Die neuen Lebensadern der Menschheit – warum Seltene Erden über Fortschritt, Wohlstand und Frieden entscheiden

Sind Rohstoffe wirklich nur Bodenschätze – oder sind sie die heimliche Verfassung der Zukunft?

Wer im Jahr 2026 über Frieden, Wohlstand und Fortschritt spricht, darf nicht nur auf Parlamente, Börsen und Friedenskonferenzen schauen. Er muss tiefer blicken, buchstäblich tiefer: in Minen, Lieferketten, Raffinerien, Recyclinganlagen, Batteriefabriken, Magnetwerken und Lagerstätten. Denn die leisen Metalle unserer Zeit entscheiden darüber, ob Windräder laufen, Elektroautos fahren, Smartphones rechnen, Operationsroboter funktionieren, Verteidigungssysteme einsatzbereit bleiben und Stromnetze stabil sind. Seltene Erden, Lithium, Kobalt, Nickel, Graphit, Kupfer, Gallium, Germanium, Magnesium und Wolfram sind nicht mehr nur Rohstoffe. Sie sind die Nervenbahnen einer neuen Zivilisation.

Gerade die Seltenen Erden tragen einen irreführenden Namen. Sie sind nicht zwingend selten im geologischen Sinn, aber selten verfügbar in einer Form, die sauber, bezahlbar, verarbeitet und politisch zuverlässig in den Markt gelangt. Die Internationale Energieagentur stellte im Global Critical Minerals Outlook 2025 fest, dass die Nachfrage nach Lithium im Jahr 2024 um fast 30 Prozent gestiegen ist; Nickel, Kobalt, Graphit und Seltene Erden legten um 6 bis 8 Prozent zu. Diese Zahlen sind keine Statistik für Spezialisten. Sie beschreiben den Stoffwechsel der Energiewende und der Digitalisierung. Wer morgen saubere Energie, künstliche Intelligenz, Elektromobilität und moderne Medizin will, benötigt heute Rohstoffsicherheit.

Uli Bock, Gastautor für die Seltene Erden Select AG aus Vaduz im Fürstentum Liechtenstein, betrachtet diese Entwicklung nicht als Modewelle, sondern als Strukturbruch. Aus seiner Sicht muss die Diskussion über Seltene Erden aus der Nische der Rohstoffexperten herausgeführt werden. Es geht nicht nur um Preise, Minen und Vorkommen. Es geht um die Frage, ob Europa, die DACH-Region und kleinere Finanzplätze wie Liechtenstein die Zukunft nur verwalten oder aktiv mitgestalten wollen. Wer keine Rohstoffstrategie hat, hat am Ende auch keine Industriestrategie.

Warum hängen Frieden und Fortschritt an Metallen, deren Namen kaum jemand aussprechen kann?

Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium klingen für viele wie Begriffe aus einem Chemiebuch, das man nach der zehnten Klasse erleichtert zurückgegeben hat. In Wahrheit stecken diese Stoffe in Permanentmagneten, die für Elektromotoren, Windturbinen, Robotik und Verteidigungstechnologie unverzichtbar sind. Ohne solche Magnete wird aus grüner Transformation schnell grüne Rhetorik. Ohne strategische Rohstoffe bleibt die schöne Rede von europäischer Souveränität ein politischer Luftballon, der beim ersten Lieferkettensturm davonfliegt.

Die Europäische Kommission benennt die Abhängigkeiten inzwischen klar. Der Critical Raw Materials Act setzt bis 2030 Benchmarks: Mindestens 10 Prozent des jährlichen EU-Bedarfs an strategischen Rohstoffen sollen aus eigener Förderung stammen, 40 Prozent aus Verarbeitungskapazitäten in der EU und 25 Prozent aus Recycling. Gleichzeitig soll bei keinem strategischen Rohstoff mehr als 65 Prozent des EU-Bedarfs aus einem einzigen Drittstaat kommen. Diese Zielmarken zeigen den Ernst der Lage. Europa will nicht mehr nur Kunde sein. Europa will wieder Akteur werden.

Doch die Realität ist härter als der Gesetzestext. Die EU räumt selbst ein, dass 63 Prozent des weltweit geförderten Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo stammen, 97 Prozent der EU-Magnesiumversorgung aus China kommen und 100 Prozent der Seltenen Erden für Permanentmagnete in China raffiniert werden. Das ist kein Randrisiko. Das ist eine industrielle Halsschlagader. Wer hier abhängig ist, kann bei politischen Spannungen schnell erleben, dass aus einem Handelsproblem ein Produktionsproblem, aus einem Produktionsproblem ein Inflationsproblem und aus einem Inflationsproblem ein gesellschaftliches Problem wird.

Was zeigt der Schock von 2025?

