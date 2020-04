Die Nutzung Sozialer Medien als Marketingkanal

Marketing ist ein sehr wichtiger Aspekt des Erfolgs eines Unternehmens. Ohne Marketing ist man aufgeschmissen. Wenn ein Unternehmen gerade erst anfängt, muss es potenzielle Kunden erreichen und über das neue Produkt oder die neue Dienstleistung informieren.

Heutzutage bietet Marketing viele Möglichkeiten, z.B. über Social Media, aber gleichzeitig bedeutet es mehr Wettbewerb, sagt Rieta de Soet, CEO von De Soet Consulting in der Schweiz.

Der erste Schritt besteht darin, über das Ziel des Unternehmens nachzudenken. Sobald ein Ziel festgelegt ist, ist es einfacher, sich darauf zu konzentrieren, wie es erreicht werden kann, und die richtigen Strategien zu finden. Ehrgeiz ist wichtig, aber ohne Fokus haben Sie sehr schnell Probleme, sagt Rieta de Soet, die seit über 20 Jahren Unternehmen in ihrem Business Center unterstützt.

Einfach und doch effektiv sind zwei der Schlüsselwörter. Verwenden Sie Social Media-Kanäle, wählen Sie jedoch sorgfältig die Kanäle aus, da es am Anfang unmöglich ist, sie alle auf dem neuesten Stand zu halten, ohne Mitarbeiter, die speziell aus diesem Grund eingestellt wurden.

Um zu entscheiden, welche Plattform die beste ist, ist es hilfreich, im Voraus zu recherchieren und herauszufinden, welche Kanäle bei den Kunden, die Sie erreichen wollen, beliebt sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kanäle immer auf dem aktuellsten Stand sind und veröffentlichen Sie regelmäßig neue Updates, damit potenzielle Kunden Sie nicht vergessen.

In Zeiten wie diesen, in denen jedes Unternehmen und jede Person vom Coronavirus betroffen ist, ist es für ein Unternehmen umso wichtiger, nicht in Vergessenheit zu geraten. Die individuelle Marketingstrategie hängt immer vom Produkt ab. Unabhängig davon, um welches Produkt oder welche Dienstleistung es sich handelt, sollten Sie sich über das Alleinstellungsmerkmal im Klaren sein und dies gezielt nutzen.

De Soet Consulting hilft seinen Kunden, eine Marketingstrategie auszuarbeiten und sich auf ihr Ziel zu konzentrieren. Dies ist einer der Vorteile eines Business Centers. De Soet Consulting unterstützt seine Kunden auch jetzt in der Krise so gut wie möglich.

