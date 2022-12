Die Preisträger des Sage Winners Circle 2023 stehen fest

Sage zeichnet zum siebten Mal in Folge ausgewählte Vertriebspartner für besondere Leistungen aus.

Frankfurt, 02.12.2022 – Sage, der führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Personal und Gehaltsabrechnung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), zeichnet zum siebten Mal in Folge die 15 besten Business Partner im Rahmen der jährlichen und deutschlandweiten Vertriebsinitiative Sage Winners Circle aus.

Der Sage Winners Circle ist ein Bestandteil des Sage Partnerprogramms und bildet den Rahmen für die Auszeichnung von Sage Business Partnern, die sich durch besondere Leistungen im gemeinsamen Channel Vertrieb hervorgetan haben.

Das sind die 15 Gewinner des diesjährigen Sage Winners Circle Award:

-Avantgarde Business Solutions GmbH

-CompData Computer GmbH

-Desk GmbH

-DPS Business Solutions GmbH

-Elvadata AG

-HPH-Software GmbH

-HTK GmbH & Co. KG

-INTEBA GmbH

-isales.business OHG

-ISB Solutions GmbH

-Kinzel AG

-O & S EDV GmbH

-proALPHA Business Solutions GmbH

-rocon business solution GmbH

-SKIT GmbH

Neben einigen wiederkehrenden Gewinnern, gehören 2023 auch sechs neue Mitglieder dem Partnerclub an. Zu den neu ausgezeichneten Partnern zählen: Avantgarde Business Solutions GmbH, Elvadata AG, HTK GmbH & Co. KG, ISB Solutions GmbH, Kinzel AG sowie SKIT GmbH.

Björn Urban, Director Channel Central Europe bei Sage, sagt: „Besonders freut mich, dass wir in diesem Jahr mit sechs Neuzugängen im Sage Winners Circle eine der höchsten Neuzugangsraten haben, seit wir damit gestartet sind. Das zeigt: Engagement und Fokus lohnen sich nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Partner. Denn neben der öffentlichen Award Auszeichnung profitieren Mitglieder des Sage Winners Circle beispielsweise von einem regelmäßigen Austausch auf Geschäftsleitungsebene, unternehmerischen Impulsen durch Expertenvorträge, Unterstützung im Neu- und Bestandskundengeschäft sowie zusätzlichem Support für Leadgenerierung und Marketing.“

Christoph Stoica, Geschäftsführer der zentraleuropäischen Landesgesellschaften bei Sage, kommentiert: „Unsere Business Partner steuern mehr als zwei Drittel zu unserem Umsatz in Zentraleuropa bei. Das ist auch Beleg dafür, wie sehr unsere Kunden die Zusammenarbeit mit unseren Partnern schätzen. Mit der Aufnahme in den Sage Winners Circle zeichnen wir jedes Jahr diejenigen Partner aus, die besonders erfolgreich und innovativ waren. Der Sage Winners Circle ist aber auch immer ein Forum, indem wir gemeinsam mit unseren Part-nern nach vorne blicken und Ideen entwickeln, um kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland noch besser zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf einen inspirierenden Austausch mit unseren diesjährigen Sage Winners Circle Mitgliedern.“

Auszeichnungskriterien des Sage Winners Circle

Die Ermittlung der Gewinner basiert auf verschiedenen vertriebs- und kundenrelevanten Kriterien. So erzielten die neuen Mitglieder des Sage Winners Circle im vergangenen Geschäftsjahr von Sage die besten Ergebnisse in folgenden Bereichen: Subskriptionsumsatz, Neukundengewinnung, Umsatzwachstum, Anzahl selbstgenerierte Leads, Konversionsrate und Kundenbindung. Zusätzlich wurden drei Jury-Awards für strategische Geschäftsentwicklung, herausragendes Engagement und außergewöhnliche Leistung vergeben.

Stimmen der Mitglieder 2023

Mario Albonico, Chief Operation Officer bei der Elvadata AG, über die Aufnahme in den Sage Winners Circle: „In den letzten Jahren haben wir die Zusammenarbeit mit Sage auf verschiedenen Ebenen immer weiter intensiviert. Es freut uns außerordentlich, dass wir nun zum Sage Winners Circle 2023 gehören. Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir schätzen die gute und langjährige Partnerschaft sehr und freuen uns auf weitere gemeinsame erfolgreiche Jahre als Sage X3-Partner für die DACH-Region.“

Reiner Veit, Geschäftsführender Gesellschafter bei CompData Computer GmbH, freut sich über die erneute Auszeichnung: „Eine zukunftsorientierte Software für die Personalwirtschaft muss neben der Personalabrechnung vor allem vielseitige strategische Aufgaben bedienen und die Mitarbeiterzufriedenheit unterstützen. Seit 2001 arbeiten wir erfolgreich mit den Lö-sungen von Sage. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zu den 15 besten deutschen Busi-ness Partnern im Sage Winners Circle gehören. Die langjährige, enge Zusammenarbeit mit Sage als leistungsstarker Software-Partner festigt unsere Innovationskraft – und unterstützt uns dabei, die Anforderungen unserer Kunden passgenau zu bedienen.“

Stephan Postel, CEO bei HTK GmbH & Co. KG, zur wiederholten Aufnahme in den Sage Winners Circle: „Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder die Auszeichnung von Sage erhalten zu haben – ganz besonders, weil wir diesen Erfolg nun schon zum dritten Mal erreichen konnten. Die freudige Nachricht haben wir sofort an alle Mitarbeiter verkündet, die mit ihrem Einsatz den größten Anteil daran haben. Unser Dank gilt daher sowohl der guten Zusammenarbeit mit Sage als auch unseren engagierten Kollegen.“

Sage hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren zu beseitigen, damit jeder insbesondere auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich sein kann. Dies gilt vor allem für die Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen, die von Sage und seinen Partnern betreut werden.

Kunden vertrauen auf die IT-Systeme des Unternehmens, die für mehr Transparenz sowie flexiblere und effizientere Abläufe in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgen. Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie von Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Banken und Behörden bringt unser digitales Netzwerk kleine und mittlere Betriebe näher zusammen. Unternehmen kommen damit auch schneller an relevante Informationen und können Geschäftsabläufe reibungsloser gestalten.

Barrieren abzubauen, bedeutet für Sage auch, dass das Unternehmen eigene Ressourcen wie Zeit, Technologie und Erfahrung nutzt, um digitale wie wirtschaftliche Ungleichheit sowie die Klimakrise zu bekämpfen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.sage.com