Im April 2025 verhängte China Exportrestriktionen auf Seltene Erden und verwandte Produkte. Die Europäische Zentralbank berichtete später, dass chinesische Lieferungen von Seltene-Erden-Magneten im Mai 2025 um etwa 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr einbrachen und einige Autohersteller ihre Produktion pausieren mussten. Die EZB stellte außerdem fest, dass die Eurozone direkt und indirekt stark von chinesischen Seltene-Erden-Lieferketten abhängig ist. China liefere rund 70 Prozent der Seltene-Erden-Importe der Eurozone, und mehr als 80 Prozent großer europäischer Unternehmen seien höchstens drei Zwischenstufen von einem chinesischen Seltene-Erden-Produzenten entfernt.

Diese Zahlen sind eine Warnung. Die Globalisierung war jahrzehntelang wie ein großes Buffet. Jeder nahm sich, was er benötigte. Die Preise waren günstig, Lieferketten wurden länger, Lager wurden kleiner, Effizienz wurde zum Götzen. Nun zeigt sich: Ein Buffet funktioniert nur, solange niemand die Tür abschließt. Kritische Rohstoffe sind keine austauschbaren Schrauben. Sie sind geologisch, technologisch und politisch gebunden. Wer Verarbeitung, Raffination und Know-how verloren hat, kann sie nicht über Nacht zurückkaufen.

Für Experten liegt hier ein zentraler Denkfehler Europas. Die DACH-Region hat industrielle Exzellenz, Maschinenbau, Chemie, Präzision, Forschung, Kapital und Rechtsstaatlichkeit. Aber sie hat zu lange geglaubt, dass Rohstoffe nur auf dem Weltmarkt bestellt werden müssen. Diese Haltung war bequem, solange die Welt kooperativ wirkte. In einer Zeit geopolitischer Machtblöcke wird Bequemlichkeit zur Schwäche. Rohstoffsicherheit ist deshalb nicht altmodischer Bergbau-Nationalismus, sondern moderne Friedensvorsorge.

Kann Rohstoffsicherheit Frieden schaffen?

Ja, wenn man Frieden nicht romantisch versteht, sondern praktisch. Frieden entsteht nicht nur durch Verträge, sondern durch stabile Lebensgrundlagen. Wer Energie, Nahrung, Technologie und Arbeit sichern kann, reduziert soziale Spannungen. Wer dagegen in Abhängigkeit, Knappheit und Preisexplosion gerät, schafft politische Nervosität. Rohstoffe sind damit eine Friedensfrage im Kleinen und im Großen.

Der Gedanke ist einfach: Wenn Europa eigene Kapazitäten bei Förderung, Verarbeitung, Recycling und Substitution aufbaut, wird es weniger erpressbar. Wenn Europa faire Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern eingeht, können dort Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Infrastruktur entstehen. Wenn Lieferketten transparent werden, sinkt die Gefahr von Ausbeutung, Korruption und Umweltzerstörung. Wenn Rohstoffe nicht nur genommen, sondern verantwortungsvoll in Kreisläufe gebracht werden, entsteht eine neue Form wirtschaftlicher Diplomatie.

Doch dieser Frieden verlangt Ehrlichkeit. Die Energiewende ist nicht immateriell. Ein Windrad besteht nicht aus guten Absichten. Ein Elektroauto fährt nicht mit Pressemitteilungen. Ein Rechenzentrum für künstliche Intelligenz läuft nicht mit moralischer Überlegenheit. Fortschritt braucht Material. Wer das verschweigt, macht Politik zur Theaterkulisse.

Was muss die DACH-Region jetzt nachholen?

Deutschland muss seine industrielle Stärke mit Rohstoffrealismus verbinden. Der Rohstofffonds der KfW soll sich an Projekten im In- und Ausland beteiligen, die zur Sicherung der Rohstoffversorgung beitragen, kritische Rohstoffe fördern, verarbeiten oder recyceln und Deutschlands Abhängigkeit von anderen Ländern reduzieren. Das ist richtig, aber es ist erst der Anfang. Kapital allein reicht nicht. Es braucht schnellere Genehmigungen, industrielle Abnahmeverträge, strategische Lagerhaltung, Recyclingquoten, Forschung in Substitution und eine ehrliche Kommunikation mit Bürgern über Bergbau und Umweltstandards.

Österreich verfügt mit dem Masterplan Rohstoffe 2030 über eine Strategie, die sichere Versorgung mit primären und sekundären mineralischen Rohstoffen aus Österreich und dem Ausland verbinden soll. Das ist für ein Land mit starker Industrie, Maschinenbau, Energie- und Werkstoffkompetenz entscheidend. Österreich kann eine Brücke zwischen alpiner Rohstoffkompetenz, Kreislaufwirtschaft und europäischer Industriepolitik bilden.

