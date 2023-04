Die PODs für jedermann, ARGUS G und ARGUS POD SE, sind offiziell in Deutschland eingetroffen

VOOPOO ARGUS G und ARGUS POD SE sind in Deutschland eingetroffen und werden in Kürze in den Handel kommen. Diese beiden Produkte sind mit den ARGUS POD Kartuschen kompatibel und liefern den originalen Geschmack und das Aroma.

ARGUS G, Glatt gehen

VOOPOO ARGUS G ist der erste „rechteckige Stick-Style“ POD der Marke, der MTL bis RTL Vaping unterstützt und dem Vaper ein rundum geschmeidiges Erlebnis bietet.

Mit dem eingebauten 1000mAh-Akku, der zwar klein, aber groß in seiner Akkukapazität ist, bietet der ARGUS G selbst bei einer Leistung von MAX 25W eine gleichmäßige Verdampfung und hat eine maximale Ladedauer von drei Tagen und ermöglicht mehr als 30 Züge selbst bei niedriger Leistung.

Der Luftstrom wird durch den 4-Loch-Lufteintritt erhöht, und der Luftstrom-Pufferbereich sorgt für einen sanften Geschmack. Kondensate und schlecht zerstäubtes E-Liquid werden in der ARGUS POD Cartridge gespeichert, um ein Auslaufen in den Pod zu verhindern. Das verbessert die Heizwirkung und verlängert die Lebensdauer der Spule, um das Dampfen mit einer halben Flasche e-Flüssigkeit (30ml/Flasche) zu ermöglichen.

Der verbesserte OLED-Bildschirm zeichnet fünfstellige Puffzahlen auf und zeigt Wattleistung, Ruheleistung und Spulenwiderstand an. Alles wird über eine einzige Multifunktionstaste gesteuert, was die Bedienung einfach macht. Darüber hinaus bietet der ARGUS G eine Knopfzündung und einen automatischen Zug, so dass die Benutzer schnell mit dem Dampfen beginnen können.

ARGUS POD SE, für kostbare Momente

Der VOOPOO ARGUS POD SE hat nicht nur den idealen Geschmack und die hochmoderne Textur geerbt, sondern ist auch ein stylischer MTL POD mit mehr Designoptionen, mehr Benutzerfreundlichkeit und verbesserter Kostenleistung.

Der leuchtend blaue und der leuchtend orange ARGUS POD SE sind dynamisch und prächtig. Der Körper aus polierter Zinklegierung hat natürliche Linien und die Farbe fließt mit Licht und Schatten. Beim schwarzen, roten und braunen Modell sind die Materialien Zinklegierung und Leder beibehalten worden, die eine raffinierte Textur aufweisen und angenehm zu greifen sind.

Der ARGUS POD SE ist benutzerfreundlich durch den automatischen Zug, die stufenlose Einstellung des Luftstroms, die von lockerem MTL bis zu engem MTL reicht, sowie die seitliche Befüllung und die Vollsichtkartusche. Mit GENE.AI 1.2 unterstützt der ARGUS POD SE eine maximale Leistung von 18W, passt die richtige Wattzahl automatisch an den Coil-Widerstand an und verfügt über sechs Sicherheitsfunktionen, die Sie bei jedem Zug beruhigen.

Vollständig kompatibel mit ARGUS POD-Patronen

ARGUS G und ARGUS POD SE haben die gleichen Kassetten wie ARGUS Z, ARGUS POD und ARGUS P1 und sind mit ARGUS POD-Kassetten kompatibel.

Die vollständige Kompatibilität von Kassetten und Geräten erleichtert die Lagerhaltung im Einzelhandel. Außerdem steigert die breite Anwendbarkeit der Kartuschen die Wiederkäufe der Kunden und beschleunigt den Abbau überschüssiger Bestände. Die Kunden können auch von Kosteneinsparungen profitieren, während sie gleichzeitig ein völlig neues Dampferlebnis haben.

Als einer der wichtigsten Märkte für die Entwicklung der Marke VOOPOO und den Verkauf der Produkte gibt es in Deutschland viele Fans der Marke VOOPOO und der Produkte, die die Entwicklung der Marke VOOPOO weiterhin unterstützen. Wir glauben, dass dieses neue Produkt auch in Deutschland hervorragende Ergebnisse erzielen wird!