Die Revolutionierung des Zahnmedizinischen Bereichs mit 3D-Technologie

Die Welt der 3D-Technologie verändert die Zahnmedizin und einer der Pioniere dieser Transformation ist Vladyslav Pereverzyev, ein renommierter Zahntechniker, der erfolgreich mit EyeCue Vision zusammenarbeitet, einem Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Apps zur 3D-Objekterfassung spezialisiert hat.

Qlone Scan App wurde ursprünglich für die Erfassung von dreidimensionalen Objekten entwickelt. Diese App wurde jedoch dank der Zusammenarbeit mit Vladyslav Pereverzyev perfektioniert, um Funktionen zur Gesichtserfassung in den zahnmedizinischen Bereich zu integrieren. Diese Innovation ermöglicht es nun, ein einfaches Smartphone für präzise Gesichtsscans zu verwenden und damit eine Technologie zugänglich zu machen, die normalerweise teuren Geräten vorbehalten ist.

Eine der Hauptanwendungen von Qlone im zahnmedizinischen Bereich besteht darin, Gesichtsscans direkt in die am häufigsten verwendeten CAD-Software für Zahnmedizin zu integrieren. Dies bedeutet, dass Zahnärzte und Zahntechniker nun mit genauen und detaillierten digitalen Modellen der Gesichter ihrer Patienten arbeiten können, was die Planung und Durchführung maßgeschneiderter Behandlungen erleichtert.

Diese Zusammenarbeit zwischen Vladyslav und EyeCue Vision hat dazu beigetragen, wirtschaftliche und logistische Barrieren zu überwinden, die oft den Zugang zu digitalen Technologien im zahnmedizinischen Bereich einschränken. Dank der Qlone App können auch kleinere Zahnarztpraxen und Kliniken in abgelegenen Gebieten von fortschrittlichen Werkzeugen profitieren, um die Qualität der zahnärztlichen Versorgung für ihre Patienten zu verbessern.

Die Zukunft der Zahnmedizin ist klar auf eine verstärkte Digitalisierung ausgerichtet. Mit kontinuierlicher Innovation und Zusammenarbeit zwischen Branchenexperten und Technologieunternehmen können wir eine Zukunft erwarten, in der die zahnärztliche Versorgung präziser, zugänglicher und individueller ist als je zuvor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vladpereverzyev.com

Kontaktdaten der Medien:

Vladyslav Pereverzyev