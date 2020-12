BIRMINGHAM, 23.12.2020 – Die Servicequalität oder auch Dienstleistungsqualität umfasst alle Faktoren, die beeinflussen, wie ein Nutzer den Service oder die Dienstleistung eines Anbieters bewertet. Allerdings ist die Servicequalität nur bedingt zu messen, weil sie sich auf intangible, also nicht fassbare Produkte bezieht.

Am 4. Januar 2021 startet die Abteilung We make quality bei TTPCG ®

Quentin Abrams wird mit seinem 8 köpfigen Team sämtliche Details der ohnehin weltweit einmaligen Qualität der TTPCG ® Dienstleistungsqualität ständig analysieren und den Ergebnissen folgend, weiter optimieren. Im Unterschied zur Sachgutherstellung ist im Dienstleistungsbereich der Kunde, namentlich der Nutzer der Dienste von TTPCG ®, immer massgeblich am Ergebnis beteiligt. Und das, was der Kunde unter Qualität versteht, ist nicht das Gleiche, was der Controller darunter versteht. Alle Mitarbeiter und die Franchisepartner der TTPCG ® in derzeit 53 Ländermärkten müssen den gleichen Wissensstand haben. Dazu muss das Kundenteam für alle Kunden schnell erreichbar sein.

Die Beratung rückt in den Fokus von Quentin Abrams

Die Beurteilung der Qualität von Beraterleistungen ist naturgemäss schwieriger zu bestimmen als die von Gütern stofflicher Beschaffenheit, die auf der Basis physikalisch festgelegter Grössen gemessen werden können. Quentin Abrams wird verstärkt Mystery Shopper einsetzen, die durch eine 20 Punkte Analyse Schwächen in der Beraterleistung aufdecken und so zum Vorteil aller Nutzer der Dienste von TTPCG ® die Qualität der Beratungen nochmals steigern werden. Dabei variiert der Umfang der Unterstützung von Singleberater zu Singleberater. Manche Singleberater benötigen mehr Struktur und einen gewissen Druck, um die gesamtheitlichen TTPCG ® Ziele zu verfolgen, andere geniessen die Eigenbestimmtheit. Grundsätzlich hat die Beratung das Ziel, den Singleberater in die Lage zu versetzen, seinen Berufsweg selbstverantwortlich zu gestalten und ihm die dazu erforderlichen Informationen und Kompetenzen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu vermitteln.

Auch die hervorragenden TTPCG ® Produkte werden geprüft

Die Dienstleistung der TTPCG ® basiert auf einer wissenschaftlichen Methode, welche TTPCG ® als erste Partnervermittlung schon 1982 einführte und ständig weiterentwickelte. 2020 wurde die wissenschaftliche Matching Methode mit read a face ergänzt, einem Novum im Angebot aller Partnervermittlungen weltweit. Dazu können Kunden die Nutzung verschiedener Module hinzukaufen, welche nur TTPCG ® seinen Kunden bietet. Das Team um Quentin Abrams wird mittels Befragung von 10 Millionen Nutzern der Dienste von TTPCG ® analysieren, ob vielleicht noch Optimierung im Detail möglich und sinnvoll ist.

Auch alle Leistungen des 24/7/365 Kundenteams stehen auf dem Prüfstand

Ziel sämtlicher Massnahmen ist es auch zu prüfen, ob Frühwarninstrumente existieren, um bestimmte Fehlentwicklungen zu vermeiden. Einmalig für Kunden von TTPCG ® dürfte sein, auf die fundierte Unterstützung des Kundenteams rund um die Uhr zugreifen zu können und innerhalb weniger Minuten Antwort und Hilfe zu bekommen. Auch die Qualität sämtlicher Leistungen des Kundenteams soll von Quentin Abrams mit seinem 8 köpfigen Team optimiert werden. Diese Vorgabe von Taylor Group CEO Wendy Simen wird sicher nicht einfach für Quentin Abrams werden. Denn im Auftrag des US Magazin Couple in everyday life testete das unabhängige Institut Bob Seluchi – tester customer service im Jahr 2019 den Kunden Support der TTPCG ® auf Herz und Nieren. Welches die höchstmögliche Punktzahl von 50 Punkten als Testergebnis erreichte.

