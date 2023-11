Mehr Bewerbungen mit Recruitingfilmen

Wie funktioniert Recruiting? Einfach warten, bis der oder die Richtige anbeißt? Die Zeiten sind vorbei. Wer heute in der Personalbeschaffung für sein Unternehmen erfolgreich sein will, muss aktiv auf die Suche gehen. Aber wie? Arbeitgeber müssen sich heutzutage mehr denn je von der Konkurrenz abheben und potenziellen Mitarbeitenden kommunizieren, was genau sie als Arbeitgeber besonders macht. Einen entscheidenden Vorteil verschaffen Sie sich, wenn Sie potenziellen Bewerbenden schnell vermitteln, warum genau Sie der beste und richtige Arbeitgeber sind. Lange Texte auf Karriereseiten sind wenig hilfreich, denn diese werden selten gelesen.

Im digitalen Zeitalter gehören Recruitingfilme und kurze Videos zu den effektivsten Kommunikationsmitteln in der Personalwerbung eines jeden Unternehmens. Sie lassen sich vielseitig einsetzen, um passende Bewerber:innen emotional anzusprechen und gleichzeitig die Arbeitgebermarke zu stärken. Entscheidend ist, dass sie den Zuschauern innerhalb kürzester Zeit die relevanten Informationen und entscheidenden Argumente vermitteln, um sie davon zu überzeugen sich bei Ihnen zu bewerben. Die Botschaften müssen authentisch und so gezielt wie möglich ankommen. Dabei sollte immer die jeweilige Zielgruppe im Mittelpunkt stehen – nämlich genau jeneTalente und Kandidat:innen, die Sie für Ihr Unternehmen begeistern und gewinnen wollen.

Die Agentur für professionelle Recruitingfilme

Qualifiziertes Personal mit der richtigen Tonalität anzusprechen, über die relevanten Kanäle zu erreichen und für das Unternehmen zu gewinnen, ist eine Aufgabe für Profis, ebenso wie die Filmproduktion.

DIE RECRUITINGFILM-PROFIS ist eine Inhouse-Filmproduktion der Agentur FRISCH WORKS®, die auf Employer Branding und Personalmarketing spezialisiert ist. Somit steht hinter DIE RECRUITINGFILM-PROFIS neben einem erfahrenen Filmteam eine langjährige Expertise im Bereich Personalgewinnung.

„Für uns ist eine Filmproduktion mehr als nur eine Dienstleistung. Wir lieben unsere Arbeit – von der Entwicklung des Storyboards bis zur professionellen Umsetzung mit einem erfahrenem Filmteam und modernem Equipment. Wir möchten Unternehmen nicht nur gekonnt in Szene setzen, sondern auch Ergebnisse liefern, welche die Erwartungen unserer Kunden erfüllen und übertreffen“, so Jens Frisch, Geschäftsführer FRISCH WORKS®.

recruitingfilmprofis.de

Als Agentur für Employer Branding und Personalmarketing sorgen wir dafür, dass Ihr Unternehmen im „War for Talents“ unter den Wettbewerbern hervorsticht und Sie sich nachhaltig als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Mit uns an Ihrer Seite werden Ihr Employer Branding und Ihr Personalmarketing zum Erfolg. Trainings und Business Coachings stärken Ihre Arbeitgebermarke zusätzlich. Sie bringen frischen Wind in Ihr Team, verbessern die Kommunikation und motivieren Ihre Mitarbeitenden. Das fördert die Identifikation mit Ihrem Unternehmen und den Zusammenhalt, sodass sich Ihre Mitarbeitenden wohlfühlen und gerne bei Ihnen arbeiten. So machen wir Ihr Unternehmen erfolgreich für die Zukunft.

Kontakt

FRISCH MEDIA GmbH

Jens Frisch

Wenzelgasse 28

53111 Bonn

0228935935930



http://frisch.works

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.