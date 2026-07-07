Die Seniorenhilfe beschäftigt einen neuen Lebenshelfer: Herr Gerd Müller wird in Freital tätig

Freital, 07.06.2026. Die SeniorenLebenshilfe ist ein deutschlandweit etabliertes Unternehmen, das sich dafür einsetzt, dass ältere Menschen würdevoll und selbstbestimmt im eigenen Zuhause ihren Lebensabend verbringen können. Wenn es schwierig wird, sich selbst um Haushalt, Einkäufe und andere Dinge zu kümmern, kommen die Lebenshelfer:innen ins Spiel. Gerd Müller startet als neue Hilfskraft in Freital.

So hilft die SeniorenLebenshilfe schon vor der Pflege

Für die vorpflegerische Betreuung – also die Hilfe, die ältere Menschen benötigen, bevor sie pflegebedürftig werden – gibt es in Deutschland kaum gesetzliche Unterstützung. Stattdessen sind viele Senior:innen auf Hilfe aus ihrem Umfeld angewiesen. Das ist nicht nur vielen Senior:innen unangenehm, sondern häufig auch einfach nicht möglich.

Wenn Familie und Nachbarn nicht ausreichend unterstützen können, entsteht oft ein Flickenteppich aus verschiedenen Dienstleistern, die sich um Einkäufe, Haushalt oder Freizeitbetreuung kümmern. Das Ehepaar Carola und Benjamin Braun erkannte, dass hier eine große Versorgungslücke klafft. Mit der SeniorenLebenshilfe wollten sie ein Unternehmen schaffen, das älteren Menschen alle Hilfe aus einer Hand anbietet. So brauchen Senior:innen sich nicht an ständig wechselnde Personen zu gewöhnen, sondern können zu einer einzelnen vertrauten Person eine enge Bindung entwickeln.

Die Zeit gibt ihnen recht: Mehrere Hundert Lebenshelfer:innen sind inzwischen in ganz Deutschland tätig, und nicht selten entstehen nicht nur Arbeitsbeziehungen, sondern lebenslange Freundschaften.

Diese Tätigkeiten übernehmen die Lebenshelfer:innen

Im Zentrum der Unterstützung steht zu Beginn meist die Hilfe im Haushalt. Die Lebenshelfer:innen kümmern sich darum, dass die Wohnung sauber bleibt, die Wäsche gewaschen wird und die Senior:innen auf Wunsch gesunde, warme Mahlzeiten erhalten. Doch wie Carola Braun es ausdrückt, geht das Angebot der SeniorenLebenshilfe weit darüber hinaus: „Wir machen alles außer Pflege.“

Das Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, dass Lebenshelfer:innen zu Rundum- Ansprechpartner:innen für ihre Senior:innen werden und im Rahmen ihrer Möglichkeiten sämtliche Aufgaben übernehmen. So kümmern sich manche Lebenshelfer:innen zum Beispiel um die Post, organisieren Termine, helfen bei Konflikten mit Behörden, organisieren Ausflüge oder Familientreffen, gehen mit ihren Senior:innen spazieren oder fahren sie mit dem eigenen Auto zu Terminen oder Veranstaltungen. Sogar gemeinsame Ausflüge sind möglich. Die Entscheidung verbleibt dabei immer bei den Senior:innen, sodass die Selbstbestimmung gewahrt bleibt.

Herr Gerd Müller unterstützt ab Juli 2026 Senior:innen in Freital und Umgebung

Herr Gerd Müller ist ursprünglich Maler und Lackierer, hat aber schon im Laufe seines Berufslebens den Kontakt zu älteren Menschen immer sehr genossen. Schon in seiner Kindheit unterstützte er Großeltern und Tanten. Genau das schätzte er auch in seinem Erwachsenenleben: die tiefen Gespräche, die sich mit älteren Menschen ergeben können.

Zusätzlich zu seiner Angestelltentätigkeit führte er auch eine Selbstständigkeit, in der er ebenfalls den Fokus auf Kundenzufriedenheit und angenehme Geschäftsbeziehungen legte. Es bereitete und bereitet ihm große Freude, Menschen mit seiner Arbeit zufriedenzustellen. Das ist auch heute der zentrale Fokus seiner Arbeit als Lebenshelfer.

In seiner Freizeit verbringt Gerd Müller gern Zeit mit der Familie und mit Freunden, geht wandern oder spazieren, genießt gutes Essen und Reisen. Seine wichtigen Werte wie Familie, Gesundheit und Zufriedenheit fließen natürlich auch in seine Arbeit mit seinen Senior:innen ein.

Das Unternehmen hinter der SeniorenLebenshilfe: die Salanje GmbH

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH. Das Unternehmen engagiert sich schon seit mehr als einem Jahrzehnt dafür, Senior:innen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Dafür hat das Gründerteam verschiedene Maßnahmen für ältere Menschen umgesetzt, darunter auch die Kapuna Seniorenhilfe Deutschland.

Die Lebenshelfer:innen sind als Franchisenehmer:innen für das Unternehmen tätig und arbeiten jeweils an ihrem eigenen Wohnort. Das bedeutet kurze Wege, Ortskenntnis und im Notfall eine schnelle Unterstützung der Senior:innen. Allerdings reicht das Hilfsangebot noch lange nicht aus, um den großen Bedarf zu decken. Daher sucht die SeniorenLebenshilfe weiterhin aktiv an allen Standorten nach Menschen, die sich eine Tätigkeit in diesem Bereich vorstellen können. Fragen dazu beantwortet jederzeit die Berliner Zentrale des Unternehmens.

Kontakt

Gerd Müller

Windbergblick 11

01705 Freital

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

0800/83221100



https://www.seniorenlebenshilfe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.