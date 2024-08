Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort: Frau Anke Gerdemann arbeitet als Lebenshelferin in Varel

Varel, 12.08.2024. Die SeniorenLebenshilfe setzt sich dafür ein, Senioren bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Zuhause zu ermöglichen. Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer bieten deutschlandweit älteren Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen eine würdevolle Unterstützung im Alltag an. Frau Anke Gerdemann vertritt nun in Varel als erste Lebenshelferin die SeniorenLebenshilfe.

Die SeniorenLebenshilfe hilft schon vor der Pflegebedürftigkeit

Ältere Menschen benötigen oft mehr Unterstützung im Alltag, als die gestellten Dienstleistungen der Pflegekasse bieten können. Bereits vor der Pflegebedürftigkeit ist es beruhigend – auch für Angehörige -, eine hilfreiche Hand beim Einkaufen oder im Haushalt an der Seite der Seniorin oder des Seniors zu wissen. Nicht immer stehen Nachbarn oder die Familie zur Verfügung, um mitzuhelfen oder ein offenes Ohr zu haben. Dann werden unterschiedliche externe Dienstleister beauftragt, die selten aufeinander abgestimmt sind.

Das Ehepaar Carola und Benjamin Braun rief 2012 die SeniorenLebenshilfe ins Leben, um bereits vorpflegerisch älteren Menschen Hilfe aus einer Hand anbieten zu können. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer des Unternehmens arbeiten deutschlandweit als zuverlässige Haushaltsentlaster, Einkaufshilfen, vertrauensvolle Fahrdienste und liebevolle Freizeitpartner. Ihre ganzheitliche Betreuung umfasst auch Sekretariatsarbeiten und vor allem die zuverlässige Alltagsbegleitungen für Senioren in allen Lebenslagen.

Welche Unterstützung durch die SeniorenLebenshilfe ist möglich?

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe konzentriert sich einerseits auf die Unterstützung im Haushalt und beim Einkaufen sowie das Erledigen von Büro- und Sekretariatsaufgaben. Aber auch die Begleitungen außer Haus (zum Beispiel zu Arztterminen), sowohl zu Fuß als auch flexibel mit dem Auto, sind Bestandteile des Dienstleistungsangebotes der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer. Sie packen dort an, wo sie gebraucht werden, und stehen als verlässliche Freizeitpartner den Senioren zur Seite.

Diese Zusammenarbeit geht über einen gewöhnlichen Seniorenservice hinaus. Durch die Vielfältigkeit des Angebots, die persönliche Nähe zu den Senioren und das sensible Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der älteren Menschen entstehen vertrauensvolle Beziehungen, welche auch die Angehörigen zu schätzen wissen. Auch für diese stellen die Lebenshelfer bedeutsame Ansprechpartner dar. Damit die Zusammenarbeit menschlich passt und sich die Seniorin oder der Senior mit dem Lebenshelfer wohl fühlt, wird zu Beginn ein unverbindliches Kennenlernen organisiert.

Frau Anke Gerdemann wird Lebenshelferin in Varel

Ihre langjährige Praxiserfahrung in der Pflege ließ Frau Gerdemann Expertin werden für die Sonnenseiten des Seniorenalltags, aber auch für die sich einstellenden Einschränkungen und Schattenmomente, mit denen ältere Menschen konfrontiert werden. Anke Gerdemann lernte neben der Grundpflege auch die Besonderheiten der Sterbebegleitung, die Tricks und Kniffe in der Haushaltsunterstützung kennen, aber auch die Herausforderungen von Menschen mit Demenz, gekoppelt mit den Sorgen und Nöten ihrer Angehörigen.

Ihre umfassenden Pflegeerfahrungen – auch in der eigenen Familie – haben sie die Grenzen der Pflegebranche erfahren lassen und sie dazu motiviert, ihren Werten folgend Senioren noch würdevoller zu begleiten, als es ihr bisher möglich war. Frau Gerdemann unterstützt mit ihrer wiederentdeckten Ausgeglichenheit und Lebensfreude seit 2024 als erste Lebenshelferin in Varel das Team der SeniorenLebenshilfe.

Weitere Informationen über das Franchiseunternehmen SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen, das von der Salanje GmbH geführt wird. Diese bietet für ältere Menschen Unterstützungsangebote an, under anderem auch durch die Kapuna Seniorenhilfe e. V. Alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe sind Franchisenehmer und arbeiten selbstständig an ihrem Wohnort. Dies ermöglicht kurze Anfahrtswege zu ihren Senioren und sichert auch im Notfall eine schnelle Hilfe.

Damit die Qualität der Seniorenbetreuung durch die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sichergestellt ist, erhalten diese eine adäquate Ausbildung durch das Unternehmen selbst. Da in ganz Deutschland viele Helferinnen und Helfer für Senioren gebraucht werden, ist jeder Interessierte willkommen, der sich vorstellen kann, wertschätzend mit Senioren zu arbeiten und dies im Rahmen der eigenverantwortlichen Selbstständigkeit zu tun. Alle wichtigen Informationen für angehende Lebenshelfer sind über die Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe erhältlich.

Kontakt

Anke Gerdemann

Grashof 21

26316 Varel

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

https://www.seniorenlebenshilfe.de/

