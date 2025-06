Die neue QR-Rechnungserweiterung für Zoho Books

Mit dem erfolgreichen Relaunch der Swiss QR Bill Erweiterung hebt KMU Digitalisierung die Erstellung von QR-Rechnungen in Zoho Books auf ein neues Niveau. Was ursprünglich als technisches Update geplant war, entpuppte sich als tiefgreifende Neuentwicklung, die speziell auf die Bedürfnisse von Schweizer Unternehmen zugeschnitten wurde. Das Ergebnis: Eine automatisierte, gesetzeskonforme und benutzerfreundliche Lösung, die in puncto Effizienz und Alltagstauglichkeit neue Standards setzt.

Ein klarer Fokus: Einfachheit, Geschwindigkeit, Automatisierung

Die überarbeitete Erweiterung steht ab sofort über den Zoho Marketplace zur Verfügung und verspricht einen deutlich vereinfachten Workflow für die Erstellung und den Versand von QR-Rechnungen. Mit nur einem Klick wird der QR-Zahlteil automatisch erzeugt, direkt in das Rechnungs-PDF eingebettet und zusammen mit der Rechnung per E-Mail verschickt. Kein Copy & Paste, kein Medienbruch, kein manueller Aufwand mehr.

Diese konsequente Automatisierung spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Fehleranfälligkeit bei der Rechnungserstellung. Unternehmen profitieren von einem durchgängig digitalen Prozess, der sowohl Buchhaltung als auch Zahlungsabwicklung vereinfacht.

Neu gedacht: Von der Benutzeroberfläche bis zur API

Das Redesign ging weit über kosmetische Anpassungen hinaus. Gemeinsam mit Nutzer:innen, Partnern und Entwicklern wurde die App komplett neu konzipiert. Das betrifft sowohl die Benutzeroberfläche als auch die technische Architektur.

Die API-Struktur basiert nun auf einer stabilen, REST-basierten Schnittstelle mit sicherer Schlüsselverwaltung. Diese Grundlage ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und verspricht eine zukunftssichere Anbindung an weitere digitale Tools. Die neue Benutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass sie auch ohne technisches Know-how intuitiv bedienbar ist.

Zielgruppe im Fokus: Schweizer KMU und Selbständige

Die Erweiterung richtet sich gezielt an kleine und mittlere Unternehmen, Selbstständige, Start-ups und Buchhaltungsdienstleister mit Sitz in der Schweiz oder Schweizer Kundschaft. Gerade in einem Umfeld, in dem gesetzliche Vorgaben zunehmend komplexer werden, bietet die App eine einfache Lösung zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen ohne zusätzlichen administrativen Aufwand.

Marc Haller, Projektleiter bei KMU Digitalisierung, bringt es auf den Punkt: „Unsere Nutzer:innen wollten eine schlanke, zuverlässige Lösung für die QR-Rechnung – ohne Umwege, ohne technische Hürden. Genau das haben wir umgesetzt.“

Technische Highlights auf einen Blick

Die technische Architektur der App wurde grundlegend überarbeitet und orientiert sich an modernen Standards für Sicherheit und Performance:

– REST-API mit klar strukturierter Dokumentation

– Sichere API-Schlüsselverwaltung

– Direkte Integration in Zoho Books inkl. Versand aus Zoho

Zukunftssichere Erweiterbarkeit für weitere Module und Integrationen

Dank dieser Grundlagen ist die App nicht nur für den heutigen Einsatz optimiert, sondern auch bereit für künftige Anforderungen.

Einfache Einrichtung, sofort einsatzbereit

Ein weiterer grosser Vorteil der neuen Erweiterung ist die einfache Installation. Die App kann direkt über den Zoho Marketplace bezogen werden. Für die Aktivierung reicht ein einmaliger API-Key. Es sind keine zusätzlichen Konfigurationen oder technische Kenntnisse erforderlich. Diese Niedrigschwelligkeit macht die App auch für kleinere Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung hochattraktiv.

Warum QR-Rechnungen?

Seit der Einführung des QR-Zahlteils in der Schweiz im Jahr 2020 ist die QR-Rechnung der gesetzlich vorgeschriebene Standard für elektronische Zahlungen. Sie ersetzt die bisherigen roten und orangen Einzahlungsscheine. Der QR-Zahlteil enthält alle relevanten Zahlungsinformationen in kodierter Form und ermöglicht so eine schnelle, fehlerfreie und automatisierte Zahlungsabwicklung.

Für Unternehmen bedeutet das: Mehr Effizienz in der Buchhaltung, schnellere Zahlungseingänge und eine deutlich geringere Fehlerquote.

Marktpotenzial und Ausblick

Mit der überarbeiteten Erweiterung positioniert sich KMU Digitalisierung nicht nur als Anbieter einer technischen Lösung, sondern als strategischer Digitalisierungspartner für Schweizer KMU. Die Resonanz auf den Relaunch ist durchweg positiv. Bereits in den ersten Tagen nach Veröffentlichung wurde die App mehrfach heruntergeladen und aktiv eingesetzt.

Fazit: Eine Lösung, die hält, was sie verspricht

Mit dem Relaunch der QR-Rechnungserweiterung für Zoho Books setzt KMU Digitalisierung ein starkes Zeichen für Nutzerorientierung, technische Exzellenz und digitale Zukunftsfähigkeit. Die App vereinfacht komplexe Prozesse, spart Zeit und macht Zoho Books zum vollwertigen Rechnungstool für den Schweizer Markt.

Für Unternehmen, die ihre Buchhaltung modernisieren und fit für die Zukunft machen wollen, ist die neue Erweiterung ein klares Muss.

Jetzt im Zoho Marketplace verfügbar: Die QR Bill Erweiterung – Made for Switzerland.

KMU Digitalisierung ist ein unabhängiges Schweizer Unternehmen mit Fokus auf praxisnahe, schlanke Softwarelösungen für kleine und mittlere Betriebe. Als Partner für digitale Prozesse, Automatisierung und Integration entwickeln wir Tools, die funktionieren – einfach, zuverlässig und rechtssicher.

Kontakt

KMU Digitalisierung GmbH

Charly Suter

Tellistrasse 21d

5000 Aarau

0795098093



http://www.kmu-digitalisierung.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.