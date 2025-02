Die neue SiLa ist da

Die aktuelle Ausgabe 01/25 von Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur – ist jetzt erhältlich.

Die Chormusik steht vor neuen Herausforderungen und Entwicklungen. Unter dem Hashtag „ProjektChor“ setzt sich die Redaktion von Singendes Land mit der Zukunft dieser traditionsreichen Musikform auseinander und stellt mögliche Konzepte für ihre Weiterentwicklung vor. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Chöre sich in einer sich wandelnden Kulturlandschaft positionieren können.

Ein weiteres Thema in der aktuellen Ausgabe ist die sogenannte ‚GEMA-Affäre‘ in Koblenz, zu Weihnachten 2024. Sie wirft ein Schlaglicht auf die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Chöre und die Herausforderungen, die sich aus der Lizenzierung von Musik ergeben. Gerade in der Weihnachtszeit, einer Hochphase der Chormusik, sorgte dieses Thema bundesweit für Diskussionen.

Im Weiteren stehen Konzertberichte und Chorevents in der Advents- und Weihnachtszeit im Mittelpunkt. Zudem wird über den Pop-/Jazz-Chortag berichtet, der musikalische Vielfalt und gemeinschaftliches Singen vereint. Der Neujahrsempfang des Chorverbands Rheinland-Pfalz auf Schloss Engers markierte den Abschluss des Jubiläumsjahres und den Beginn des neuen Jahres.

Neben aktuellen Ereignissen werden auch Ehrungen und Jubiläen gefeiert. Ein traditionsreicher Chorverein begeht ein Jubiläum, und die Herbsttagung des Kreis-Chorverbands Mainz setzt Impulse für die Weiterentwicklung der Chormusik in der Region. Und mit seinem Jubiläum ’21 Jahre die neue Generation‘ präsentierte der Chor ‚Die neue Generation‘ eine zeitgemäße Konzertform.

Aus der Kategorie Nachrichten und Mitteilungen wird unter anderem über ein Benefiz-Chorkonzert des MGV Sulzheim in Hessen berichtet. Zudem wurde die Stimme zum Instrument des Jahres 2025 erklärt, was die Bedeutung des Singens in den Mittelpunkt rückt.

Auch die digitale Präsenz der Chorszene entwickelt sich weiter. Die Plattform singendesland.de wird, nach ihrem ersten Livestellen im Jahr 2020, überarbeitet und erhält ein neues Screendesign.

Diese und viele weitere Themen aus der Welt der Chormusik im Land Rheinland-Pfalz stehen in den kommenden Berichten im Fokus. Sie zeigen die Vielfalt und Relevanz des Chorgesangs in der heutigen Kulturlandschaft.

Die aktuelle Ausgabe sowie auch vergangene Ausgaben sind unter https://singendesland.de/magazin als eBook oder Printausgabe bestellbar.

SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur

SINGENDES LAND richtet sich an Choraktive, Chorinteressierte und Fans guter Chormusik in Rheinland-Pfalz und der angrenzenden Regionen. SINGENDES LAND erscheint viermal im Jahr mit Tipps und Hinweisen rund um die Chormusik für Chorvorstände (Entscheider), Chorleiter, aktiv singende sowie chorinteressierte Leser. SINGENDES LAND ist Informationsmedium und Kommunikationsplattform. Nach umfassendem Relaunch in Layout und Redaktion gewinnt das Chormagazin zunehmend weitere interessierte Leser. Chorinteressante Themen, spannend und fundiert aufbereitet, geben Choraktiven und Chorinteressierten praxisorientierte Tipps und Hinweise – von A wie Auftritt über C wie Choreografie, Chorportrait oder CD-Produktion und M wie Mitgliederwerbung oder Medienerstellung bis Z wie Zuschussgewinnung. Die Printausgabe von SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur erscheint immer zur Mitte eines Quartals und wird herausgegeben vom Chorverband Rheinland-Pfalz.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft.

Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktiv machen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen.

