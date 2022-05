Die Premium Audio Company LLC gibt Erklärung zur Insolvenz von Onkyo Home Entertainment in Japan ab

Indianapolis, USA, 17. Mai 2022 – Die Premium Audio Company LLC, (im folgenden „PAC“), eine hundertprozentige Tochterfirma der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX), gab heute eine Stellungnahme zum angelaufenen Insolvenzverfahren der Onkyo Home Entertainment Corporation („OHE“) am Bezirksgericht Osaka ab. Das Statement der PAC versteht sich als Antwort zu irreführenden Medienberichten zur Marke Onkyo, die durch ein Joint Venture zwischen PAC und der Sharp Corporation seit September 2021 zum Unternehmen gehört und seitdem ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen konnte.

Insolvenzverfahren in Japan betrifft nicht Vermarktung von Onkyo und Integra

Am 13. Mai 2022 beantragte die OHE ein Gläubigerschutzverfahren in Osaka, Japan. Dieses Verfahren berührt nicht die von PAC und Sharp zuvor erworbenen Unternehmenswerte. Das Joint Venture dieser beider Unternehmen hatte die Marken Onkyo und Integra erworben, mitsamt allen Rechten am geistigen Eigentum, und übernahm die Verantwortung für Produktmanagement, Entwicklung, Sales, Marketing und Vertrieb des Geschäfts von Onkyo Home Entertainment. Das Joint Venture hatte ebenfalls die Produktion der Produkte übernommen, darunter eine Vielfalt von A/V- und Stereo-Receivern, Verstärkern und Hifi-Komponenten, die unter den Markennamen Onkyo und Integra vermarktet werden.

Premium Audio Company mit Onkyo, Integra und Pioneer sehr erfolgreich

Die Premium Audio Company startete über die eigene Tochterfirma 11 Trading Company („11TC“), im Juli 2020 als Vertrieb von Onkyo, Integra, Pioneer und Pioneer Elite. Im April 2021 wurde 11TC der exklusive Vertrieb der Audiomarken Teac und Esoteric in den USA, und im September 2021 erwarb die Premium Audio Company, über ihr Joint Venture mit Sharp, die Marken Onkyo und Integra. Ein Lizenz- und Vertriebsvertrag mit der Pioneer Corporation wurde anschließend geschlossen. Alle Verkäufe dieser Markenprodukte wurden über 11TC betrieben und wuchsen im Umsatz von 13,8 Mio. US-Dollar (Fiskaljahr 2021) auf 59,4 Mio. US-Dollar im Fiskaljahr 2021, wobei Onkyo nach Umsatzvolumen die Spitzenposition belegt.

Präsident der PAC gibt sehr positiven Geschäftsausblick

Paul Jacobs, Präsident und CEO der Premium Audio Company, sagt: „Die Nachfrage nach Produkten von Onkyo und Integra ist sehr hoch und wir erwarten, dies in den kommenden Jahren noch steigern zu können. Wir arbeiten sehr eng mit Sharp zusammen, um die Produktion noch steigern zu können, und sind seit der Übernahme deutlich gewachsen. Wir haben große Pläne für Onkyo und die anderen Marken, die durch 11TC verkauft werden, und wir sind überzeugt, die Verkäufe in naher Zukunft mehr als verdoppeln zu können, weshalb wir in die Produktion investieren und den Vertrieb ausweiten. Gerüchte oder jede Art von Kommentaren über die Marke Onkyo, die das Gegenteil behaupten, sind irreführend und entbehren jeder Grundlage.“

Über die Premium Audio Company

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 bietet die Premium Audio Company innovativste, umfassendste und hochwertigste Audiolösungen im Consumer-Bereich an. Sie verbindet Menschen durch die Leidenschaft für Unterhaltung. Die Premium Audio Company besteht aus drei Teilunternehmen und beinhaltet einige der legendärsten und angesehensten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite, Integra, Teac und Esoteric.

Über die VOXX International Corporation

Die VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX) hat sich zu einem der führenden Unternehmen für Elektronik im Automotive-Bereich und der Unterhaltungselektronik entwickelt, mit einer Zukunftstechnologie im Bereich Biometrik, um vom gestiegenen Bedarf nach hoher Sicherheit zu profitieren. Mit einem Portfolio aus etwa 35 angesehenen Marken hat VOXX in den vergangenen Jahrzehnten die Position des Marktführers bei Im-Auto-Entertainment, automobiler Sicherheit, Empfangsprodukten, einer Anzahl von Premium-Audio-Segmenten und vielen weiteren Bereichen eingenommen. VOXX ist ein weltweites Unternehmen, mit einem weitgespannten Vertriebsnetzwerk, das leistungsfähigen Einzelhandel, Großhandel, 12V-Spezialisten und viele weltweit führende Automotive-Hersteller beinhaltet. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.voxxintl.com (Englisch).

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder und Akustikpionier Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

