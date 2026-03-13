Neues Buchprojekt verbindet Kosmos, Evolution und spirituelle Fragen der Menschheit

Mit seinem neuen Werk „Die Lady in Black – Der Kuss der Ewigkeit. Die unendlich erstaunlichen Wandlungen der Evolution“ legt der Autor Wolf Reitling ein außergewöhnliches literarisches Projekt vor. Das Buch verbindet philosophische Reflexionen, kosmologische Gedanken und poetische Sprache zu einer vielschichtigen Erzählung über Ursprung, Entwicklung und Zukunft des Lebens.

Im Zentrum des Werkes steht die große Frage nach der Entstehung der Welt: vom absoluten „Nichts“ über die Entstehung des Kosmos bis hin zur Entwicklung des Menschen. Die Darstellung bewegt sich zwischen Naturwissenschaft, Mythos und literarischer Vision und greift dabei Themen wie dunkle Materie, Evolution, Religion und gesellschaftliche Entwicklungen auf.

Der Autor nutzt eine bildreiche und teilweise provokante Sprache, um traditionelle Denkweisen zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Schöpfung, Glauben und menschliche Existenz zu eröffnen. Dabei entsteht eine moderne, teilweise kritische Auseinandersetzung mit religiösen Motiven und kulturellen Narrativen.

Das Buch erscheint im Paramon-Imprint der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH und richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für große Fragen der Menschheit interessieren – von der kosmischen Entstehungsgeschichte bis zu den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit – und stilistische Herausforderungen lieben.

Mit „Die Lady in Black – Der Kuss der Ewigkeit“ präsentiert Wolf Reitling ein Werk, das literarische Fantasie, philosophische Reflexion und wissenschaftliche Ideen miteinander verbindet und den Leser auf eine Reise durch die Dimensionen von Raum, Zeit und menschlicher Vorstellungskraft führt.

Bibliografische Angaben

-Autor: Wolf Reitling

-Titel: Die Lady in Black – Der Kuss der Ewigkeit. Die unendlich erstaunlichen Wandlungen der Evolution

-Verlag: Paramon / Europäische Verlagsgesellschaften GmbH

-Erscheinungsjahr: 2025

-ISBN: 978-3-03830-650-4

