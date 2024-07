Die OHLRO Hartschaum GmbH erweitert ihr Produktangebot

Ab Juli 2024 sind Tragegurte für Thermoboxen verfügbar

Strausberg, Juli 2024 – Die OHLRO Hartschaum GmbH freut sich eine bedeutende Erweiterung ihres Produktportfolios bekanntzugeben. Ab Juli 2024 bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Tragegurte für Thermoboxen an. Diese Innovation soll in Zukunft das Tragen von großen Thermoboxen erheblich erleichtern.

Die neuen Tragegurte sind speziell dafür konzipiert, den Transport von Thermoboxen komfortabler und effizienter zu gestalten. Dank der unterschiedlichen Gurtgrößen können diese problemlos der jeweiligen Thermobox zugeordnet werden, was die tägliche Handhabung deutlich verbessert und effizienter gestaltet. Die diversen Gurtgrößen gewährleisten somit, dass die Tragegurte für eine Vielzahl von Thermoboxenmodellen geeignet sind und somit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden.

„Unsere Tragegurte sind eine Antwort auf das Feedback unserer Kunden, die nach Lösungen gesucht haben, um das Tragen von Thermoboxen zu erleichtern“, erklärt Jens Ohlbrecht, Sprecher und Geschäftsführer der OHLRO Hartschaum GmbH. „Mit dieser Produkteinführung möchten wir unseren Kunden mehr Komfort und Flexibilität bieten.“

Durch die Einführung der neuen Tragegurte setzt die OHLRO Hartschaum GmbH ihren Kurs fort, kontinuierlich innovative und praxisorientierte Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln. Diese neue Erweiterung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, stets die Bedürfnisse der Kunden im Blick zu haben und auf Marktanforderungen flexibel zu reagieren. Die Tragegurte sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und Tests, um sicherzustellen, dass sie höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Die Tragegurte bestehen aus robustem und langlebigem Material, das auch bei häufiger Nutzung eine hohe Belastbarkeit gewährleistet. Sie sind leicht zu handhaben und lassen sich schnell und unkompliziert mit der jeweiligen OHLRO Thermobox einsetzen. Dies macht sie ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen, sei es in der Gastronomie, im Catering, im Lebensmittelhandel oder in der Logistik.

Die Tragegurte sind ab Juli 2024 verfügbar und können ab sofort bei der OHLRO Hartschaum GmbH angefragt werden. Diese Erweiterung unterstreicht das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, innovative und kundenorientierte Lösungen anzubieten. Interessenten können sich bereits jetzt an den Kundenservice wenden, um detaillierte Informationen zu den neuen Tragegurten zu erhalten und Vorbestellungen aufzugeben.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden diese neue Lösung anbieten zu können“, fügt Jens Ohlbrecht hinzu. „Die Tragegurte werden einen bedeutenden Unterschied in der täglichen Arbeit unserer Kunden machen, indem sie den Transport der OHLRO Thermoboxen wesentlich erleichtern.“

Über die OHLRO Hartschaum GmbH:

Die OHLRO Hartschaum GmbH ist ein führender Anbieter von Hartschaumprodukten mit Sitz in Strausberg. Seit vielen Jahren steht das Unternehmen für Qualität und Innovation in der Produktion von Thermoboxen und anderen spezialisierten Verpackungslösungen. Durch die kontinuierliche Erweiterung des Produktangebots strebt OHLRO Hartschaum GmbH danach, den sich wandelnden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und stets höchste Zufriedenheit zu gewährleisten.

OHLRO hat sich einen Namen gemacht als zuverlässiger Partner für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der isolierten Verpackung. Das Unternehmen setzt auf fortschrittliche Technologien und umweltfreundliche Produktionsmethoden, um u.a. nachhaltige Produkte zu liefern, die höchsten Ansprüchen genügen.

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen / Thermoboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Die OHLRO Hartschaum GmbH entwickelt stets neue Lösungen im Bereich der Temperaturstabilisierung für unterschiedlichste Produkte aus diversen Materialkombination, u.a. für den Produktschutz von Lebensmitteln, dem Erhalt von verwertbaren Laborproben sowie dem Winterschutz von Pflanzen.

