Die Raumluft in Schulen und Gebäuden von Viren und Bakterien reinigen

Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräte von euroLighting

Nagold, September 2020 – Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Beleuchtungsspezialist euroLighting Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräte ins Programm aufgenommen. Sie eignen sich für Räume jeglicher Art, wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungsräume oder Restaurants und reinigen die Raumluft mittels UVC-Strahlen mit einem Wirkungsgrad von 98% zuverlässig von Viren und Bakterien.

In den kommenden kalten Monaten, in denen eine kontinuierliche Durchlüftung der Räume kaum möglich ist und die Viren auf den Aerosolen noch viele Stunden in der Luft schweben können, bietet die Installation von Geräten eine sichere Möglichkeit zur Desinfektion der Umluft.

Sie funktionieren mittels UVC-Strahlen, welche die Zellhaut von Bakterien und Viren durchdringen und die RNA des Zellkerns zerstören, um eine Vermehrung von Bakterien und Corona- oder Grippe-Viren erfolgreich zu verhindern. Der Betrieb der verkapselten Geräte ist völlig gefahrlos, da die Strahlen nicht nach außen dringen können.

Die Geräte sind wartungsfrei und als Stand- oder Wandgeräte sehr einfach zu installieren.

Zur Verfügung stehen verschiedene Ausführungen und Größen:

Großraum-Reinigungsgeräte:

– Für ein Raumvolumen von bis zu 150m3 pro Gerät. Durch die Installation mehrerer Geräte lassen sich Räume beliebiger Größe dauerhaft desinfizieren.

– Zum Aufstellen oder Anbringen an der Wand. Die Geräte eignen sich für den dauerhaften Betrieb in bevölkerten Räumen.

Schreibtischgeräte – Luftreiniger:

– Zur Desinfektion von kleineren Räumen bis zu einer Größe von etwa 20 bis 30m2. Für größere Räume können entsprechend mehr Geräte aufgestellt werden.

– Zum einfachen Aufstellen auf dem Schreibtisch für den täglichen Einsatz in Büros und Räumen, in denen sich laufend Personen aufhalten. Die Geräte arbeiten fast geräuschlos und zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus.

Funktionsweise der Geräte:

Die Luftreiniger und Großraum-Reinigungsgeräte saugen die Raumluft durch ein Gebläse an und reinigen sie durch ein Filtersystem zuverlässig von Staubpartikeln, Milben, Sporen und Pollen. Zusätzlich werden Bakterien und Viren in einer extra UVC-Kammer gezielt abgetötet. Die Luft wird dann desinfiziert zurück in den Raum geblasen.

Der Vertrieb aller Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräte erfolgt über die euroLighting GmbH aus Nagold. http://www.eurolighting.de

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

