Die LED2WORK GmbH bleibt weiter auf Wachstumskurs

Die LED2WORK GmbH aus Pforzheim setzt ihren Wachstumskurs fort. Trotz herausfordernder Marktbedingungen wird auch im Jahr 2024 weiteres Wachstum erwartet. Die Auftragslage ist vielversprechend, und es konnten sowohl national als auch international neue Großkunden gewonnen werden. Besonders erfreulich entwickelt sich die im Januar gegründete LED2WORK Inc. in Chicago/USA, die schrittweise Marktanteile erobert und stark wächst.

Das Fundament für nachhaltiges Wachstum ist gelegt: Nationale und internationale Partnerschaften wurden ausgebaut, und das Vertriebsteam wurde verstärkt. Im November werden auf der SPS in Nürnberg fünf komplett neue Produktlinien präsentiert, die sowohl innovative Ansätze verfolgen als auch Aspekte der Ressourcenschonung, Materialverwertung und Nachhaltigkeit berücksichtigen.

Für diesen Erfolg und die Innovationskraft sind maßgeblich Markus Wiedmann (CSO) und Holger Ritter (CTO/COO) verantwortlich, beide erfahrene Führungskräfte. Am 2. September 2024 wurden sie zu Prokuristen ernannt und in die Geschäftsleitung berufen.

Inhaber Jan Schiga erklärt: „Mein Ziel war es, das Unternehmen strategisch, technisch und operativ auf ein neues Level zu bringen und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern. Diese Konstellation hat sich bewährt, und der nächste Schritt ist das Erreichen von 20 Millionen Euro Umsatz.“

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

Firmenkontakt

LED2WORK GmbH

Jan Schiga

Stuttgarter Str. 13 A

75179 Pforzheim

+49 (0) 7231 – 449 20 00

+49 (0) 7231 – 449 20 99



http://www.led2work.com

Pressekontakt

KOKON – Marketing

Marion Gräber

Lindenstr. 6

72666 Neckartailfingen

+49 711 52855500

+49 711 52855509



http://www.kokon-marketing.de/

Bildquelle: @LED2WORK GmbH