Die schockierende Wahrheit über Personal Training Preise!

Magdalena Stramput, Personal Trainer aus Düsseldorf, erklärt, warum sich Personal Training Preise von Preisen für Fitnessstudios unterscheiden.

Wer in Suchmaschinen mehr über Personal Training Preise erfahren will, ist erstmal über die Preise schockiert. Sie sind um ein Vielfaches höher als in den Fitnessstudios. Wer will das schon bezahlen? Sind deshalb die Preise für einen Personal Trainier von 100 Euro pro Stunde gerechtfertigt, wenn man doch im nächsten Fitnessstudio mit großem Trainingsangebot Sport und Bewegung zum Flatpreis von ca. 25 Euro für einen ganzen Monat erhalten kann?

SIND PERSONAL TRAINING PREISE VON 100 EURO ANGEMESSEN?

Will man professionelle und individuelle Betreuung eines Personal Trainers bekommen, sollte man wissen, dass er kein Freizeitsportler, sondern ein Profi ist. Er ist ausgebildet, er muss fachliche Kompetenz bringen, genug Erfahrung und vor allem die Fähigkeit, den Klienten für Fitness zu begeistern. Der Klient kauft die volle Aufmerksamkeit seines Trainers, der richtiges vom falschen Training unterscheidet. Schließlich ist der Trainer eine Vertrauensperson, die sich viel Zeit für den Klienten nimmt und für sein positives Wohlbefinden und besseres Körpergefühl sorgt. Er kennt die körperlichen Voraussetzungen seines Klienten, passt die Intensität des Trainings an und kann bei falschen Bewegungen sofort eingreifen und korrigieren. Diese Form der intensiven Betreuung kann man in einem Fitnessstudio nicht erwarten. Ein Personal Trainer liebt seinen Beruf, bildet sich regelmäßig weiter, hat als Selbstständiger viele Kosten zu tragen wie z.B.Versicherungenund professionelles Equipment. Daher sind die Kosten für ein Personal Training ab 100 Euro angemessen und mit Angeboten der Fitnessstudios nicht zu vergleichen.

WAS MUSS EIN PERSONAL TRAINER KÖNNEN?

Hat man erstmal den Entschluss gefasst, für seine Fitness und sein Wohlbefinden das Richtige zu tun und in seine Gesundheit zu investieren, dann sollte man einen professionellen Personal Trainer engagieren, rät Magdalena Stramput, Personal Trainer aus Düsseldorf. Doch welche Voraussetzungen muss ein guter Personal Trainer erfüllen, um seinen Klienten motivieren und ein passendes und individuelles Trainingskonzept anbieten zu können? Zunächst sollte er in der Lage sein, sich für seinen Klienten Zeit zu nehmen, ihm zuhören, seine Sorgen und Wünsche in einem persönlichen Gespräch und einer angenehmen Atmosphäre erfahren. Der nächste Schritt ist bei Wunsch ein Gesundheitscheck und Kühlschrank-Check. Nach der Auswertung der Ergebnisse bekommt man ein maßgeschneidertes Trainingskonzept. Selbstverständlich kümmert sich ein Personal Trainer um seine Klienten auch außerhalb der Trainingszeit, berät sie in Sachen Lebensstil und geht mit ihnen gemeinsam einkaufen. Seine wichtigste Kompetenz ist aber die Motivation, die nachhaltig erfolgreiches Personal Training möglich macht.

PERSONAL TRAINING IST EFFETKIVER

Personal Training ist effektiver, weil man schneller an sein Ziel kommt. Der Personal Trainer steht vor der Tür und den hat man schließlich selbst gebucht. Er hat den Trainingsplan im Gepäck und trainiert regelmäßig, wo und wann man will, man kann ihn sogar im Urlaub buchen. Aus dem Fitnessstudio ruft keiner an und sagt „Heute ist ein wunderbarer Tag für Sport. Lass uns trainieren!“

Magdalena Stramput macht mit IQ BODY PERSONAL TRAINING aus Düsseldorf seit vielen Jahren ihre Klienten fit in ihrer Gesundheit.

