im offiziellen Diskurs scheinbare Zustimmung signalisiert wird, folgt in der operativen Umsetzung der paralysierende Widerstand. Wenn schließlich offene Grenzüberschreitungen wie ein respektloser Tonfall, die bewusste Untergrabung von Autorität oder das permanente Infragestellen von Entscheidungen hinzukommen, ist die Grenze zur offenen Feindseligkeit überschritten. Dabei macht ein singulärer Vorfall noch keinen Saboteur; entscheidend für das Urteil sind die Systematik, die ständige Wiederholung und die erkennbare Absicht hinter dem Handeln.

Ursachenforschung ohne Absolution

Um ein solches Verhalten wirksam zu bekämpfen, müssen die tieferliegenden Ursachen analysiert werden. Psychologisch betrachtet entspringt Feindseligkeit fast immer einem akuten Defizitempfinden. Es ist die Angst vor dem eigenen Statusverlust, ein lähmender Konkurrenzdruck oder der tiefe Neid auf die Erfolge anderer, der Individuen zu destruktiven Mustern greifen lässt. Besonders in Phasen organisationaler Transformationen oder unter anhaltend hoher Belastung brechen diese pathogenen Dynamiken mit Vehemenz auf.

Für das Management ist die Reflexion dieser Motive ein unverzichtbarer Schritt. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, das Fehlverhalten zu entschuldigen oder eine psychologische Absolution zu erteilen. Vielmehr dient das Verständnis der gegnerischen Psychologie dazu, die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken und die Gegenmaßnahmen präzise zu kalibrieren. Wer weiß, aus welchem Mangel heraus der Angreifer agiert, lässt sich von dessen Manövern seltener emotional tangieren.

Distanz und Deeskalation durch Klarheit

Der professionelle Umgang mit destruktiven Akteuren verlangt von einer Führungskraft eine virtuose Kombination aus emotionaler Abgeklärtheit und unmissverständlicher Haltung. Der erste Schritt besteht im strukturierten Beobachten statt im vorschnellen Urteilen. Es gilt, konkrete, unumstößliche Beispiele zu sammeln, bevor eine Konfrontation gesucht wird. Gleichzeitig öffnet der bewusste Wechsel der Perspektive oft den Blick für den Kern des Konflikts und kann helfen, die emotionale Aufladung der Situation zu neutralisieren.

Das anschließende Klärungsgespräch muss frühzeitig, sachlich und ohne das sprichwörtliche „Sammeln von Rabattmarken“ geführt werden. Anstelle von pauschalen Vorwürfen sollten präzise Beobachtungen und deren messbare Auswirkungen auf das Team benannt werden. Führung bedeutet in diesem Kontext, klare Erwartungen zu formulieren und unmissverständlich zu definieren, welche Verhaltensweisen im System toleriert werden und welche nicht. Das Setzen von Grenzen ist kein Akt der Härte, sondern die vornehmliche Aufgabe von Führung, um den Schutzraum für die produktiven Kräfte des Teams zu sichern. Absolute Transparenz in der Kommunikation entzieht den informellen Machtspielen im Hintergrund dauerhaft den Nährboden. Dabei ist die Wahrung einer professionellen Distanz und der Schutz der eigenen Privatsphäre die beste Verteidigungslinie.

Die Festung des Selbstschutzes

Feindliche Kollegen beschränken ihre Aktivitäten selten auf die eigene Ebene; nicht selten versuchen sie gezielt, die Führungskraft selbst zu destabilisieren und deren Autorität anzugreifen. Umso kritischer ist eine strategische Stärkung der eigenen Position. Das Pflegen von stabilen Netzwerken auf gleicher sowie auf höherer hierarchischer Ebene sichert den notwendigen politischen Rückhalt im Unternehmen. Jeder kritische Vorfall sollte zudem lückenlos und sachlich dokumentiert werden, um im Ernstfall eine unumstößliche Faktenbasis vorweisen zu können.

