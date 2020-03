Die Stackable-Switch-Serie M4300 von NETGEAR® ist ab sofort von CRESTRON® zertifiziert

Die M4300 Serie von NETGEAR® wurde jetzt von CRESTRON® für seine DM NVX Systeme zertifiziert und macht so eine echte Out-of-the-Box-Installation für AV-over-IP möglich

München, 10. März 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), gab heute bekannt, dass die vielseitigen Switches der Serie M4300 jetzt offiziell von Crestron® zertifiziert sind. Crestron, bekannt als einer der treibenden Global Player bei der Umstellung auf AV-over-IP, hat ein strenges Zertifizierungsprogramm aufgelegt, um sicherzustellen, dass seine Kunden eine entsprechend hohe Kompatibilität und größtmögliche Zuverlässigkeit erhalten. NETGEAR ist stolz darauf, mit seiner M4300 Switch-Serie dieses Zertifizierungsprogramm erfolgreich absolviert zu haben und somit Teil der Crestron DM NVX™ AV-over-IP-Lösung zu sein.

Massive Zeitersparnis durch fertig vorkonfigurierte NETGEAR Switches

NETGEAR hat die Switches der Serien M4300 und M4500 so konfiguriert, dass sie für die meisten AV-over-IP-Installationen sofort einsatzbereit sind – dies gilt auch für Crestron DM NVX Endpunkte. Die meisten anderen Netzwerk-Switches auf der Liste der Crestron-Zertifizierungen erfordern eine zusätzliche Konfigurationsdatei, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Die jetzt zertifizierten NETGEAR M4300 Switches sind jedoch fertig vorkonfiguriert und erfordern keine weitere Einrichtung, um mit den Crestron DM NVX Encodern und -Decodern zu arbeiten. Das Ergebnis ist ein geringerer Zeitaufwand für die Konfiguration des Switches und mehr Zeit, um sich auf die anderen Teile der Installation zu konzentrieren.

“Die Zertifizierung unserer robusten M4300 Switches durch einen so führenden Anbieter in dieser Branche ist eine fantastische Bestätigung der Arbeit, die NETGEAR auf dem Pro-AV-Markt leistet”, kommentiert Laurent Masia, Director of Product Line Management for Managed Switches bei NETGEAR. “Unsere Kunden haben explizit nach dieser Crestron DM NVX Zertifizierung gefragt und wir freuen uns sehr, offiziell Teil einer solch großartigen Lösung zu sein.”

Bob Bavolacco, Director of Technology Partnerships bei Crestron, ergänzt: “Lösungen von Crestron und die mit ihnen zusammenarbeitenden Geräte von Drittanbietern werden stets strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie zu 100 % kompatibel und integriert sind. Es ist wichtig, dass die Produkte unsere strengen Richtlinien für Qualität erfüllen und die Anforderungen an die Bereitstellung durch unsere Kunden erfüllen. Die Zertifizierung der NETGEAR M4300 Serie bildet hierbei keine Ausnahme und diese kommt dem Integrator zugute, weil er damit eine nahtlose, kompatible Switching-Lösung erhält, die zu 100% mit den Endpunkten von Crestron DM NVX kompatibel ist.”

M4300 Switch-Serie – mehr Flexibilität bei reduzierter Komplexität

Die Switches der M4300 Serie wurden speziell für AV-over-IP-Installationen entwickelt und bieten eine Vielzahl von Modellen, die den unterschiedlichen Anforderungen an die Anzahl der Ports und die Art der Verbindung Genüge leisten. Sie können zudem auch gestapelt werden, um zukünftige Erweiterungen schnell und einfach zu ermöglichen. NETGEAR IGMP Plus™ gewährleistet eine einfache Multicast-Übertragung mit Zero-Touch-Netzwerkkonfiguration, ohne das Netzwerk zu überfluten. Die Switches der M4300 Serie umfassen eine Reihe weiterer Funktionen, einschließlich PoE+, IGMPv3, IGMP-Snooping, IGMP Fast-leave und eine non-blocking Backplane, um ein ordnungsgemäßes Multicasting jeder Art von AV-over-IP-Protokollen zu gewährleisten.

Ein Dream-Team bereit für zahlreiche Einsatz-Szenarien

Die Kombination aus Switches der NETGEAR M4300 Serie und Crestron DM NVX hat sich bereits weltweit zahlreich bewährt – von Konferenzräumen bis hin zu Universitäten. Die neue Zertifizierung öffnet die Türen für weitere Installationen wie in größeren Konferenzräumen, beim interaktiven Lernen, für Huddle Spaces, für Digital Signage, in Hotels, an Flughäfen, in Krankenhäusern und bei vielen anderen Einsätzen. Der zunehmenden Nachfrage nach 1GB AV-over-IP-Installationen können NETGEAR und Crestron gemeinsam mit einer zuverlässigen, voll integrierten und schnell zu installierenden Lösung Rechnung tragen.

Weitere Informationen zu NETGEAR Pro AV-Produkten und -Dienstleistungen finden Sie hier: https://www.netgear.de/landings/proavcampaign/

Über Crestron

Bei Crestron entwickeln wir Technologien für jede Arbeitsumgebung, überall auf der Welt – vom einzelnen Schreibtisch bis zu Sitzungsräumen, von kleinen Büros bis hin zu multinationalen Unternehmen. Technologien, die sich an das anpassen, was Sie bereits haben und Sie auf das vorbereiten, was Sie künftig brauchen. Plattformen, Geräte und Systeme zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit. Alle werden von einem Cloud-basierten System verwaltet, das eine einfache Bereitstellung, Überwachung und Aktualisierung ermöglicht. Wir bei Crestron entwickeln schnellere, bessere und einfachere Lösungen, damit die Menschen schneller, besser und produktiver arbeiten können. Unsere Lösungen werden von weltweit mehr als 90 eigenen Niederlassungen angeboten, die rund um die Uhr Vertriebs-, Technik- und Schulungsunterstützung bieten. Zusätzlich zu unserem Headquarter in Rockleigh, New Jersey, verfügt Crestron über Vertriebs- und Supportbüros in den USA, Kanada, Europa, Asien, Lateinamerika und Australien. Entdecken Sie Crestron unter www.crestron.com

