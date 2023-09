Die Plattform für Datenkompetenz geht live

Startschuss für die Zukunft mit der Toolbox Datenkompetenz

Berlin/Leipzig: Mit einem kraftvollen Aufbruch in die digitale Zukunft startet heute das ambitionierte Forschungsprojekt „Toolbox Datenkompetenz“ (TBDK) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in einer Beta-Version. Mit insgesamt 8,79 Millionen Euro Förderung bringt die TBDK eine innovative Plattform hervor, die uneingeschränkten Zugang zur Data Literacy für die breite deutsche Öffentlichkeit ermöglicht.

Das ehrgeizige Ziel des Projekts ist es, Menschen deutschlandweit mithilfe einer umfassenden Weiterbildungs- und Tool-Plattform für grundlegende Datenkompetenzen zu befähigen. So wird die Datenstrategie der Bundesregierung lebendig und erlebbar, während wir gemeinsam in eine digitalisierte Zukunft voranschreiten.

Mit dem Beta-Launch ist eine erste Version der Weiterbildungs- und Tool-Plattform ab heute offiziell für alle zugänglich. Die TBDK begeistert mit einer Fülle an Funktionen und Kursinhalten, um das eigene Wissen und die Fähigkeiten rund um Daten und künstliche Intelligenz zu erweitern. Mit dem Beta-Launch möchte das TBDK-Team aktiv Feedback von den Nutzer:innen einsammeln, um die Plattform für den verbleibenden Projektzeitlauf weiter zu verbessern und noch stärker an die Bedürfnisse der Nutzer:innen anzupassen.

Zur Toolbox Datenkompetenz erklärt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung Mario Brandenburg:

„Ich bin zuversichtlich, dass die Toolbox Datenkompetenz einen positiven Wandel in der Datenkompetenz-Landschaft bewirken wird und dazu beiträgt, dass unsere Bürgerinnen und Bürger selbstbewusst und sicher in der digitalen Welt agieren können. Unser Ziel ist es, die Potenziale der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig für eine verantwortungsvolle Datennutzung zu sensibilisieren. Die Toolbox Datenkompetenz ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg und zeigt, dass wir als Bundesministerium für Bildung und Forschung die digitale Zukunft unseres Landes aktiv mitgestalten.“

Highlights der TBDK-Plattform:

1 Vielseitige Kurse für mehr Datenkompetenz:

Die Plattform bietet eine erste Auswahl an internen und externen Kursen zum Thema Datenkompetenz. Nutzer:innen können zwischen verschiedenen Kursen wählen und die Details einsehen, einschließlich der Kursinhalte und des Ablaufs. Die TBDK-internen Kurse sind in Module, Kapitel und Lektionen unterteilt, um den individuellen Lernfortschritt messbar zu machen. Interaktivität wird großgeschrieben: Texte, Bilder, PDF-Dateien und Videos begleiten die Teilnehmer:innen beim Lernen.

2 Programmierumgebung:

Ein weiteres Highlight ist die Einführung einer integrierten Programmierumgebung in Form eines frei zugänglichen „Jupyter-Notebooks“, die Nutzer:innen zum kreativen Ausprobieren und praktischen Anwenden einlädt. Die interaktive Natur der Jupyter-Notebooks ermutigt die Lernenden, verschiedene Ansätze auszuprobieren und die Ergebnisse unmittelbar zu visualisieren. Außerdem dient die Jupyter-Umgebung als Schlüsseltechnologie für den Aufbau der zukünftigen Plattformmodule, sodass die TBDK zu einem dynamischen Ort des Lernens weiterwächst.

3 Interaktives Forum für die Data Community:

Das Forum auf der TBDK-Plattform ist ein Ort der Begegnung und des lebhaften Austauschs. Nutzer:innen haben die Möglichkeit, öffentliche Diskussionen zu führen und Fragen zu stellen. Spezielle kursbezogene Foren fördern den direkten Austausch zu den Kursinhalten. Damit wird eine Gemeinschaft gebildet, die voneinander lernt und sich gegenseitig unterstützt. Ein Text-Editor mit Code-Fenster verbessert die Darstellung von Programmcode und Admin-Verwaltungsfunktionen erleichtern das Management des Forums.

