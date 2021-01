Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Uebigau-Wahrenbrück

Vorpflegerische Hilfen für ältere Menschen

Uebigau-Wahrenbrück, 21.01.2021. Senioren in ganz Deutschland profitieren von dem Serviceangebot der SeniorenLebenshilfe. Der renommierte Dienstleister hat sich auf die Unterstützung älterer Menschen in ihrer vertrauten Umgebung spezialisiert. Praktische Tätigkeiten, die Senioren im Alltag nicht mehr alleine bewerkstelligen können, werden von kompetenten Seniorenhelfern übernommen. Herr Hagen Heidrich bereichert nun das Team der SeniorenLebenshilfe in der Region Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg. Auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Uebigau-Wahrenbrück sind alle Informationen über das Unternehmen sowie zum breit gefächerten Service- und Leistungsangebot und Herrn Heidrich abrufbar.

Engagierte Lebenshelfer sind eine wertvolle Alltagsunterstützung für Senioren

Wenn es um die vorpflegerische Betreuung älterer Menschen geht, ist auf die SeniorenLebenshilfe stets Verlass. Das Unternehmen ist seit 2012 am Markt und mit seinem Angebot bundesweit einzigartig in dieser Branche. So hat es sich die SeniorenLebenshilfe zur Aufgabe gemacht, Senioren in ihren eigenen vier Wänden beim Einkaufen, Putzen, Waschen und vielen weiteren alltäglichen Dingen zu unterstützen. “Die älteren Menschen wünschen sich, länger ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung führen zu können – und wir helfen ihnen dabei,” so die Geschäftsführerin Carola Braun. Natürlich geht es dabei nicht allein um die Bewerkstelligung bestimmter Alltagsdinge. Vor allem soll auch das Zwischenmenschliche im Fokus stehen. Alle selbstständig-freiberuflichen Lebenshelfer sind mit hohem Engagement für “ihre” Senioren da und profitieren bei der SeniorenLebenshilfe von einem regelmäßigen und professionellen Fort- und Weiterbildungsangebot.

Gemeinsam den Alltag meistern – das umfassende Dienstleistungsangebot spricht für sich

Was auch immer im Haushalt oder beim Einkaufen anfällt – die freundlichen Lebenshelfer übernehmen nach Vereinbarung all die Tätigkeiten, die von den Senioren nicht mehr bewältigt werden können. Einige ältere Menschen benötigen beispielsweise Unterstützung beim Wäschewaschen oder Putzen. Andere sind dankbar, wenn die Lebenshelfer gemeinsam mit ihnen in die Stadt zum Einkaufen fahren. Bei Arztbesuchen oder Behördengängen sind die Lebenshelfer ebenfalls gerne begleitend zur Stelle, wenn die Senioren dies wünschen. Durch diese Unterstützung fühlen sich die älteren Menschen sicherer in ihrem Alltag und genießen die neu gewonnene Lebensqualität. Jeder Lebenshelfer ist mit einem Pkw ausgestattet, sodass die Senioren nicht mehr auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen müssen.

Hagen Heidrich – der “Neue” bei der SeniorenLebenshilfe im Raum Uebigau-Wahrenbrück

Dank des neuen Lebenshelfers Hagen Heidrich haben interessierte Senioren nun auch in der Region Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster die Möglichkeit, das Angebot der SeniorenLebenshilfe in Anspruch zu nehmen. Er verfügt über eine jahrelange Expertise im beruflichen Umgang mit älteren Menschen und war bis vor Kurzem in renommierten sozialen Einrichtungen tätig. Hagen Heidrich: “Ich liebe die Zusammenarbeit mit Senioren. Der tägliche Umgang mit ihnen ist für mich eine echte Bereicherung. Mir ist es wichtig, jedem einzelnen von ihnen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben. Und dafür tue ich alles. Ich freue mich sehr auf meine Arbeit für die SeniorenLebenshilfe im Raum Uebigau-Wahrenbrück.”

Mehr über die SeniorenLebenshilfe und Hagen Heidrich:

Hagen Heidrich ist als selbstständiger Lebenshelfer auf Honorarbasis für die SeniorenLebenshilfe in der Region Uebigau-Wahrenbrück tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Herzen Berlins und ist eine eingetragene Marke der namhaften Salanje GmbH. Geschäftsführerin Carola Braun strebt die bundesweite Expandierung der SeniorenLebenshilfe an. Daher ist sie stets auf der Suche nach motivierten Lebenshelferinnen und -helfern in ganz Deutschland. Das Schulungs- und Weiterbildungsprogramm der SeniorenLebenshilfe ist überaus umfangreich, und so profitieren nicht nur die Lebenshelfer, sondern vor allem auch die Senioren.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

