Die SeniorenLebenshilfe expandiert in Leipzig: Frau Anne-Kathrin Thomas wird neue Lebenshelferin

Leipzig, 20.06.2023. Senioren dabei unterstützen, dass sie ihren Lebensabend selbstbestimmt im eigenen Zuhause verbringen können – das ist die große Mission der SeniorenLebenshilfe. Schon seit einiger Zeit ist das Franchiseunternehmen auch in Leipzig vertreten. Nun bekommt die SeniorenLebenshilfe Zuwachs: Frau Anne- Kathrin Thomas, ausgebildete Fremdsprachensekretärin, ist ab jetzt als Lebenshelferin verfügbar.

VorPflegerisch helfen: Was die SeniorenLebenshilfe anders macht

Die SeniorenLebenshilfe ist vor allem für Seniorinnen und Senioren da, die noch nicht oder nur in geringem Maße pflegebedürftig sind. Für diese Menschen sieht der Alltag oft so aus, dass sie in vielerlei Hinsicht auf Nachbarn, Freunde oder Angehörige angewiesen sind: Hier benötigen sie ein bisschen Hilfe beim Einkaufen, dort bei der Hausarbeit. Gerade ältere Menschen möchten jedoch häufig nicht zur Last fallen, und auch für die Familien ist der zusätzliche Einsatz häufig schwer mit dem vollen Terminplan zu vereinbaren.

Die Eheleute Benjamin und Carola Braun, die gemeinsam vor mehr als 10 Jahren die SeniorenLebenshilfe gründeten, wollten Abhilfe schaffen. Der wichtigste Ansatz: Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer, die bundesweit tätig sind, sollen alle wichtigen Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Sie sind nicht nur Haushaltshilfe oder Einkaufsservice, sondern für nahezu alle Aufgaben da, die Senioren im Alltag entlasten. Außerdem ist stets derselbe Lebenshelfer, der zu Besuch kommt – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich eine vertrauensvolle, herzliche Beziehung entwickeln kann.

Das alles können die Lebenshelfer leisten

Was die Lebenshelfer für ihre Senioren tun, ist so vielfältig, dass es sich nicht in wenige Worte fassen lässt. Die Hauptbestandteile ihrer Arbeit sind aber die Hilfe im Haushalt und beim Einkaufen, ein Fahrdienst mit dem eigenen Auto, die Begleitung auch außer Haus – zum Beispiel zum Arzt -, die Unterstützung bei Post- und Behördenangelegenheiten sowie die aktive Freizeitgestaltung. Im Mittelpunkt stehen immer die Wünsche des jeweiligen Seniors.

„Wir machen alles außer Pflege“ – so beschreibt Carola Braun bisweilen das umfangreiche Angebot. Nicht selten bleiben Lebenshelferinnen und Lebenshelfer bis zum Ende an der Seite ihrer Senioren. Sie werden oft nicht nur für die Senioren selbst, sondern auch für Angehörige zu einer wichtigen Stütze im Alltag und zu einem Rundum- Ansprechpartner für zahlreiche Belange. Können die Lebenshelfer einmal doch nicht weiterhelfen, beispielsweise weil es um Umbauten im Haus oder die Installation eines Hausnotrufs geht, so können sie auf ein großes Netzwerk qualifizierter Dienstleister zurückgreifen – und natürlich gleich die entsprechenden Termine organisieren.

Anne-Kathrin Thomas wollte schon immer mit Menschen arbeiten

Frau Thomas hat ein bewegtes Berufs- und Privatleben hinter sich. Die ausgebildete Fremdsprachensekretärin verbrachte mehr als acht Jahre im italienischen Ausland, wo sie in verschiedensten Bereichen tätig war. Auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2007 war sie vielfältig beschäftigt – unter anderem als Assistentin und Sekretärin. In ihrer gesamten Arbeit blieb ihr jedoch vor allem eine Sache im Gedächtnis: Die größte Freude hatte sie in der Arbeit für und mit Menschen.

Es war diese Sehnsucht nach wertvoller, lebensnaher Arbeit, die sie schließlich zur SeniorenLebenshilfe brachte. Unterstützt durch das Franchiseunternehmen wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit, um mit Senioren und Seniorinnen direkt an ihrem Wohnort arbeiten zu können. Als Lebenshelferin kann sie zwei ihrer größten Stärken einbringen: ihr großes Einfühlungsvermögen und ihre pragmatische, lösungsorientierte Art. Auch von ihren privaten Interessen können sicherlich einige ihrer Senioren profitieren. Frau Thomas verbringt gern Zeit mit Gartenarbeit, kennt sich in der italienischen Küche aus und beschäftigt sich mit ganzheitlicher Gesundheitslehre.

Was es noch über die SeniorenLebenshilfe zu wissen gibt

Die Firma hinter der SeniorenLebenshilfe ist die Salanje GmbH, gegründet vor mehr als 10 Jahren vom Ehepaar Braun in Berlin. Die SeniorenLebenshilfe ist als Franchiseunternehmen konzipiert. Alle Lebenshelfer und Lebenshelferinnen sind selbstständig als Franchisenehmer tätig. Daher arbeiten sie auch alle an ihrem eigenen Wohnort – mit Senioren ganz in ihrer Nähe. Mittlerweile ist die SeniorenLebenshilfe an vielen Standorten in Deutschland vertreten.

Um alle Senioren versorgen zu können, reicht das aber noch lange nicht. Deshalb sucht man in der Berliner Zentrale jederzeit weitere Lebenshelfer und Lebenshelferinnen an allen Standorten in Deutschland. Vorerfahrung ist nicht zwingend nötig, da alle Lebenshelfer umfassend geschult und für ihren neuen Beruf ausgebildet werden. Interessenten können sich für weitere Informationen direkt an die SeniorenLebenshilfe wenden.

