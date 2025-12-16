Die nächste Stufe der Arbeitsbühnenvermietung: BIBERGER startet Zugangssystem 3.0

Schierling, 16.12.2025 – BIBERGER hebt die digitale Maschinenvermietung auf ein neues Niveau: Mit dem Start des neuen Zugangssystems 3.0 führt der Vermietspezialist für Arbeitsbühnen und Stapler eine weiterentwickelte Plattform für digitale Freigabe, Zugriffssteuerung und automatisierte Datenauswertung ein.

Die Biberger KEY-CARD 3.0 ermöglicht die sofortige, standortunabhängige Vergabe und Anpassung von Zugriffsrechten für Arbeitsbühnen und Stapler – vollständig digital, ohne Schlüsselübergabe oder manuelle Freigabeprozesse. Berechtigungen lassen sich in Echtzeit erteilen, ändern oder entziehen, auch während laufender Einsätze.

Ein zentrales Element der neuen Systemgeneration ist die API-Anbindung an Kunden- und Flottenmanagementsysteme. Einsatzzeiten, Nutzeraktivitäten und Maschinenbewegungen können automatisch in bestehende ERP-, Baustellen- oder Controlling-Systeme übertragen und dort ausgewertet werden. Damit entfallen manuelle Übergabeprotokolle und nachträgliche Datenerfassungen.

Zusätzlich liefert das System automatisierte Auswertungen zur Maschinennutzung, Auslastung und Zugriffshistorie. Unternehmen erhalten dadurch erstmals eine vollständig transparente, digitale Dokumentation aller Einsätze – in Echtzeit und revisionssicher.

„Mit unserem Zugangssystem in der dritten Version machen wir aus digitaler Schlüsselverwaltung eine echte Steuerungs- und Sicherheitsplattform“, erklärt die Geschäftsführung. „Unsere Kunden gewinnen maximale Kontrolle über ihre Maschinen, reduzieren organisatorischen Aufwand und erhöhen gleichzeitig die Betriebssicherheit.“

Mit dem neuen Zugangssystem unterstreicht BIBERGER seinen Anspruch, nicht nur moderne Maschinen zu vermieten, sondern die digitale Prozessführung aktiv in die Branche zu tragen. Während elektrische Antriebe heute vielerorts Standard sind, setzt BIBERGER gezielt auf Zugriffssicherheit, Systemintegration und Echtzeit-Transparenz als klaren technologischen Vorsprung.

BIBERGER Arbeitsbühnen & Stapler (Concept-B GmbH) zählt zu den technologisch führenden Vermietern von Höhenzugangstechnik im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Bayern betreibt einen bundesweiten Mietpark mit über 1.000 Arbeitsbühnen, Hebebühnen und Staplern. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf digitaler Zugangskontrolle, vernetzter Flottensteuerung und maximaler Betriebssicherheit. Als Mitglied im SYSTEM LIFT-Verbund stehen Kunden europaweit mehrere zehntausend Maschinen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Schulungen, digitale Services und einen 24/7-Service.

BIBERGER Arbeitsbühnen & Stapler – Concept-B GmbH

Benjamin und Martin Biberger

Ludwig-Erhard-Straße 32

84069 Schierling

+49 9451 9441510

http://www.biberger.de

Bildquelle: @ Concept-B GmbH (BIBERGER Arbeitsbühnen & Stapler