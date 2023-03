Die Major League Soccer möchte ihr internationales Profil ausbauen, da sie an diesem Wochenende ihre 28.<a title=“Fussball Trikots online kaufen“ href=“https://kaufefussballtrikots.com“>Fussball Trikots online kaufen</a> Saison beginnt.

Letzte Saison spielten Spieler aus 82 Ländern in der Liga, und es gab Vertretung in 12 Weltmeisterschaftsteams. Die MLS ist die global vielfältigste Männerprofessionalsportliga in Nordamerika und auch höher als andere Fußballligen auf der Welt.

Es gab jedoch 350 Amerikaner und 46 Kanadier in der MLS im letzten Jahr, was in den letzten fünf Jahren um 20% gestiegen ist. Kalifornien hat mit 52 Spielern die meisten. New York produzierte 21 Spieler, und New Jersey und Texas teilten sich den dritten Platz mit 19 Spielern.

Mehr als 15% aller MLS-Minuten wurden von Homegrown-Spielern gespielt, Spielern, die Teil eines Jugendakademieprogramms waren. In den letzten fünf Jahren haben sich die Spiele von Homegrowns verdoppelt, die gespielten Minuten stiegen um 90% und die erzielten Tore stiegen um 50%.

Die Red Bulls haben eine lange Geschichte der Unterzeichnung und Beibehaltung von Homegrown-Spielern, mit 30 Spielern seit 2009. Mittelfeldspieler Sean Davis aus Holmdel, der jetzt bei Nashville spielt, ist der Rekordhalter der Red Bulls in Bezug auf Homegrown-Auftritte, mit mehr als 200 in allen Wettbewerben.

Wie Davis gibt es viele MLS-Spieler, die in New Jersey geboren wurden und nicht für ihre Heimatmannschaften spielen – oder für die benachbarten New York City FC oder Philadelphia Union.