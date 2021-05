Die Rechnung als Bindeglied zwischen Beschaffung und Liquidität

E-Rechnungs-Gipfel 2021

Kreuzlingen, Mai 2021 – Die Digitalisierung der Beschaffungs- und Rechnungsprozesse ist in den vergangenen 18 Monaten schneller als ohnehin erwartet vorangeschritten. Mit dem zunehmenden Reifegrad der E-Rechnung rückt jetzt verstärkt die Digitalisierung des gesamten Prozesses in den Fokus von Unternehmen und Verwaltungen.

Der diesjährige E-Rechnungs-Gipfel beleuchtet die Digitalisierung des gesamten Purchase-to-Pay bzw. Order-to-Cash Prozesses und steht unter dem Motto “Die E-Rechnung als Bindeglied zwischen Beschaffung und Liquidität”. Somit finden auch wieder die für Unternehmen zentralen Themen automatisiertes Steuerreporting und internationale Mehrwertsteuer-Compliance Einzug in die Agenda. Bereits im 7. Jahr in Folge leistet der E-Rechnungs-Gipfel einen wertvollen Beitrag, die E-Rechnung als wichtigen Bestandteil jeder Digitalisierungsstrategie zügig und auf breiter Front einzuführen.

Der E-Rechnungs-Gipfel am 20. und 21. September 2021 findet als sogenannte hybride Tagung statt: eine Teilnahme ist sowohl vor Ort im Dorint Kongresshotel in Neuss als auch online möglich. Der Veranstalter Vereon erwartet wiederum über 250 Experten und Praktiker als Teilnehmende aus Wirtschaft und Verwaltung. Das Vortragsprogramm dieser deutschsprachigen Leitveranstaltung wird von einer großen Fachausstellung führender Lösungsanbieter in den Bereichen E-Rechnung, Payment und Prozessautomatisierung begleitet. Der Verband elektronische Rechnung (VeR) sowie das Forum für elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) unterstreichen durch Ihre langjährige Partnerschaft die zentrale Rolle dieser Veranstaltung.

Vorschläge für Vortragsthemen im Rahmen dieser Veranstaltung können noch bis zum 21. Juni 2021 beim Veranstalter eingereicht werden. Weitere Informationen unter www.e-rechnungsgipfel.de/agenda.

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmäßig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

