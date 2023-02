Die süßeste Versuchung, seit es CONTORA gibt

Direkt neben dem Berliner „Schokoladenhaus“ entsteht das CONTORA Office Solutions Center „Berlin GendarmenMarkt“ – Eröffnung 2024

Es gibt viele Wege, nach einem stressigen Tag im Büro zu entspannen. Einige brauchen Sport wie Laufen oder die Herausforderung im Fitnessstudio. Andere lesen lieber ein Buch. Das klingt alles sehr nobel, aber mal ehrlich: Eine kleine Sünde darf es nach Feierabend auch schon sein, oder? Ein Stück Schokolade schadet nicht und macht, Koffein und Aminosäure sei Dank, glücklich. Das wissen selbstverständlich auch die Verantwortlichen von CONTORA Office Solutions und eröffnen – vielleicht auch ein wenig aus diesem Grund – ihren nächsten Standort in direkter Nachbarschaft zum berühmten „Schokoladenhaus“ am Berliner Gendarmenmarkt.

Es wird die elfte Niederlassung des Premiumanbieters für moderne Office Center, die an der Kreuzung Mohrenstraße/Charlottenstraße entsteht und damit die dritte in der Bundeshauptstadt. In dem Gebäudeensemble aus einem denkmalgeschützten, wilhelminischen Altbau und einem modernen Hotelgebäude wird auf sieben Etagen ein CONTORA Office Solutions Center eröffnen, das den gewohnten, exklusiven Service in einem bisher einmaligen Rahmen bieten wird. „Das Haus und damit auch unser neues CONTORA Office Solutions Center bietet viele faszinierende Geschichte und Überraschungen“, versprechen Helmut Arend und Lars Henckel, Geschäftsführer und Gründer der CONTORA Unternehmensgruppe. „Hier kann man Berlin und die Geschichte der Hauptstadt erleben und entdecken.“

Das Haus ist nicht nur den Berlinern ein Begriff. Jeder Tourist, der gerne seinem „süßen Zahn“ nachgibt, kommt am „Schokoladenhaus“ nicht vorbei. In den Schaufenstern des Erdgeschosses präsentiert Rausch edle und vor allem leckere Kakaokreationen. „Es kann sein, dass der Ruf des Gebäudes aber auch die Nachbarschaft einen gewissen „Beigeschmack“ bei der Standortauswahl hinterlassen haben“, stellt Geschäftsführer Lars Henckel mit einem Augenzwinkern fest.

Ein ausschlaggebendes Kriterium für den Standort des elften CONTORA Office Solutions Center ist die Lage. Direkt am Gendarmenmarkt gelegen, gegenüber des Deutschen Doms, wird CONTORA Office Solutions künftig auch an diesem Hotspot der Hauptstadt moderne Bürolösungen und herausragenden Service anbieten.

„Ich halte es für sehr schwer, das typische Berlin an einem oder zwei Orten festzumachen“, räumt Helmut Arend ein. Es gäbe in der Metropole viele Orte, die alle für sich stehen und ohne die Berlin nicht Berlin wäre. „Der Gendarmenmarkt ist einer dieser Orte. Deswegen werde das neue Office Solutions Center auch den Namen „Berlin GendarmenMarkt“ tragen. Ein weiterer Aspekt für eine gute Lage, ist die Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln stellt Helmut Arend fest: „Direkt vor dem Haus gibt es einen Zugang zur U-Bahn, die eine sehr gute Verbindung zu anderen wichtigen Punkten, sowie Bahnhöfen und Flughäfen der Stadt garantiert.“

Ein besonderer Dank der Geschäftsführer gilt dem Vermieter des Gebäudes „Maison D“Or“, für die freundlichen und zielführenden Gespräche. „Mit der SIGNA haben wir einen Vermieter an unserer Seite, der die gleichen Ansprüche an eine Premium-Immobilie stellt, die auch wir stellen. Wir haben hier sehr ähnliche Qualitätsansprüche, was die Gestaltung auch der Allgemeinflächen im Objekt betrifft. Das ist besonders wichtig, bei solch herausragenden Immobilienprojekten.“,

berichtet Lars Henckel von den Mietvertragsverhandlungen.

Das Immobilienunternehmen AllOfficeCenters war für den Mieter beratend tätig.

CONTORA startet mit neuem Office Solutions Center die „neue Generation“

Im elften Office Solutions Center eröffnet CONTORA eine weitere Dimension im Angebot für flexible Bürolösungen. Mit 2.600 Quadratmeter auf sieben Stockwerke wird „Berlin GendarmenMarkt“ zum bisher größten Standort der CONTORA Unternehmensgruppe. Nach zehn Jahren Unternehmensgeschichte sehen die Gründer und Geschäftsführer diesen Schritt als folgerichtig an.

