Mehr Umsatz durch Vertrauen

Der Schlussverkauf ist jedes Jahr ein Phänomen: Kunden strömen in die Geschäfte und kaufen, was reduziert ist. Doch was passiert, wenn der Rausch der Rabatte vorbei ist? Der Rest des Umsatzjahres ist entscheidend, und hier kommt es auf mehr an als nur gute Preise – auf Empathie. Im Vertrieb sind es oft die kleinen, entscheidenden Momente, die darüber entscheiden, ob ein Kunde bleibt oder weiterzieht. Viele Vorträge für Vertriebler lassen diesen wichtigen Aspekt jedoch leider außen vor.

Empathie als Schlüssel im Verkauf

Empathie bedeutet, die Bedürfnisse und Kaufsignale des Kunden zu erkennen und darauf einzugehen. Besonders im Vertrieb ist diese Fähigkeit der Schlüssel, um Vertrauen aufzubauen. Kunden wollen nicht nur ein Produkt kaufen, sondern das Gefühl haben, verstanden zu werden. Dieses Vertrauen ist der erste Schritt zu langfristigen Beziehungen, die weit über einen einmaligen Verkauf hinausgehen.

Vertrauen schafft langfristigen Umsatz

Ein erfolgreicher Vertrieb setzt nicht auf kurzfristige Strategien, sondern auf nachhaltige Kundenbindung. Wenn Sie die Kaufsignale Ihres Gegenübers wahrnehmen – sei es ein fragender Blick, eine zögerliche Antwort oder ein gezieltes Nachfragen – haben Sie die Chance, echte Bedürfnisse zu bedienen. So wird Vertrauen aufgebaut, das sich in steigenden Umsätzen niederschlägt.

Der Weg zur besseren Verhandlung

Auch in Verhandlungen ist Empathie entscheidend. Indem Sie sich in die Perspektive Ihres Gegenübers hineinversetzen, erkennen Sie dessen Prioritäten und können eine Win-Win-Lösung finden. Diese Fähigkeit ist keine angeborene Kunst, sondern kann erlernt werden. Jeder Kunde hat seine inidividuelle Persönlichkeit. Diese zu erkennen und richtig damit umzugehen, bringt den entscheidenden Vorteil

Der Vortrag Die Macht der Empathie von Ute Herzog sensibilisiert für genau diese Aspekte. Mit praxisnahen Beispielen und einer klaren Botschaft zeigt sie, wie Empathie nicht nur Vertrauen schafft, sondern auch den Umsatz ankurbelt – weit über die Rabattschlachten hinaus.

Den Wert von Empathie im Verkauf hat beispielsweise der VDI erkannt und informiert darüber in seinem Wissensforum.

Fazit: Der Schlussverkauf ist nur ein kleiner Teil des Umsatzjahres. Wer die Macht der Empathie versteht, kann auch in weniger hektischen Zeiten Vertrauen schaffen, Verhandlungen gewinnen und den Verkauf langfristig erfolgreich gestalten.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

