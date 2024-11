Die Secury Stufen-Stehleiter mit MultiGrip-System – Praktisch, sicher und vielseitig.

Perfekte Unterstützung für festliche Weihnachtsvorbereitungen

Die ersten Lichterketten schmücken die Straßen, der Duft von frisch gebackenen Plätzchen erfüllt die Häuser – Weihnachten steht vor der Tür. Bald ist es Zeit, auch das eigene Zuhause in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Der Weihnachtsbaum wird liebevoll geschmückt, Girlanden und Kugeln finden ihren Platz und die letzten Vorbereitungen für die besinnlichste Zeit des Jahres laufen auf Hochtouren. Damit all dies sicher und mühelos gelingt, ist die Secury Stufen-Stehleiter mit ihrem innovativen MultiGrip-System der ideale Helfer.

Sie vereint Komfort, Sicherheit und Effizienz. Dabei bietet die Leiter nicht nur eine stabile Basis, um selbst die höchsten Baumspitzen zu schmücken, sondern erleichtert mit ihrer praktischen Ausstattung auch jede noch so knifflige Aufgabe. Mit der Secury Stufen-Stehleiter wird das Schmücken des Weihnachtsbaumes zu einem unbeschwerten Erlebnis, bei dem man sich ganz auf den Zauber des Festes konzentrieren kann.

Die große Ablageschale: Ein Plus an Komfort und Sicherheit

Das Highlight der Leiter ist die große Ablageschale des MultiGrip-Systems. Sie besteht aus robustem Material und bietet spezielle Halterungen, z. B. für Werkzeug, Dekorationsmaterial oder Stromkabel. Besonders praktisch: Die Ablageschale lässt sich schnell und einfach ein- und ausklappen. Im zusammengeklappten Zustand nimmt sie keinen zusätzlichen Raum ein und ist somit äußerst platzsparend. Sie muss nur dann ausgeklappt werden, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Durch die Möglichkeit, Gegenstände sicher zu verstauen, reduziert die Ablageschale die Anzahl der notwendigen Auf- und Abstiege erheblich, was die Arbeitssicherheit deutlich erhöht.

Der einhängbare Systemeimer: Praktisch und flexibel

Der optional erhältliche Systemeimer ist die ideale Ergänzung zum MultiGrip-System. Mit einem Fassungsvermögen von 8 Litern bietet er ausreichend Platz für Christbaumschmuck wie Kugeln, Lametta und Lichterketten. So bleiben die Hände frei und alle Materialien sind übersichtlich geordnet. Das erleichtert das Schmücken erheblich und sorgt für ein entspanntes und sicheres Arbeiten.

Perfekt für Weihnachtsvorbereitungen und mehr

Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 3,25 Metern erreicht man mit der Secury Stufen-Stehleiter in den meisten Fällen auch die Baumspitze. So wird das Schmücken des Weihnachtsbaums bequemer und sicherer, egal ob es um das Anbringen von Schmuck oder das Befestigen von Lichterketten geht. Aber nicht nur für die Weihnachtsdekoration ist die Leiter eine ideale Wahl. Auch im Alltag überzeugt sie beim Aufhängen von Gardinen, beim Auswechseln von Glühbirnen, beim Reinigen hoher Schränke und vielem mehr.

Sicher und vielseitig einsetzbar

Die Secury bietet auch bei längerem Arbeiten durch die 100 mm tiefen, profilierten Stufen und die hohe Belastbarkeit einen stabilen und sicheren Stand. Ihre durchdachte Konstruktion und die praktische Klappfunktion machen sie nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch leicht zu transportieren und zu lagern.

Die Secury Stufen-Stehleiter mit MultiGrip-System vereint Komfort, Sicherheit und Effizienz. Ob bei den Weihnachtsvorbereitungen oder bei alltäglichen Handwerksarbeiten – sie ist der perfekte Begleiter, der durch seine innovative Ausstattung überzeugt.

Weitere Informationen zur KRAUSE SECURY Stufen-Stehleiter unter: www.krause-systems.de/multigrip

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

