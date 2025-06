Die Roig Arena setzt auf ultraschnelles 6-GHz-Netzwerk und Wi-Fi-Analytik von Extreme Networks

Die hochmoderne Arena (Eröffnung im September 2025) profitiert von nahtloser Konnektivität, optimiertem Betrieb des gesamten Veranstaltungsortes und Einblicken zur Verbesserung der Fan-Erlebnisse

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 03. Juni 2025 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung in Netzwerken, hat angekündigt, dass die Roig Arena in Valencia, Spanien, seine Lösungen gewählt hat, um End-to-End-Konnektivität und Netzwerkanalytik für das neue Stadion und den zugehörigen Multifunktionskomplex bereitzustellen. Die Eröffnung ist für September 2025 geplant. Das Stadion umfasst Einzelhandels-, Gastronomie- und Unterhaltungsbereiche und wird die Wired- und Wireless-Lösungen von Extreme Networks einsetzen, um reibungslose Konnektivität und leistungsstarke Analytik zur Performanceoptimierung und zur Schaffung personalisierter Fan-Erlebnisse zu ermöglichen.

In einer Mehrzweckarena ist das Netzwerk entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb, wie z. B. für Kassensysteme, mobile und Self-Service-Bestellungen, Mitarbeiterkommunikation und A/V-Systeme sowie für das Fanerlebnis – u. a. für Social Media, High-Definition-Video-Streaming und mobile Stadion-Apps. Extreme Networks ist ein führender, anerkannter Hersteller in der Entwicklung und Bereitstellung von Netzwerkinfrastrukturen, die für Umgebungen mit hoher Dichte, wie Veranstaltungsorte und Stadien weltweit, ausgelegt sind.

Das Wichtigste in Kürze

Nahtlose, sichere Konnektivität für Fans und Betriebsabläufe: In der Roig Arena werden eine Vielzahl von Veranstaltungen stattfinden, darunter Konzerte, Firmenevents und Basketballspiele des Valencia Basket Club. Das 6-GHz-Netzwerk von Extreme wird die Konnektivität für mobile Anwendungen, digitale Tickets und Zahlungen sowie Videostreaming für Fans ermöglichen. Zudem unterstützt es den Arena-Betrieb einschließlich mobiler Bestellungen in Restaurants, Unterhaltungsangeboten und Sicherheitssystemen wie Metalldetektoren und Kameras.

Leistungsstarke Analytik zur Unterstützung datenbasierter Entscheidungen: ExtremeAnalytics wird es den Betriebsteams der Roig Arena ermöglichen, Echtzeit-Fan-Aktivitäten und Netzwerk-Performance-Analysen zu nutzen, um das Fan-Erlebnis kontinuierlich zu verbessern. Mit Einblicken in die Spitzenlastzeiten des Netzwerks, beliebte Anwendungen und stark frequentierte Bereiche innerhalb der Arena kann die Roig Arena auf einfache Weise die Veranstaltungsplanung optimieren, potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten identifizieren und Engpässe im Publikumsverkehr vermeiden – ein entscheidender Faktor für eine Arena, in der mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden sollen.

Kontinuierliche Unterhaltung in der gesamten Arena: Das Netzwerk unterstützt A/V-Systeme in der gesamten Arena und überträgt Live-Übertragungen von Veranstaltungen auf Bildschirme in Restaurants und Einzelhandelsgeschäften, damit die Fans keinen Moment verpassen.

Paül Mollà, Chief Technology Officer, Roig Arena

„Die Partnerschaft mit Extreme Networks ermöglicht es uns, eine erstklassige Konnektivitätsinfrastruktur zu implementieren, die dem hochmodernen Charakter der Roig Arena gerecht wird. Die von Extreme Networks bereitgestellte Technologielösung wird uns dabei helfen, ein sicheres, innovatives und hochwertiges digitales Erlebnis für alle Nutzer zu bieten. Wir freuen uns über das Engagement, das Extreme Networks unserem Projekt entgegenbringt, und auf eine lange erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem so Stadion-erfahrenen Partner.“

Norman Rice, Chief Commercial Officer, Extreme Networks

„Das Fan-Erlebnis auf der Tribüne und im Stadion ist genauso wichtig wie das Angebot auf dem Spielfeld oder der Bühne. Mit jedem neuen innovativen digitalen Service, der in einem Stadion oder einem großen Veranstaltungsort angeboten wird, steigt der Bedarf an schneller, zuverlässiger und sicherer Konnektivität. Extreme liefert das verbindende Element, das alles ermöglicht: Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi für die Fans, damit sie ihre Erlebnisse festhalten und mit anderen teilen können, Sicherheitskameras zur Wahrung der Sicherheit, digitale Beschilderung und Anzeigetafeln für Wiederholungen und Highlights sowie POS-Systeme für den Einzelhandel und vieles mehr. Die Roig Arena wird einer der technologisch fortschrittlichsten Veranstaltungsorte Europas sein, und wir freuen uns darauf, ein Kernstück des Erlebnisses zu sein, das Tausende von Fans jeden Tag haben werden.“

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Extreme Networks und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

