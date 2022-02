Die Marke LINDA Apotheken wird 18!

Am Montag, den 14. Februar, feiern die LINDA Apotheken ihren 18. Geburtstag. Man kann eine tolle Ostsee-Kreuzfahrt im Wert von 7.500 Euro gewinnen!

Wer an einem so romantischen Tag wie dem Valentinstag Jubiläum feiert, lässt automatisch die Herzen ein kleines bisschen höherschlagen. Seit 18 Jahren hat sich die Qualitäts-Dachmarke LINDA fest etabliert in Deutschland. Kund*innen profitieren von einer professionellen pharmazeutischen Beratung, einem umfassenden Service, attraktiven Angeboten und innovativen Ideen.

Die Marke LINDA Apotheken steht aber auch für Werte, die sich nicht über Nacht herbeizaubern lassen, sondern das Ergebnis von jahrelanger engagierter und ambitionierter Arbeit sind. Zu diesen Werten gehören Vertrauen und Sicherheit, aber auch das gute Gefühl, das Kund*innen haben, wenn sie eine LINDA Apotheke betreten. Darauf sind wir sehr stolz. Und wir finden, dass das nach 18 Jahren auch ein bisschen gefeiert werden darf.

Kreuzfahrt im Wert von über 7.500 Euro zu gewinnen

Zum Geburtstag verlosen die LINDA Apotheken eine attraktive Kreuzfahrt. Mit nicko Cruises geht es 13 Tage im Zeitraum 23.08. bis 04.09.2022 über die wunderschöne Ostsee. Von Bremerhaven aus über Kopenhagen, Riga, Helsinki, St. Petersburg, Tallinn, Stockholm bis hin nach Kiel wird das Schiff VASCO DA GAMA den*die glückliche*n Gewinner*in mit seiner*ihrer Begleitperson führen, natürlich in einer Außenkabine. Die Reise hat einen Gesamtwert von über 7.500 Euro.

Was Kund*innen tun müssen, um teilzunehmen, erfahren sie auf dem Gewinnspielflyer aus ihrer LINDA Apotheke oder auf linda.de. Zusätzlich gibt es zur Geburtstagsaktion einen 18-%-Rabattcoupon, den die Kund*innen ebenfalls in ihrer LINDA Apotheke erhalten. Am Montag könnte es passieren, dass dort ein bisschen gefeiert wird: mit Luftballons, Schokoladenherzen und bestimmt der einen oder anderen Überraschung.

Warum eigentlich LINDA?

Vor 18 Jahren wurde nach einem einprägsamen und unverwechselbaren Namen gesucht. In LINDA steckt das Verb „lindern“. Der Name stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie mild, weich oder sanft. Der Begriff „Linderung“ hat den gleichen Ursprung und die daraus abgeleitete Bedeutung, körperliche Beschwerden zu mildern. Und damit passte der Name perfekt.

Die Schrift im Markenlogo von LINDA Apotheken leitet sich von einer Sicherheits-nadel ab. Hinter dieser Idee stand die Frage, was denn für Apotheker*innen – neben der Linderung des Krankheitsverlaufs – das Wichtigste an ihrer Arbeit sei. Das ist die Sicherheit, das Richtige zu tun. Aus dieser Erkenntnis heraus wurden die Schriftzeichen für die Marke LINDA aus der Form einer Sicherheitsnadel entwickelt. Eine Form, die so markant ist, dass jeder sie kennt und versteht.

Das Prinzip ist einfach: Apotheker haben sich zusammengetan, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment (1). Das HANDELSBLATT vergab im Ranking „Deutschlands Beste Händler 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken (2). Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität (3) und überzeugen durch eine herausragende Kundenzufriedenheit (4). Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel „Deutschlands Kundenkönig 2021“ in der Kategorie Apotheken (5). LINDA gewann den „Apotheken-Kooperationspreis 2021“ (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben (6) und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem „VISION.A Award“ in Silber ausgezeichnet (7). Der 1. Platz beim „App Award 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind (8). Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhabergeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

(1) Auszeichnung zur „Marke des Jahrhunderts“ in der Produktgattung Apotheke, Markenpreis des Verlags Deutsche Standards Editionen GmbH, 2022; (2) Platz 1 bei der Studie „Deutschlands Beste Händler 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen, Service Value GmbH und HANDELSBLATT, 2021; (3) Nr. 1 der Apothekenkooperationen, Studie „Service-Champions im erlebten Kundenservice“, Service Value GmbH und DIE WELT, 2020; (4) Prädikat „Herausragende Kundenzufriedenheit“ beim „Deutschen Kunden-Award 2020/21“, DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH), 2020; (5) Prädikat „Höchster Kundennutzen“ bei der Auszeichnung „Deutschlands Kundenkönig“ in der Kategorie Apotheken, Service Value GmbH und BILD Siegel, 2021; (6) Auszeichnung „Beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben“, Coop-Study, IQVIA/AMI, 2021; (7) Silberauszeichnung „VISION.A-Award“ in der Kategorie „Beste Kampagne“, VISION.A – Die Digitalkonferenz von apotheke adhoc und NOVENTI, 2021; (8) Platz 1 beim „App Award 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen, DtGV (Deutsche Gesellschaft f. Verbraucherstudien), 2021.

Kontakt

LINDA AG

Vanessa Tscholl

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

tscholl@linda-ag.de

http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.