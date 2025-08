Die Top 10 der beliebtesten Brautmodengeschäfte für Curvys

Die PlusPerfekt-Leserinnen haben gevotet

Curvy und Plus Size Bräute wünschen sich eine große Auswahl an traumhaften Brautkleidern in ihrer Konfektionsgröße. Das Sortiment des Brautmodenstudios soll aktuelle Brautkleidertrends sowie Klassiker in Großen Größen umfassen und die Beratung soll ehrlich, einfühlsam und professionell sein. Denn auch wenn sich mittlerweile die Auswahl an Brautkleidern in Plus Size, also in Großen Größen deutlich verbessert hat, so ist doch im Verhältnis zum Normalgrößenbereich der Brautmodenstudios noch recht viel Luft nach oben.

PlusPerfekt – Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle – startet in jedem Jahr unter den Leser|innen und den Followern auf Social Media einen Aufruf: Sie sollen ihr Lieblingsbrautmodengeschäft für Curvys in den Kategorien Plus Size und All Size nennen. Fast 2.000 Leser|innen nahmen am Voting für 2025 teil. 94 Brautmodengeschäfte wurden bundesweit nominiert.

Auf Wunsch der PlusPerfekt-Leserinnen gibt es seit 2023 zwei Kategorien bei der Wahl der beliebtesten Brautmodengeschäfte für Curvys: Zum einen die Kategorie Plus Size, für alle Bräute, die ihr Brautkleid in Brautmodenstudios kaufen möchten, die sich komplett auf Große Größen Hochzeitskleider spezialisiert haben. Zum zweiten die Kategorie All Size, für all jene, die ihr Traumbrautkleid in Brautmodengeschäften kaufen möchten, die Hochzeitskleider im Normalgrößensegment, Anschlußgrößen und Großen Größen im Sortimen haben.

Die Top 10 der beliebtesten Brautmodenstudios für Curvys wurden in der PlusPerfekt Edition Curvy Bride 25/26 und im Onlineportal PlusPerfekt.de/Wedding veröffentlicht.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing sowie Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Maggie Sottero