„Dieses Projekt wird am Anfang einer neuen Generation von CONTORA Office Solutions Centern stehen“, ist sich Helmut Arend sicher. Der Unterschied zu den anderen CONTORA Office Solutions Centern wird sich den Kunden bereits am Empfang zeigen. Dieser befindet sich in einem Ladencafe und hat eine spektakuläre Deckenhöhe von 4,50 Metern. In den ersten drei Obergeschossen wird die Deckenhöhe immer noch 3,50 Meter messen. „Wir planen zudem, das exklusive Ladencafe für Kundenevents zur Verfügung zu stellen“, berichtet der Geschäftsführer von den Plänen für das neue Office Solutions Center. „So ein Angebot können wir noch an keinem anderen unserer Standorte machen.“

Die Büros in den beiden oberen Stockwerken haben zudem jeweils einen französischen Balkon mit Blick auf den Gendarmenmarkt. „Alle Büroräume sind mit großen Fenstern ausgestattet, was viel Helligkeit und Tageslicht verspricht. Ein Innenhof mit Dachterrasse lädt besonders in den warmen Jahreszeiten zu kurzen und kreativen Pausen vom Büroalltag ein.“

Alles wird selbstverständlich verbunden mit dem gewohnt exklusiven CONTORA Service, etwa in der CONTORA Cafe Lounge, in der Gäste und Besucher empfangen werden können. „Das Konzept aus individuellen Bürolösungen in beliebter Lage mit unserem umfangreichen Service auf höchstem Niveau sind unsere Kunden von uns schon gewohnt“, stellt Lars Henckel fest. „Mit dem CONTORA Office Solutions Center am Gendarmenmarkt werden wir noch einige Schritte weiter gehen und historische Faszination und moderne Eleganz miteinander verbinden“, sind sich Helmut Arend und Lars Henckel sicher.

Die Eröffnung ist für die erste Jahreshälfte 2024 geplant. Vieles spricht also schon heute dafür, dass „Berlin GendarmenMarkt“ die bislang süßeste Verführung von CONTORA Office Solutions werden wird.

Hintergrundinformationen: Ein Gebäudekomplex des Genusses und der Exklusivität- Die Geschichte des neuen CONTORA Standorts am Berliner Gendarmenmarkt

Der Gebäudekomplex mit der wilhelminischen Fassade gegenüber der Südwestspitze des Gendarmenmarkts ist weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus bis heute meist nur als „Schokoladenhaus“ bekannt. Aber die Adresse Charlottenstraße/Mohrenstraße stand nicht immer für die feinen Süßigkeiten aus der exotischen Bohne. Es war eine andere Bohne, die zunächst die Menschen zu dieser Adresse lockten.

Das Rausch Schokoladenhaus ist heute ein Schlaraffenland der süßen Gaumenfreuden und ist maßgeblich für die Bekanntheit des Gebäudekomplexes in der Mitte der Hauptstadt. Feinste Schokospezialitäten, Schokoladenskulpturen und die längste Pralinentheke der Welt lassen nicht nur Kinderaugen größer werden. Seit 1999 wird hier Schokolade angeboten.

Die Fassade lässt aber schnell darauf schließen, dass die Geschichte des Hauses weiter zurückreicht. 1781 ist dort Gebäudekomplex an der damaligen Charlottenstraße 42 entstanden und diente Christoph Heinrich von Ammon, königlicher Gesandter und Kammerherr von niemand geringerem als dem „Alten Fritz“, als Wohnhaus. 18 Jahre später richtete der Gastwirt Carl Friedrich Krause hier ein Kaffeehaus ein. Sicherlich ist auch die ein oder andere Tasse Trinkschokolade dort serviert worden, aber zunächst war es die Kaffee- und nicht die Kakaobohne, die in einem der damals schon nobelsten Gebäuden Berlins das Tagesgeschäft bestimmte.

1821/22 ließ Krause sein Geschäft um einen Beherbergungsbetrieb erweitern. Unter dem Namen „Hotel de Brandebourg“ entstand hier eines der exklusivsten und prestigeträchtigsten Hotels der Spreemetropole. Nach dem Tod Krauses, kam es von 1870 an zu mehreren Verkäufen des Hotels. Im Sommer 1886 ist das Gebäude abgerissen worden, was auch das Ende des Hotels bedeutete. Der Ruf blieb aber weiterhin bestehen, wie der 1895 erschienene Roman „Der Stechlin“ von Theodor Fontane bewies. Der Protagonist des Romans erinnert sich, wie er in Berlin ein Hotel bezieht, dass ihm dieses zwar gefällt, aber nicht an den Standard des „Hotel de Brandebourg“ heranreicht.

An der Stelle des alten Hotels entstand das Wohn- und Geschäftshaus mit der zeitgenössischen Fassade, das heute noch steht. Das Haus wurde später an die Lübecker Deutsche Lebens- und Versicherungs-Gesellschaft verkauft, die dort ihren Hauptsitz hatte. Zudem gab es im Jahr 1900 u. a. auch eine Bank und ein Fachgeschäft für britische Mode in dem Gebäude.

Genuss, Exklusivität und das gewisse Etwas scheinen an dieser Adresse am Gendarmenmarkt seit jeher eine Heimat zu haben. Sie ist damit wie gemacht für das CONTORA Office Solutions Center „BerlinGendarmenmarkt“. Denn zeitgemäßer Luxus wird heute nicht nur durch Kulinarik, Beherbergung und Textil bestimmt, sondern auch durch moderne Arbeitswelten. Stilvolles Arbeiten ist also ab 2024 auch im CONTORA Office Solutions Center an der Ecke Charlottenstraße/Mohrenstraße möglich.

