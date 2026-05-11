Die Mathe‑Lücke in der Gastronomie

Warum 80 % der Betriebe im DACH‑Raum am Erfolg vorbeirechnen

Letschin, 11. Mai 2026 – Die Gastronomie in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht unter massivem Druck durch steigende Einkaufspreise und komplexe steuerliche Rahmenbedingungen; nach Analysen der Gastro Piraten beherrschen rund 80 % der Gastronomen und Hoteliers die essenzielle Deckungsbeitragskalkulation nicht sicher, sodass Umsatz häufig mit nachhaltigem Gewinn verwechselt wird und betriebliche Entscheidungen auf unsicheren Annahmen basieren. Gastro Piraten fordern die konsequente Einführung deckungsbeitragsorientierter Kalkulationen inklusive der Berücksichtigung von Minutenkosten.

Die anhaltenden Preissprünge bei Rohstoffen, stärker werdende Lohnkosten und volatile Märkte verändern die betriebswirtschaftlichen Anforderungen in der Gastronomie grundlegend. In diesem Umfeld erweisen sich traditionelle Faustformeln wie der Aufschlagsfaktor zunehmend als trügerisch: Sie liefern kurzfristig plausible Verkaufspreise, verschleiern aber die tatsächliche Rentabilität einzelner Gerichte, Schichten oder Öffnungszeiten. Die Auswertung zahlreicher Betriebserhebungen durch die Gastro Piraten zeigt, dass viele Betriebe weder belastbare Deckungsbeiträge pro Gericht noch die Kosten einer Betriebsminute ermittelt haben.

Der Faktor Zeit wird in vielen Kalkulationen unterschätzt. Jede Betriebsminute erzeugt anteilige Aufwendungen für Personal, Energie, Nutzung und Opportunitätskosten; die Summe dieser Minutenkosten entscheidet, ob beispielsweise verlängerte Abendöffnungszeiten, ein neues saisonales Gericht oder zusätzlicher Service wirtschaftlich vertretbar sind. Ohne die Kennzahl „Kosten pro Minute“ bleiben Preisanpassungen und Sortimentsentscheidungen spekulativ. Selbst temporäre Liquiditätsvorteile, etwa durch die reduzierte Umsatzsteuer auf 7 %, verpuffen, wenn die zugrundeliegenden Margen nicht präzise berechnet werden.

„Wer heute noch mit dem klassischen Faktor 3 kalkuliert, hat schon verloren“, erklärt Rene Kaplick, Geschäftsführer von Gastro Piraten. „Deckungsbeiträge pro Gericht, pro Stunde und pro Mitarbeiter müssen die Basis jeder wirtschaftlichen Entscheidung sein. Nur so lassen sich Margen sichern und Standorte nachhaltig erhalten.“ Kaplick kritisiert zudem die Verbreitung vereinfachter Weiterbildungsangebote, die betriebswirtschaftliche Komplexität auf triviale Formeln reduzieren und Betriebe in kritischen Phasen falsch handlungsfähig machen.

Als unmittelbare Reaktion initiiert Gastro Piraten eine Kalkulations‑Offensive im DACH‑Raum. Praxisorientierte Workshops, Beispielkalkulationen und digital anpassbare Tools sollen Betrieben helfen, Deckungsbeiträge systematisch zu ermitteln und operative Entscheidungen an belastbaren Kennzahlen auszurichten. Ziel ist es, kurzfristig Handlungsfähigkeit zu schaffen und mittel‑ bis langfristig die Profitabilität zu stabilisieren. Ergänzend bietet das Team vertiefende Analysen, Gastbeiträge und Experteninterviews zur Förderung betriebswirtschaftlicher Standards in der Branche an.

Die Gastro Piraten beraten den gastronomischen Mittelstand mit einer Kombination aus operativer Praxiserfahrung und fundiertem betriebswirtschaftlichem Know‑how. Ihr Anspruch ist, Gastronomie als ernstzunehmendes Unternehmensmodell zu stärken und Betriebe durch präzise Kalkulation, Prozessoptimierung und strategische Planung resilient gegenüber Marktvolatilität zu machen.

Kontakt für Rückfragen:

Rene Kaplick

http://www.gastro-piraten.de/, 030 20459787, kontakt@gastro-piraten.de

Ansprechpartner: Rene Kaplick steht für Experten-Interviews, Gastbeiträge und tiefergehende Analysen zum Thema „Rentabilität in der Gastronomie“ zur Verfügung. Hochauflösendes Bildmaterial und Beispiel-Kalkulationen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Gastro Piraten beraten den gastronomischen Mittelstand mit praxisorientierter Erfahrung und fundiertem betriebswirtschaftlichem Know‑how. Das Team bietet Workshops, Beispielkalkulationen und digitale Tools, um Deckungsbeiträge zu ermitteln, Prozesse zu optimieren und die Profitabilität von Betrieben nachhaltig zu sichern.

Firmenkontakt

Gastro Piraten

Rene Kaplick steht für Experten-Interviews, Gastbe

Gartenweg 5

15324 Letschin

030 20459787



http://www.gastro-piraten.de/

Pressekontakt

Gastro Piraten

Rene Kaplick

Gartenweg 5

15324 Letschin

030 20459787



http://