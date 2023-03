Die Magie der fototapeten

wenn Sie einen Raum wirklich zum Leben erwecken wollen, brauchen Sie nur Ihre eigenen Wände als Leinwand für Ihre Kreativität zu betrachten.

fototapeten sind nur durch die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft begrenzt. Sie können einen Raum völlig verändern, einen architektonischen Anblick schaffen, einen leuchtenden Farbakzent setzen oder Emotionen hervorrufen.

Wenn Sie Ideen für die künstlerische Gestaltung Ihrer Wände suchen, folgen Sie diesen Tipps von Design-Profis.

Wandbilder können eine Wand verschwinden lassen oder einen ansonsten kleinen oder konventionellen Raum vergrößern. Sie können auch das Gefühl vermitteln, von einem unglaublichen Kunstwerk umarmt zu werden.

Wandbilder sind Wandkunst, also behandeln Sie sie so, wie Sie Kunst behandeln würden. Es ist keine gute Idee, ein Wandbild in einem stark frequentierten Raum anzubringen. Es besteht die Gefahr, dass Menschen (oder Haustiere) dagegen stoßen oder Kinder die Wände mit ihren Händen beschmutzen, daher ist es wichtig, auf Haltbarkeit und Pflege zu achten.

Ebenso können Wandbilder im Laufe der Zeit ausbleichen, wenn sie in einem Raum mit hellem Sonnenlicht platziert werden, daher ist es wichtig, sie durch eine Fensterbehandlung zu schützen. Außerdem sind die meisten Wandbilder von Natur aus permanent oder semi-permanent, was das Verschieben eines Bildes zu einer Herausforderung macht. Auch wenn es schwierig sein mag, das Fresko im Esszimmer herauszumeißeln, sollten Sie das Werk – ob Avantgarde-Graffiti oder antike Tapete – auf Musselin aufziehen lassen, damit Sie es immer mitnehmen können.“

Der Blickwinkel ist ausschlaggebend

Wandbilder an Wänden, Decken und sogar Böden haben eine grenzenlose Qualität. Die grafische Absicht des Wandbildes und die Geometrie eines Raumes sollten sorgfältig bedacht werden. Ist der Raum ein Kasten? Ein Oval? Wo befinden sich die Türöffnungen, und sollte man sie in das Wandbild einbauen? In welchem Maßstab und aus welchem Blickwinkel wird das Wandbild am besten wahrgenommen?

Wir haben alles verwendet, von grafischen Tapeten und Farben bis hin zu Fliesen, Mosaiken und lasergravierten Metallplatten. Die einzige Einschränkung ist, dass der Betrachter genug Platz haben muss, um das gesamte Kunstwerk zu erfassen. Wenn sich ein Wandbild auf mehreren Wänden befindet und Sie mehrere Blickwinkel benötigen, sollten Sie die Platzierung anderer Elemente in Betracht ziehen, um eine flexible Zirkulation und Ruhepunkte zu ermöglichen. Das Dekor im übrigen Raum kann ruhig und verweisend oder kontrastierend sein und so eine besondere Mischung von Komponenten im Raum schaffen.“

Man braucht eine große, ununterbrochene Wandfläche, um eine Wandbildszene zu verstehen. Am besten vermeidet man überfüllte Räume mit Regalen und Schränken. Schlafzimmer bieten viel freie Fläche hinter dem Bett. Wohnzimmer, Badezimmer und Gästetoiletten sind ebenfalls gut geeignet. Im Grunde überall dort, wo man sich gerne aufhält oder vergnügt.

Wandbilder sollten eher eine ganze Szene als ein sich wiederholendes Bild abbilden. So haben wir zum Beispiel ein Schlafzimmer mit einer Tapete mit handgezeichneten Bergen, Tempeln und Wolken umgestaltet und sie mit einem Kopfteil kombiniert, das mit einem Stoff bezogen war, auf dem der Berg Fuji, Kirschblüten und Maiko abgebildet waren.“

Berücksichtigen Sie das Medium

Wandbilder sind ein schönes Element in jedem Raum. Während sie ein geräumiges Esszimmer wunderschön einhüllen, kann ein großes Muster in einem kleineren Raum dazu beitragen, ihn zu öffnen. Besonders gerne verwende ich sie in einem Eingangsbereich, um den Ton für das, was kommt, zu setzen. Sie können die gesamte Wand gestalten, über einer Stuhlschiene oder einfach Teile von Wandbildern als Kunstwerk einrahmen. Es kommt ganz auf das Gesamtbild an, das Sie erreichen wollen.

Bei der Anbringung von Wandtatto kann ein Künstler das Bild direkt auf die Wand malen oder die Wandbilder werden auf Leinwand, Papier oder Seide gemalt und dann angebracht. Bei fachgerechter Anbringung durch einen Fachmann können fototapeten entfernt und an anderer Stelle wieder angebracht werden. “

Blick auf den Raum selbst

fototapeten verleihen einem Raum eine andere Tiefe, die mit gestrichenen Wänden oder traditionellen Wandverkleidungen nicht erreicht werden kann – sei es ein Trompe-l’oeil, das Sie visuell an einen anderen Ort versetzt, oder eine fototapeten, die eine Geschichte erzählt. Der Raum kann größer wirken, wenn man durch Scheinfenster auf die Landschaft blickt oder Säulen die Decke optisch verlängern.

Oft werden unsere Wandbilder von Künstlern entweder direkt auf die Wand oder auf eine Leinwand gemalt und dann angebracht. Auf diese Weise können wir die lokale Flora und Fauna eines Projekts, die Landschaft der Region oder Elemente, die die Interessen des Kunden widerspiegeln, wie z. B. einen Angler an einem Teich, einbeziehen.