Die stärkste Waffe im Umgang mit psychologischen Grenzgängern bleibt die eigene, unerschütterliche Souveränität. Impulsive Reaktionen sind genau das, worauf der Aggressor spekuliert. Absolute Professionalität hingegen lässt den Angriff ins Leere laufen. Ergänzt wird dieser Selbstschutz durch eine regelmäßige, kritische Selbstreflexion. Indem das eigene Verhalten reflektiert und externes Feedback eingeholt wird, lassen sich potenzielle eigene Angriffsflächen proaktiv minimieren.

Wann Struktur die Kultur retten muss

Wenn der dialogische Ansatz fehlschlägt und das destruktive Verhalten trotz klarer Verwarnungen fortgesetzt wird, darf die Führung nicht vor strukturellen Maßnahmen zurückschrecken. An diesem Punkt muss die Personalabteilung formal eingebunden werden, es müssen unmissverständliche Zielvereinbarungen fixiert oder im Extremfall personelle Konsequenzen gezogen werden. Das schmerzhafte Ausscheiden eines toxischen Elements ist oft der einzige Weg, um die Gesundheit des Gesamtsystems zu garantieren.

Eine falsch verstandene Toleranz gegenüber destruktivem Verhalten wird vom Kollektiv innerhalb kürzester Zeit als Führungsschwäche interpretiert. Das Phlegma der Tatenlosigkeit wirkt wie ein Katalysator, der es der Toxizität erlaubt, sich epidemisch im gesamten Team auszubreiten. Wer den Störer schont, opfert die Leistungsträger.

Das Urteil der Krise

Am Ende ist das Auftreten von Feindseligkeit im Team kein Beweis für das Versagen einer Führungskraft, sondern der finale Prüfstein ihrer Qualität. Entscheidend ist nicht, ob solche Krisenkonstellationen entstehen, sondern wie ihnen begegnet wird – mit welcher Konsequenz und Fairness. Wer in stürmischen Zeiten Klarheit, Standfestigkeit und absolute Professionalität an den Tag legt, schützt nicht nur die eigene Position, sondern festigt das Vertrauen in die gesamte Organisation. Man kann das Verhalten anderer Menschen niemals vollständig kontrollieren, aber man besitzt die absolute Souveränität über die eigene Reaktion. Genau in dieser Autonomie liegt die wahre Handlungsfähigkeit. Führung beweist sich nicht im Sonnenschein des Erfolgs, sondern im konsequenten Aufräumen der internen Trümmerfelder.

Über Reinhard F. Leiter

Reinhard F. Leiter war von 1972 bis 1981 in den Funktionen Leiter Aus- und Weiterbildung und Personalleiter in der Bayer Group tätig. Von 1982 bis 2013 leitete er bei Allianz SE das Zentrale Bildungswesen und war Head of Executive Events. Für diese Unternehmen war er auf allen fünf Kontinenten und in über dreißig Ländern tätig.

Reinhard F. Leiter war Gründungsmitglied des „Arbeitskreises Assessment Center-Führungskräfteauswahl und Entwicklung in DACH“ und jahrelang Vorsitzender dieses Vereins.

Er ist heute zertifizierter Coach für Unternehmer und Senior Executive Leaders, sowie Key-Note Speaker und Autor.

Reinhard F. Leiter publiziert regelmäßig.

Neu erschienen: „FÜHRUNG IM WANDEL-NEU DENKEN FÜR NACHHALTIGEN ERFOLG“ EDITION WINDMÜHLE im Feldhaus Verlag, ISBN978-3-86451-106-6

Weitere Bücher von Reinhard F. Leiter:

„Global Coaching Excellence? A holistic approach“, EDITION WINDMÜHLE im Feldhaus Verlag, ISBN 978-3-86451-060-1 gemeinsam mit Dr. Werner Krings.

Reinhard F. Leiter, „Presentation Excellence – A holistic approach“, EDITION WINDMÜHLE im Feldhaus Verlag, ISBN 978-3-86451-039-7.

Reinhard Leiter u.a. „Der Weiterbildungsbedarf im Unternehmen: Methoden Der Ermittlung“ Carl Hanser Verlag München Wien ISBN3-446-13394-1

Reinhard F. Leiter, „Quality Standards of Presentation Excellence“, www.reinhardfleiter.com

Professional Certificate in Coaching (PCIC) / Foundation in Coaching: Henley Business School at University of Reading GB: Certified

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