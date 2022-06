Die Spitta Abrechnungswelt ist ausgezeichnet: Beste Website und App des Jahres 2022!

Balingen, 13.06.2022 – Die Abrechnungswelt – entwickelt und realisiert von Spitta, Deutschlands führendem Medienunternehmen und Lösungsanbieter für Zahnmedizin und Zahntechnik – wurde vom Verein Deutsche Fachpresse als „Fachmedium des Jahres 2020“ in der Kategorie „beste Website/beste App“ ausgezeichnet.

Die Abrechnungswelt ist Fachmedium des Jahres 2022

„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung für die Abrechnungswelt! Das ist etwas ganz Besonderes und zeigt uns, dass wir mit unseren digitalen Innovationen bei Spitta auf dem richtigen Weg sind! Der Preis spornt uns an, diesen Weg mit unseren Kundinnen und Kunden weiterzugehen und die Abrechnungswelt immer weiterzuentwickeln und noch besser zu machen“ – so das Abrechnungswelt-Team von Spitta.

Die Jury begründet ihre Wahl so: „Mit der Abrechnungswelt erhalten Zahnärzte und Dentallabore ein Werkzeug an die Hand, das durch seine hohe Funktionalität und Effizienz beeindruckt. Die Website kombiniert Gesetze, Urteile und Verordnung mit hilfreichen Tools, so dass die Abrechnungen schnell, fachlich korrekt und rechtssicher erfolgen können. Die Benutzeroberfläche und -führung ist intuitiv, modern und übersichtlich gestaltet und gibt dem Nutzer wie in einem Cockpit alle relevanten Instrumente an die Hand. Ein Blog mit kontinuierlichen Neuigkeiten und praxisnahe Fallbeispiele komplettieren das Content-Angebot. Aus Sicht der Jury ganz sicher ein Fachmedium, das kein Anwender mehr missen möchte“.

Die Abrechnungswelt – einfach abrechnen in Praxis und Labor

Die Abrechnungswelt ist eine ganz simple Online-Lösung für die zahnmedizinische und zahntechnische Abrechnung. Unter www.abrechnungswelt.com gibt es clever und einfach kombiniert umfangreiches Abrechnungswissen und sofort einsetzbare Tools. Durch diese Kombination aus Fachinformation und praktische Umsetzungshilfen unterstützen wir optimal in der täglichen Abrechnung in Praxis und Labor. Im Abrechnungsportal sind alle Gebührenverzeichnisse für die Zahnarztpraxis und das Dentallabor gebündelt an einem Ort jederzeit verfügbar – egal ob Bema, GOZ, GOÄ sowie BEL II und BEB 97 oder BEB Zahntechnik. Im sogenannten Schnellcheck wird übersichtlich dargestellt, welche Leistungen abrechenbar, nicht abrechenbar oder zusätzlich abrechenbar sind.

Zur Unterstützung und Abrundung der Abrechnung enthält das Abrechnungsportal vier Tools, die zur richtigen Lösung führen: Der GOZ- und GOÄ-Steigerungsrechner, den BEB-Preis- und Materialkostenrechner, sowie den Begründungsgenerator für alle GOZ- und GOÄ-Nummern.

Schnell und unkompliziert Antworten auf Fragen finden, wie „Welches Honorar erhalte ich für meine Leistungen?“ „Welche Begründung kann ich gegenüber den Kostenträgern für die Überschreitung des Steigerungsfaktors anführen?“ oder „Welche Herstell- und Materialkosten muss ich kalkulieren, um wirtschaftlich im Dentallabor zu agieren?“ Diese Fragen und viele mehr beantwortet die Abrechnungswelt und navigiert so sicher durch den täglichen Abrechnungsdschungel.

Praxisorientierte Fallbeispiele zur zahnmedizinischen und zahntechnischen Abrechnung unterstützen zusätzlich bei komplexen Abrechnungsfällen. Die nötigen Grundlagen, wie Gesetze, Urteile und Richtlinien sind ebenfalls im Abrechnungsportal zu finden.

Die Funktionen und Inhalte der Abrechnungswelt können nach der kostenlosen Registrierung unter www.abrechnungswelt.com ausgiebig für 30 Tage gratis getestet werden.

Die Bedienung der Abrechnungswelt ist simpel. Wer eine kurze Erläuterung für die einzelnen Funktionen wünscht, kann sich zusätzlich durch diverse kostenlose Tutorials zu allen Funktionen der Abrechnungswelt unter www.abrechnungswelt.com/support#tutorials informieren.

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

