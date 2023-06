Die Onlinemarketing Agentur aus Waldkraiburg.

Inhaber Daniel Herrmann aus Waldkraiburg mit seiner Agentur VIP-BRAND

Waldkraiburg ist durch seine Vergangenheit „vom Bunker zur Erlebnisstadt“ vorwiegend für sein touristisches Sport Angebot bekannt. Doch in letzter Zeit tritt die sportliche Stadt immer häufiger in Zusammenhang mit einer führenden Agentur im digitalen Bereich in Erscheinung: VIP-BRAND.

Das Unternehmen wurde vor 4 Jahren von Daniel Herrmann gegründet. Heute ist es laut mehreren Bewertungsdienstleistern eine der Agenturen mit den zufriedensten Kunden Deutschlands und zählt Berater, Experten, Handwerker, Pflegeheime und Ingenieure zu ihren Kunden. Außerdem schaffte es die Agentur stand 2023 das dritte mal infolge als TOP-DIENSTLEISTER und TOP-EMPFEHLUNG im gesamten DACH-Raum ausgezeichnet zu werden, was so noch keine andere Agentur in Deutschland geschafft hat.Zuletzt eröffnete VIP-BRAND seine neue Firmenzentrale mitten im Herzen von Waldkraiburg. „Wir lieben die Innenstadt – sind aber definitiv zu groß dafür geworden. Die neuen Räumlichkeiten bieten unseren Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld und wir haben dort auch viel Platz, um unser stetig wachsendes Team um viele motivierte Mitarbeiter zu erweitern“, sagt Inhaber Daniel Herrmann.

VIP-BRAND unterstützt Kleine- und Mittelständische Unternehmen aus dem gesamten DACH-Raum,in die Sichtbarkeit zu kommen, online Premiumkunden oder Mitarbeiter zu gewinnen und ihr Unternehmen planbar weiter wachsen zu lassen. Das Alleinstellungsmerkmal: Das VIP-Team setzte schon früh auf komplett digitale Prozesse und Online-Marketing – und gehört nun zu den Platzhirschen. Die Konzepte haben sich in vielen Fällen als äußerst effektiv erwiesen. Das Wissen das Daniel Herrmann sowohl bei digitalen Marketing als auch bei offline Marketing ausarbeitet ist fantastisch. „Ich stehe meist in direktem Kontakt mit unseren Kunden und übernehme viele unserer operativen Aufgaben. Dennoch bin ich auch in die kreative Arbeiten, die im Hintergrund stattfinden natürlich auch involviert“, verrät Daniel Herrmann.

Neben ihrer Tätigkeit als Onlinemarketing Agentur nutzt Daniel Herrmann regelmäßig die Gelegenheit, sich in ihrer Heimatstadt Waldkraiburg zu engagieren. So unterstützt VIP-BRAND etwa die lokalen ehrenamtlichen Verein namens WEGFREI International e.V. als Hauptsponsor. Zuletzt wurde Waldkraiburg von vielen Plakaten mit der Aufschrift „Waldkraiburg, du bist so geil“ geschmückt. „Ich liebe unsere Heimat und bin sehr froh, meine Firma genau hier aufgebaut zu haben. Und wir wollen in der Region noch viel bewegen“, so der Gründer.