Die Schweiz wiederum ist kein EU-Mitglied, aber tief in europäische Lieferketten eingebunden. Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften beschreibt, dass die Schweiz praktisch alle kritischen Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, häufig über wenige konzentrierte Lieferketten. Das macht auch einen hoch entwickelten Standort verletzlich. Gerade hier kann Liechtenstein mit seiner Nähe zur Schweiz, EU und internationalem Kapitalmarkt eine intelligente Rolle spielen: nicht als Rohstoffromantiker, sondern als Plattform für Aufklärung, Beteiligung, Finanzierung und langfristige Vorsorge.

Ist die neue Lebensversicherung vielleicht eine Rohstoffversicherung?

Der Begriff klingt zunächst provokant. Lebensversicherung bedeutete lange: regelmäßige Beiträge, Garantiezins, Überschüsse, Ablaufleistung. Doch was schützt Leben und Alter im 21. Jahrhundert wirklich? Nur ein Vertrag oder eine Rente oder ein Depot? Oder auch der Zugang zu realen Werten, die in einer Welt des Umbaus gebraucht werden?

Eine „Rohstoffversicherung“ im übertragenen Sinn wäre kein einzelnes Produkt, sondern eine Denkweise. Sie fragt: Wie schütze ich Kaufkraft, wenn Währungen schwanken, Inflation zurückkehrt, Energie teurer wird und strategische Metalle knapper werden? Wie beteilige ich mich verantwortungsvoll an den Grundlagen des Fortschritts? Wie verbinde ich Vermögensschutz mit Zukunftstechnologien und vermeide trotzdem Spekulation und baue stattdessen langfristige Substanz auf?

Experten der Seltene Erden Select AG würden hier wohl zur Nüchternheit raten. Rohstoffe sind keine Zauberformel. Sie schwanken, sie brauchen Expertise, sie unterliegen politischen Risiken, und nicht jede Beteiligung ist seriös. Aber sie gehören in die große Vorsorgefrage hinein. Wer Altersvorsorge nur als Papieranspruch betrachtet, übersieht, dass Kaufkraft real entsteht. Und reale Kaufkraft hängt an Energie, Industrie, Technologie und Rohstoffen.

Warum bedeutet Aufbruch nicht Ausbeutung?

Der wichtigste Perspektivwechsel lautet: Rohstoffsicherheit darf nicht die alten Fehler des Kolonialismus wiederholen. Wer kritische Rohstoffe für Klimaschutz und Digitalisierung braucht, darf nicht in Afrika, Südamerika oder Asien soziale und ökologische Schäden hinterlassen und sich anschließend in Europa als Retter der Welt feiern. Das wäre kein Fortschritt, sondern Heuchelei mit Elektroantrieb.

Friedensschaffung durch Rohstoffe gelingt nur, wenn Förderung, Verarbeitung und Handel fairer werden.

Rohstoffländer müssen stärker an der Wertschöpfung beteiligt werden. Umweltstandards müssen ernst genommen werden. Wasserverbrauch, Abraum, Chemikalien, Arbeitsrechte und lokale Gemeinschaften dürfen nicht Nebenfragen bleiben. Genau hier kann Europa einen Unterschied machen. Nicht durch moralische Vorträge, sondern durch bessere Verträge, Kapital, Technologie und langfristige Partnerschaften.

Schluss: Ohne Rohstoffe keine Zukunft, ohne Verantwortung kein Frieden

Strategische Rohstoffe sind die stillen Lebensadern der kommenden Jahrzehnte. Sie entscheiden über Elektromobilität, Energiewende, Mikroelektronik, Verteidigung, Medizin, Digitalisierung und damit über die Frage, ob Gesellschaften stabil bleiben. Die DACH-Region hat das Wissen, das Kapital und die industrielle Kultur, um eine stärkere Rolle zu spielen. Aber sie muss schneller werden, ehrlicher kommunizieren und mutiger investieren.

Der Rohstoff der Zukunft ist nicht nur Neodym, Lithium oder Kupfer. Der wichtigste Rohstoff ist Einsicht. Wer begreift, dass Fortschritt materiell ist, kann Vorsorge neu denken. Wer Rohstoffe nur als Spekulation betrachtet, verpasst ihren strategischen Sinn. Wer sie verantwortungsvoll sichert, schafft nicht nur Renditechancen, sondern Stabilität. Und Stabilität ist vielleicht die unterschätzteste Form von Frieden.

Gastautor Uli Bock, Experte für strategische Rohstoffe und Vermögensschutz

Die Gesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein erbringt Verwaltungsdienstleistungen und ist in der Vermittlung sowie im Handel mit Rohstoffen tätig, insbesondere von technischen Metallen und seltenen Erden. Darüber hinaus unterstützt sie den Aufbau und die Weiterentwicklung von Vertriebsnetzen für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen.

Kontakt

Seltene Erden Select AG

Claudio Fernando Boschetti

Meierhofstrasse 2

9490 Vaduz

+423 239 01 57



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