Stimmen aus dem Projektteam:

Für die Umsetzung sind die Projektpartner, das Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e.V. aus Leipzig und die StackFuel GmbH aus Berlin, zuständig, deren Fokus auf der Entwicklung einer Infrastruktur liegt, die es Nutzer:innen erlaubt, Daten- und Tool-Kompetenzen aufzubauen, um gut vorbereitet in die Zukunft blicken zu können.

Stefan Berntheisel, Co-Founder und CTO der StackFuel GmbH:

„Die technische Umsetzung der Toolbox Datenkompetenz war eine Herausforderung, die wir bei StackFuel gerne angenommen haben. Wir haben eine benutzungsfreundliche Plattform entwickelt, die mit frei zugänglichen Daten-Tools und interaktiven Kursen auf modernsten Technologien basiert. Besonders wichtig war uns die Integration einer Coding-Umgebung und eines lebendigen Forums, um den Lernprozess so interaktiv und praxisnah wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir mit der Toolbox Datenkompetenz einen wichtigen Beitrag zur Förderung der digitalen Kompetenzen in Deutschland leisten können.“

Dr. Christian Zinke-Wehlmann, Leiter des Kompetenzzentrums „Künstlich Menschlich Intelligent (KMI)“ am Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e.V.:

„Die kuratierten Kurse und Lernmodule auf der Toolbox Datenkompetenz decken ein breites Spektrum an Themen ab, die für den Erwerb grundlegender Datenkompetenzen notwendig sind. Dabei setzen wir auf eine didaktisch fundierte Vermittlung der Inhalte und eine praxisnahe Anwendung, um ein nachhaltiges Verständnis zu gewährleisten. Wir möchten unseren Nutzer:innen dabei helfen, sich in der Welt der Daten orientieren zu können, kritisch mit Daten aber auch mit Datenprodukten (bspw. Künstliche Intelligenz) umgehen zu können, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und ihr Potential im Umgang mit Daten voll auszuschöpfen.“

Ausblick auf 2024: Mit der TBDK zu einer datenkompetenten Gesellschaft

Das Team von TBDK schaut nicht nur auf den Start, sondern auch in die Zukunft! Für 2024 sind weitere spannende Entwicklungen geplant, die die Plattform noch interaktiver und praxisorientierter gestalten. Mit den „Data Spaces“ entstehen themenspezifische Datenräume, in denen Nutzer:innen Zugang zu verschiedenen Datensets erhalten und kollaborativ an Projekten und Prototypen arbeiten können, um so ihre Fähigkeiten im Umgang mit realen Datenproblemen zu vertiefen. Die Einführung von Datenwettbewerben, den „Data Challenges“, schafft zudem eine aufregende Möglichkeit, die erlernten Kompetenzen im Wettbewerbsumfeld zu beweisen.

Der Beta Launch markiert den Beginn einer neuen Ära in Sachen Data Literacy! Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die Plattform unter: https://beta.toolboxdatenkompetenz.de

Über das Forschungsprojekt:

Das Forschungsvorhaben wird im Rahmen der Maßnahme „Förderung zur Gestaltung des digitalen Bildungsraums“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und läuft vom 15.12.2021 bis 14.12.2024.

Das Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e. V. ist ein An-Institut der Universität Leipzig und dient als Transferinstitut dem Zweck der Forschungsförderung auf den Gebieten der Informatik und Wirtschaftsinformatik. Besonderer Schwerpunkt des InfAI sind technologie- und informatiknahe Themen (KI, Big Data, IoT, Sensoranbindung, Semantic, Linked Data, Sprachtechnologie, Enterprise Systems). Daneben wird eine große Bandbreite von Anwendungsdomänen abgedeckt: Von Agrar, Logistik und Mobilität über Energie, Smart Living, Gesundheit, Smart City und Produktion bis hin zu Hochschulwesen / Ausbildung und Wissensmanagement. www.infai.org

