Dynamische Sportuhr mit Ultra-Ausdauer-Modus und mehr Sport-Tracking-Funktionen

Gute Nachrichten für ambitionierte Sportler: Die neue Amazfit Stratos 3 kommt mit erweiterten Sportfunktionen, einem Ultra-Ausdauer-Modus und verbesserter GPS-Leistung. Die Smartwatch eignet sich besonders für Ausdauersportler und Outdoor-Fans, zeichnet 19 Sportarten präzise auf und dokumentiert professionell Fortschritte und Performance des Trägers.

Die Amazfit Stratos 3 ist mehr als eine schlaue Armbanduhr. Richtig eingesetzt avanciert sie schnell zum persönlichen Coach für neue Höchstleistungen. Dafür sorgt die professionelle Trainingsanalyse-Software vom Marktführer Firstbeat, die aus den erfassten Messdaten die Workouts bewertet. Das Aufzeichnen der Daten übernimmt der von Huami eigens entwickelte Sensor BiotrackerTM. Mit allen erfassten und ausgewerteten Daten hat der leistungsorientierte Sportler seine Fitness genau im Blick.

Gutes Handling im Gelände

Wer gern draußen unterwegs ist und Outdoorsportarten liebt, freut sich über eine solide Orientierung im Gelände. Für Positionsbestimmung und Tracking, zum Beispiel von Trail-Laufwegen, sind drei Varianten der GPS-Positionierung verantwortlich: GPS + GLONASS, GPS + GALILEO und GPS + BEIDOU. Mit dieser Vier-Satelliten-Positionsbestimmung erfasst die Amazfit Stratos 3 unwegsame Strecken gut und schnell. Eine kontinuierliche GPS-Bestimmung bewerkstelligt die Smartwatch mit einer Akkuladung bis zu 70 Stunden. Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl-Keramik-Mix hält auch extremen Belastungen stand und hat eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM. Über die vier physikalischen Drucktasten lässt sich die Smartwatch auch unter extremen Bedingungen – etwa Nässe, Minustemperaturen oder Rüttelbewegung – leicht und präzise steuern.

Großer Sichtbereich

Im Vergleich zum Vorgänger kommt die Amazfit Stratos 3 mit einem 1,34 Zoll Vollrund-Bildschirm und damit deutlich größeren Sichtbereich. Das transflektive Display löst mit 320 x 320 Pixeln auf und ist auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut lesbar. Der zwei Gigabyte große interne Speicher bietet Platz für etwa 400 Songs. Der Nutzer kann seine Workout-Playlist somit bequem auf die Smartwatch laden, die Kopfhörer kabellos verbinden und das Training mit musikalischer Power verstärken – das Smartphone bleibt sicher im Spind. Das atmungsaktive Silikonarmband ergänzt den sportlichen Charakter der Uhr und bietet angenehmen Tragekomfort.

Akku-Laufzeit verdoppeln

In der Amazfit Stratos 3 arbeitet ein 300mAh starker Akku, der innerhalb von zweieinhalb Stunden wieder vollständig aufgeladen ist. Die Akkulaufzeit ist manuell umstellbar: Der Nutzer kann von”Smart” in den “Ultra-Ausdauer-Modus” wechseln und erhöht damit die Akkulaufzeit von 7 auf bis zu 14 Tage. In diesem Energiesparmodus laufen weiterhin das 24-Stunden-Herz-Monitoring, die Benachrichtigungsfunktion und das Tracking für elf Sport-Programme sowie der Zugriff auf die meisten Gesundheits- und Sportfunktionen.

Die Amazfit Stratos 3 ist ab sofort bei Media Markt und Saturn mit einer UVP von 199,90EUR erhältlich.

Weitere Informationen unter www.tekpoint.com

Die Tekpoint GmbH wurde 2010 gegründet und unterhält Niederlassungen in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen hat seinen Fokus auf dem Vertrieb von Consumer Electronics sowie der Einführung hochwertiger asiatischer Marken in Europa. In Deutschland bereitet Tekpoint derzeit als bevorzugter Partner von Xiaomi den offiziellen Markteintritt der Marke vor. Bis dahin fungiert das Unternehmen bereits als offizieller Distributor für eine Vielzahl an innovativen Brands aus dem Mi Eco System-Universum, darunter Huami Amazfit, Roborock, Yeelight und Roidmi. Außerdem ist Tekpoint der Xiaomi Partner für die Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen Normen, darunter die Bereitstellung deutschsprachiger Bedienungsanleitungen sowie Gewährleistung einer zweijährigen Garantie auf alle Xiaomi Produkte für Kunden in Deutschland. In Österreich betreibt Tekpoint den Vertrieb des Mi Eco Systems sowie der Mi Smartphones von Xiaomi.

Bildquelle: Huami Corporation