Die Kunst von Diogo Lando – eine Melange aus Pop Art und Surrealismus

Seit kurzem können Freunde der figurativen, zeitgenössischen Kunst die Werke des portugiesischen Künstlers Diogo Lando bei EventART bestaunen.

Lando erhielt seine künstlerische Ausbildung an der Escola Superior Artistica do Porto (kurz: esap), wo er Kunst und Kommunikation sowie Design und Kommunikation studierte. Bevor er sich ausschließlich als freischaffender Künstler betätigte, war Diogo Lando an zahlreichen kreativen Projekten beteiligt – mal als Fotograf, Designer oder Art-Director.

Durch diese Vielfältigkeit entwickelte der er innerhalb kurzer Zeit seinen einzigartig einprägsamen Stil, der ihm zu internationaler Anerkennung verhalf.

Surrealismus in zeitgenössischer Ästhetik

In zahlreichen Arbeitsschritten kombiniert Lando mit digitalen Werkzeugen Collage, Fotografie, Fotomanipulation sowie digitale und analoge Malerei zu ausdrucksstarken Gesamtwerken.

Zunächst entstehen dabei voneinander unabhängige Bildebenen, die der Künstler dann teils geplant, teils intuitiv übereinander anordnet. Er vereint in seinen meist figurativ geprägten Bildkompositionen Elemente des Pop-Art mit der traumgleichen Bildsprache des Surrealismus, was ihnen eine tiefsinnige Ästhetik verleiht. Die stets sichtbare Mehrdimensionalität von Diogo Landos Kunst weist dabei auf deren verschiedene Deutungsebenen hin.

Durch digitale Mischtechnik Kunst im Dunkeln erleben

Der Künstler veröffentlicht hauptsächlich Einzelwerke, zuweilen Kleinauflagen wobei er mit Direktdruck auf Acrylplatten oder Aludibond arbeitet.

Durch erstgenanntes Medium ist es ihm möglich, seine Werke mit speziellen Lichtboxen zu kombinieren. Auf diese Weise können die Betrachter Landos Kunst auch in Dunkelheit erleben, was eine weitere Ebene der Rezeption hinzufügt.

Diogo Lando selbst bezeichnet seine Digitalkunst deshalb als Digitale Mischtechnik oder Digitale Bildende Kunst.

Die menschliche Identität losgelöst von Zeit und Raum

Die menschliche Identität ist das Kernelement für die Werke des Künstlers. Sein Interesse gilt dabei den universellen Stationen menschlicher Existenz: Geburt, Aufwachsen und Tod. Ausdruck für die dadurch entstehende Dynamik ist oftmals die Auflösung der dargestellten Personen – der Fokus verlagert sich auf die Physis und das Seelische der Protagonisten, weg vom Individualismus.

Die häufig floralen Arrangements sind Sinnbild für die Vergänglichkeit, das memento mori. Überhaupt spielen Orte und Gegenstände in Diogo Landos Kunst lediglich eine symbolische Rolle, weswegen sie außerhalb der Realität und einer bestimmten Zeit zu verorten sind.

Betrachtende sollen sich ganz auf das dargestellte einlassen können, eine Verbindung zur dargestellten Situation aufbauen und so seinen Kunstwerken mit ihrer Vorstellungskraft eine ganz eigene Realität verleihen.

Menschliches Bewusstsein und universelle Wahrheiten – das ist es, wonach Diogo Lando strebt.

Die Galerie EventART zeigt die einzigartige Ästhetik von Diogo Landos Digitalkunst, die eine Einladung an die menschliche Vorstellungskraft ist, der jeder Betrachter folgen sollte.

