Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft feiert 75 Jahre

Jubiläumsfest im Wiest Audi Zentrum Darmstadt – Gesellschafterin Luise Gerischer nach 33 Jahren verabschiedet

Darmstadt, 14. Juni 2023 – 75 Jahre MOOG feierte die multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung mit mehr als 250 Gästen Anfang Juni im Wiest Audi Zentrum Darmstadt. Luise Gerischer, über viele Jahrzehnte hinweg eine der geschäftsführenden Gesellschafterinnen, wurde nach 33 Jahren Kanzleizugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Mandanten, Kooperationspartner, Mitarbeiter und Freunde der Kanzlei erlebten einen unterhaltsamen Sommerabend auf dem Außengelände und in der Ausstellungshalle des Autohauses. In ihren Grußworten zeichneten die MOOG-Gesellschafter das Bild einer dynamischen Firmengeschichte von den Anfängen des Familienunternehmens bis zur heutigen Partnerschaftsgesellschaft. Sie gehört heute zu den größten Wirtschaftskanzleien Südhessens, mit 14 Partnern und 150 Mitarbeitern an den Standorten Darmstadt, Freiberg und Dresden.

„Wir betreuen jedes Jahr mehr als 5.000 Mandanten“, sagte MOOG-Gesellschafter Dirk Langner bei der Begrüßung und ordnete ein, „dies vor dem Hintergrund, dass alles im Wohnzimmer begann.“ Nach der „Geburtsstunde“ 1948 sei Firmengründer Otto Moog noch mit dem Vespa-Roller zu Mandanten gefahren – auf dem Sitz hinter ihm: die Sekretärin mit Schreibmaschine. Einen historischen Bezug stellte auch der Ort der Feier her: Die Wiest-Autohäuser gehörten neben dem Krämer Getränkefachhandel in Alsbach-Hähnlein zu den ersten MOOG-Mandanten. Wiest-Seniorchef Bert Nitsche und Ralf Krämer wurden auf die Bühne gebeten und brachten mit ihren Schilderungen die Prinzipien zum Ausdruck, die damals wie heute die Geschäftsbeziehungen von MOOG prägen: persönliche Nähe und Vertrauen.

Als Meilensteine nannte Dirk Langner die schrittweise Ausweitung des ursprünglichen Steuerberatungsangebots um Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung und damit die Entwicklung zur Steuer- und Anwaltskanzlei, nachdem 1981 Rechtsanwältin Ilona und Steuerberater und Rechtsanwalt Dr. Rüdiger Moog in die Kanzlei eingetreten waren. 1986 übergab Otto Moog die Firma der nächsten Generation.

Niederlassungen in Freiberg und Dresden

Pragmatisch neue Wege ging MOOG 1990: Noch vor der Währungsunion eröffnete die Kanzlei eine Niederlassung im sächsischen Freiberg – eine der ersten neu gegründeten Kanzleien in den neuen Bundesländern. 2011 das Jahr mit den meisten Veränderungen in der MOOG-Geschichte: Mit Dresden kam ein weiterer Standort hinzu und am Stammsitz fusionierte MOOG mit der Darmstädter Kanzlei Schmunk Haase Leber.

Gute fachliche Verbindungen und der fundierte Austausch mit Spezialisten und Branchenkollegen sind unverzichtbar für eine multidisziplinäre Kanzlei. Das hat MOOG schon frühzeitig erkannt. Seit 2002 gehört sie zum internationalen Netzwerk MSI Global Alliance und pflegt darin den direkten persönlichen Kontakt zu Beratungsunternehmen in mehr als 100 Ländern. Aus dem weltweiten Zusammenschluss führender Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer bezieht MOOG seine auch international starke Beratungskompetenz für seine global aufgestellten Mandanten.

2017 erweiterte das vierte Angebot das Spektrum der Kanzlei. Das Notariat, unter einem Dach mit Steuerberatung, Anwaltsbereich und Wirtschaftsprüfung, bietet nun alle Vorteile des Multidisziplinären, getreu dem MOOG-Leitspruch: „Von der Vielfalt profitieren“. Viele sensible Schnittstellen zwischen den Disziplinen, die heute nicht mehr scharf zu trennen sind, verlangen eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Kollegenteam – auf die auch im Kontakt mit den Mandanten großer Wert gelegt wird.

Steuerberatung 4.0 und Rechtsberatung 4.0

„In Zeiten von ChatGPT beraten wir noch immer persönlich“, so Dirk Langner schmunzelnd. Dennoch habe die Digitalisierung einen großen Stellenwert in der Partnerschaftsgesellschaft, die sie jedoch nicht als Selbstzweck oder Label eines „modernen“ Unternehmens versteht. Vielmehr bietet Digitalisierung viele Chance für den Arbeitsalltag in der Kanzlei und die Zusammenarbeit mit den Mandanten – im Sinne einer zukunftsfähigen Steuerberatung 4.0 und Rechtsberatung 4.0.

Die Kanzlei wächst weiter und ist als attraktiver Arbeitgeber sehr gefragt – allein 2022 kamen 25 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu. Die Leistung des gesamten Teams wurde im Laufe des Abends mehrfach als Grundlage des gemeinsamen Erfolgs genannt. Angesichts der herausragenden Position, die MOOG heute in Südhessen und Mittelsachsen hat, sprach Gesellschafter Claus-Peter Stein von einem „Gefühl großer Dankbarkeit – im Blick zurück und mit großem Dank an die Mitgestalter“, unter anderem Ilona und Rüdiger Moog – und nicht zuletzt Luise Gerischer, die er mit großem Respekt für ihre Leistungen für Kanzlei und Mandanten gleichermaßen und mit Wehmut verabschiedete. Seine langjährige Kollegin zeigte sich dankbar, dass sie zur Entwicklung und zum Erfolg der Kanzlei beitragen durfte. Zu den Gästen sagte sie: „Ich sehe die MOOG Partnerschaftsgesellschaft sehr gut aufgestellt. Sie wird bleiben, was sie schon immer war: verlässlich, solide und der Partner an Ihrer Seite.“ Dem schloss sich Dirk Langner an und ergänzte: „Auch Ihrem Wachstum ist unser Wachstum zu verdanken.“

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 14 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 42 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2022/2023 wird die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat sie auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

