Die Schlafrevolution startet noch Heute!

TMX® präsentiert den innovativen Trigger Topper

Die TMX® Trigger GmbH stellt Ihre Neuerungen im Bereich ergonomischer Schlaflösungen mit der Einführung des TMX® Trigger Toppers vor.

Machen Sie sich bereit für ein neues Schlafgefühl! Der TMX® Trigger Topper ist mehr als nur eine Matratzenauflage – er ist Ihr Produkt für Regeneration, Entspannung und Schmerzfreiheit – während Sie schlafen. Seine Technologie stimuliert die Muskulatur, löst Verspannungen und lässt Sie morgen erholter aufwachen.

Der ergonomische Matratzentopper wurde speziell entwickelt, um Verspannungen zu lösen, die Schlafhaltung zu optimieren und ein hygienisches, atmungsaktives Schlafklima zu gewährleisten.

Innovative Technologie für erholsamen Schlaf

Der Trigger-Kaltschaum-Kern des TMX® Trigger Toppers überzeugt durch seine mittelfeste Beschaffenheit und ein hohes Raumgewicht (RG 40), wodurch eine optimale Druckverteilung und ergonomische Anpassung ermöglicht wird. Die spezielle Pyramidenstruktur sorgt nicht nur für verbesserte Stabilität, sondern fördert auch die Durchblutung und unterstützt die natürliche Haltung der Wirbelsäule. So bietet der TMX® Trigger Topper eine punktuelle Druckentlastung und gezielte Muskelstimulation – für eine maximale Entspannung während des Schlafs.

Hygienisch, langlebig und nachhaltig

Neben dem herausragenden Liegekomfort punktet der TMX® Trigger Topper durch seine hohe Atmungsaktivität und seinen optimalen Feuchtigkeitstransport. Der hochwertige Softtop Doppeltuch-Bezug aus Polyester und Viskose ist bei 60°C waschbar und somit besonders pflegeleicht sowie hygienisch. Zudem ist der Topper schadstofffrei und erfüllt die strengen Anforderungen des OEKO-TEX® Standard 100, Klasse 1.

Produziert in Deutschland und durch das Markenrecht geschützt, steht das Produkt für höchste Qualitätsstandards und Nachhaltigkeit.

Verfügbare Größen und Gewicht

Der TMX® Trigger Topper ist in acht verschiedenen Größen erhältlich: von 90 x 200 cm bis 200 x 220 cm, mit einer einheitlichen Höhe von 5 cm. Das Gewicht variiert von 5,63 kg (90 x 200 cm) bis 13,75 kg (200 x 220 cm).

Mit dem TMX® Trigger Topper setzt TMX® neue Maßstäbe in Sachen ergonomischer Schlafkomfort. Das innovative Design, die hohe Qualität und die durchdachten Funktionen machen ihn zur idealen Wahl für alle, die Wert auf gesunden Schlaf legen.

In Kombination mit dem ergonomischen TMX® TRIGGER PILLOW und unserer temperaturregulierenden TMX® THERMO COVER aus PCM-Fasern bieten wir Ihnen nun alles, was Sie brauchen, um in den Genuss von erholsamen Schlaf zu kommen.

Mehr Infos zum Matratzen Topper von TMX®

Die TMX Trigger GmbH ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Trainings- und Massageprodukten spezialisiert hat, welche die Beweglichkeit und das Wohlbefinden unterstützen.

Mit unserem Produktportfolio bieten wir eine Reihe von Faszien Triggern an, die gezielt zur Unterstützung im Selbsttraining gegen Verspannungen in verschiedenen Körperbereichen eingesetzt werden können. Neben den Faszien Triggern umfasst das Sortiment auch Schlafprodukte wie das ergonomische TMX® TRIGGER PILLOW, das temperaturregulierende TMX® THERMO COVER und nun auch den innovativen Massage Topper.

Durch die Kombination von hochwertigen Materialien und durchdachtem Design stellen unsere Produkte eine effektive und komfortable Ergänzung im Trainingsbereich dar und können zum Wohlbefinden unserer Kunden beitragen.

