Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Osnabrück

Elzbieta Daniun entlastet fortan als neue Lebenshelferin Senioren im Alltag

Osnabrück, 10.02.2021. Die SeniorenLebenshilfe steht für Lebensqualität und Unabhängigkeit bis ins hohe Alter hinein. Mit ihren vielfältigen Leistungen bietet der deutschlandweit tätige Dienstleister passgenaue Lösungen im vorpflegerischen Bereich an. Die Lebenshelfer leisten mit ihrer stundenweisen Seniorenbetreuung einen wichtigen Beitrag dafür, dass Senioren in ihrem gewohnten Umfeld leben können, auch wenn es keine Angehörigen gibt, die sie dabei unterstützen können. In Osnabrück und Umgebung ist das individuelle Angebot der SeniorenLebenshilfe dank der neuen Lebenshelferin Elzbieta Daniun zukünftig ebenfalls verfügbar. Detaillierte Informationen zu Elzbieta sind online unter Lebenshelfer Osnabrück einsehbar.

Vielfältige Tätigkeiten im vorpflegerischen Bereich bereichern das Leben von Senioren

Geschäftsführerin Carola Braun leitet die SeniorenLebenshilfe seit ihrer Gründung im Jahr 2012. Unterstützt wird sie bei dieser Arbeit von ihrer ganzen Familie. Gegründet wurde das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, nachdem Carola Braun selbst im Bereich der Seniorenbetreuung tätig war. Sie erkannte schnell, wie wichtig und gleichzeitig erfüllend diese Aufgabe ist, dass das Angebot in Deutschland aber deutlich zu gering ausfällt. Mittlerweile besteht die SeniorenLebenshilfe aus einem breit gefächerten Netz aus Lebenshelfern, die im gesamten Bundesgebiet tätig sind. Sie arbeiten auf selbstständig-freiberuflicher Basis und werden mit Schulungen und Fortbildungen durch die SeniorenLebenshilfe optimal auf ihre Tätigkeit vorbereitet.

Individuell abgestimmte Leistungen für mehr Lebensqualität und Freude im Leben

Erklärtes Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, dass die von ihnen betreuten Personen bis ins hohe Alter hinein selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben können. Dazu wird eine Reihe von Tätigkeiten angeboten, die individuell auf den Bedarf und die Wünsche der Senioren abgestimmt werden können. Die Lebenshelfer unterstützen ihre Senioren nicht nur auf praktische Art und Weise, auch soziale Aspekte spielen eine wichtige Rolle bei ihrer Tätigkeit. Lebenshelfer kümmern sich um den Haushalt, um bürokratische Angelegenheiten, bringen die Senioren mit einem Pkw bequem zu Terminen und führen mit ihnen intensive Gespräche. Es können auch gemeinsame Spaziergänge unternommen oder die Koordination der Pflege übernommen werden. Die individuelle Unterstützung sorgt für eine gesteigerte Lebensqualität der Senioren und bringt mehr Freude und Abwechslung in ihren Alltag.

Elzbieta Daniun macht das Angebot der SeniorenLebenshilfe in Osnabrück zugänglich

Das neueste Mitglied der Lebenshelfer ist Elzbieta Daniun, die für Senioren in Osnabrück und Umgebung tätig wird. Die 1983 in Breslau geborene ausgebildete Bürokauffrau hat neben ihrer langjährige Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich auch als Altenpflegehelferin gearbeitet. Sie bringt damit beste Voraussetzungen für ihre neue Aufgabe mit. Elzbieta Daniun ist ein sehr aktiver Mensch. Sie ist gerne mit dem Fahrrad oder den Inlinern unterwegs und geht wandern. Sie weiß sich aber auch mit einem guten Buch zu entspannen. Die Lebenshelferin freut sich darauf, ihre Senioren nicht nur praktisch zu unterstützen, sondern für sie auch eine Gesprächspartnerin, Begleiterin und Vertrauensperson zu werden.

Wenn Sie sich für das Angebot der SeniorenLebenshilfe interessieren, welche eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, erhalten Sie weitere Informationen online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Übersichtlich aufgelistet finden Sie dort auch eine Aufstellung aller Lebenshelfer in Ihrer Nähe. Die SeniorenLebenshilfe ist ständig auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, die das Leben älterer Menschen unterstützen und bereichern. Auf diese Weise soll das Angebot immer mehr Senioren zugänglich gemacht werden.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

