Die Kunstszene Basels entdecken mit dem Arts & Culture-Package des Grand Hotel Les Trois Rois

Basel hat mit fast 40 Museen die höchste Museumsdichte der Schweiz und gilt als Hochburg für Kunst und Kultur. Das Grand Hotel Les Trois Rois, im Herzen der Altstadt und direkt am Rheinufer gelegen, das selbst schon Picasso beherbergte, bietet seinen Gästen ein spezielles Kultur-Package an, bei dem Kunst auf Historik und Kulinarik trifft.

Basel/München, 12. September 2023 – Die Kunstszene Basels genießt weltweites Ansehen. Neben renommierten Museen wie dem Kunstmuseum Basel, der Fondation Beyeler, dem Museum Tinguely oder dem nahe gelegenen Vitra Design Museum sind auch die kleinen Galerien in den Gassen von Basel beliebter Anlaufpunkt für internationale Kunstliebhaber. Nicht zuletzt hat sich die Stadt am Rhein durch die Art Basel in der ganzen Kunst-Welt einen Namen gemacht.

Als erste Adresse und historisch bedeutendes Haus, lädt das Grand Hotel Les Trois Rois seine Gäste dazu ein, Basel mal anders zu erleben. Das „Arts & Culture-Package“ ermöglicht eine intensive Erfahrung dieser kontrastreichen Stadt und ihrer beeindruckenden Museen. Historische Bauwerke treffen hier auf moderne Architektur und schaffen eine faszinierende Atmosphäre, weltberühmte Museen und eine dynamische Kunstszene bieten Kunst- und Kulturliebhabenden eine unvergessliche Entdeckungsreise.

Das inspirierende Arts & Culture-Package umfasst:

– 1 Übernachtung in einem luxuriösen Doppelzimmer (City / River), River Junior Suite oder River Suite

– Reichhaltiges Frühstücksbüffet in der Brasserie Les Trois Rois

– Freier Eintritt in die Fondation Beyeler inklusive Restaurant-Voucher im Wert von CHF 30 pro Person

– Freier Eintritt in das Kunstmuseum Basel

– BaselCard für 50% Rabatt auf weitere kulturelle Angebote sowie kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Basel

– Ab einer Buchung von 2 Nächten, erhalten Gäste einen Sonderpreis auf eine private Altstadtführung von einem City-Guide von Basel Tourismus.

Buchbar ist das Angebot ab 415 CHF pro Person (City King Room) oder 450 CHF pro Person (River King Room).

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie hier.

Reservierungen unter: T +41 61 260 51 25 oder reservation@lestroisrois.com

Über das Grand Hotel Les Trois Rois

Mit über 300 Jahren Geschichte gehört das Grand Hotel Les Trois Rois in Basel zu den traditionsreichsten Häusern Europas, in dem Könige, Rocklegenden und Dichter lebten. Das legendäre Haus – 1681 als Herrenherberge gegründet und 1844 als Grand Hotel neu erbaut – ist eines der ältesten Stadthotels Europas und empfängt Gäste aus aller Welt. Das Les Trois Rois liegt im Herzen der Basler Altstadt mit atemberaubendem Blick auf den Rhein und ist das einzige Grand Hotel der Schweiz mit einem 3-Michelin-Sterne und 19-GaultMillau-Punkte Restaurant. 101 Zimmer und Suiten stehen zur Verfügung, sie werden allen Ansprüchen gerecht und verbinden Geschichte mit modernstem Komfort.

Haute Cuisine vom deutschen Sternekoch

Zwei Restaurants, darunter das Sterne-Restaurant Cheval Blanc by Peter Knogl haben das Les Trois Rois zu einem etablierten Anlaufpunkt internationaler Gourmets gemacht. Das Team um den aus Bayern stammenden Chefkoch Peter Knogl hat sich mit seinen ausgezeichneten Kreationen, die französische Haute Cuisine mit mediterranen und asiatischen Einflüssen bereichern, unter die ersten 100 Restaurants der Welt eingereiht – ausgezeichnet mit 3 Sternen im Guide Michelin und 19 GaultMillau-Punkten. In der Brasserie Les Trois Rois werden marktfrische Schweizer und französische Brasserie-Spezialitäten serviert – Rheinblick inklusive.

Weitere Informationen unter: www.lestroisrois.com

