Die Niederlande unterstützen die marokkanische Autonomieinitiative für die Sahara

Nach einem Treffen zwischen dem Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und Marokkaner im Ausland, Nasser Bourita, und dem niederländischen Minister für auswärtige Angelegenheiten und Minister für Asyl und Migration, David Van Weel, am Freitag, dem 5. Dezember, in Den Haag wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.

Eine klare Position zur Lösung des Konflikts:

In diesem Dokument bekräftigten die Niederlande, dass „eine echte Autonomie unter marokkanischer Souveränität die realistischste Lösung für eine endgültige Beilegung dieses regionalen Konflikts ist“.

Unterstützung der Bemühungen der Vereinten Nationen um Verhandlungen:

In der gemeinsamen Erklärung heißt es ferner, dass die Niederlande die Verabschiedung der Resolution 2797 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen begrüßen und ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs und seines persönlichen Gesandten zum Ausdruck bringen.

Diese Bemühungen zielen darauf ab, Verhandlungen auf der Grundlage der marokkanischen Autonomieinitiative zu erleichtern und zu führen, um eine gerechte, dauerhafte und für alle Seiten akzeptable Lösung zu erreichen, wie es in den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates gefordert wird.

Anerkennung der Reformen und der Entwicklung Marokkos:

Darüber hinaus würdigten die Niederlande die Fortschritte Marokkos, insbesondere die unter der Führung von König Mohammed VI. durchgeführten Reformen. Die Niederlande hoben die Bemühungen des Königreichs um politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung hervor, die sich im neuen Entwicklungsmodell, der Reform des Familienrechts und der fortgeschrittenen Regionalisierung widerspiegeln.

Interesse an den atlantischen Initiativen Marokkos:

Die niederländische Seite zeigte auch großes Interesse an den atlantischen Initiativen, die König Mohammed VI. zugunsten des afrikanischen Kontinents ins Leben gerufen hat.

In diesem Zusammenhang erwähnten die Niederlande die Initiative des Prozesses der afrikanischen Atlantikstaaten, die königliche Initiative, die den Sahelstaaten den Zugang zum Atlantik ermöglichen soll, sowie das Projekt einer afrikanischen Atlantik-Gaspipeline.

Diese Initiativen zielen darauf ab, die afrikanische Atlantikregion zu einem geostrategischen Rahmen zu machen, der die innerafrikanische Entwicklung, die Stabilität und den Wohlstand des Kontinents fördert.

Verstärkte strategische Konvergenz:

Diese gemeinsame Erklärung, die Teil der internationalen Bemühungen auf Initiative von König Mohammed VI. zur Unterstützung der Souveränität Marokkos über die Sahara und seines Autonomieplans ist, zeugt von der Konvergenz zwischen Marokko und den Niederlanden hinsichtlich der wichtigsten Herausforderungen, denen diese Region des afrikanischen Kontinents gegenübersteht.

